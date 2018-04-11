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«Другого выхода нет»: Россия спасет Дерипаску

Как правительство будет спасать «Русал»

Минфин пообещал помочь попавшему под санкции США «Русалу» краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк». При этом правительство отказалось закупать алюминий для госрезервов. Эксперты полагают, что Россия за ценой спасения не постоит: при текущей геополитической обстановке закрытие компании, которая уже предупредила о возможном техдефолте, показало бы слабость страны.

Не спасти нельзя

Правительство в очередной раз пообещало помощь «Русалу». «Это борьба не с конкретным представителем бизнеса, это борьба за рынки, борьба с крупнейшими поставщиками цветных металлов, которую развернули деловые круги США. Развернули ограничения, развязали торговую войну с Китаем, сейчас и к нам используют неконкурентные методы борьбы», — заявил 11 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. За дня дня до этого Медведев поручил вице-премьерам проработать конкретные меры поддержки пострадавшим от санкций компаниям.

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Министр финансов Антон Силуанов в среду заявил, что правительство может помочь «Русалу» с краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк».

По словам министра, кабмин ведет переговоры с компаниями, попавшими под новые санкции США. «Мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку, будь то краткосрочная ликвидность или иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются», — заверил он.

«Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет «Русал» и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 тысяч работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», — сказал министр. При этом Силунов дал понять, что

входить в капитал «Русала» государство не собирается, речи о покупке части капитала не ведется, однако власти рассматривают вариант закупки алюминия для госрезервов.

«Пока мы не планируем закупку в госрезервы алюминия или других каких-то металлов, за исключением золота», — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос о возможных покупках алюминия в госфонд.

«Русалу» дадут денег госбанков столько, сколько потребуется, уверен управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Необходимо помнить, что в какой-то степени все это делается на деньги налогоплательщиков, но другого выхода нет: компанию со 170 тыс. сотрудников нельзя просто закрыть, тем более в текущей международной обстановке это выглядело бы как слабость позиции России, добавляет эксперт.

О том, что государство должно поддержать отечественные компании, попавшие под санкции, говорил в среду и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы обязаны поддержать наши компании, наших производителей в условиях именно такого внешнего давления. Мы говорим о наших важнейших предприятиях. О жизни моногородов, где эти предприятия являются единственным местом работы, они обеспечивают фактически всю жизнь города. Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях, их жизненных планах и благополучии», — сказал он.

Как стать изгоем»

В новый антироссийский санкционный список Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, включая второго по размеру в мире производителя алюминия «Русал», аккумулирующую энергетические и металлургические активы Еn+, группу «ГАЗ», холдинг «Базовый элемент», «Евросибэнерго», попали в минувшую пятницу, 6 апреля. Все они были включены в специальный список — SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Кроме того, документом предусмотрены возможные вторичные санкции для нерезидентов США за сотрудничество с фигурантами данного списка.

Власти США предписали своим резидентам до 5 июня разорвать все операции и контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая — продать акции, долги и другое имущество «Русала», En+ и группы «ГАЗ». Под действие санкций также попал другой совладелец «Русала» Виктор Вексельберг и его группа «Ренова».

«Это первый случай попадания глобальной публичной компании в черный список. SDN — это плохие парни, которые наркотики перевозят, это Северная Корея, Иран, которые уже считаются изгоями. Чтобы крупнейшая в мире компания с листингом попала в SDN-лист — такого еще не было»,

— цитирует Reuters юриста международной юридической фирмы, пожелавшего остаться неназванным.

На фоне решения американского регулятора акции «Русала» и En+ начали снижаться еще 6 апреля. В понедельник обвал продолжился и на зарубежных площадках. Сам «Русал» предупредил инвесторов о возможности технического дефолта, чем усугубил падение котировок. За один день алюминиевый холдинг «подешевел» на Гонконгской бирже более чем на 50%, на Лондонской фондовой бирже стоимость депозитарных расписок на акции компании En+ упала на 25%, после чего биржа приостановила операции с этими бумагами. В России следом за «Русалом» пошли вниз котировки других компаний металлургического сектора, «утянув» за собой нефтегазовый сектор, Сбербанк и ряд других голубых фишек. Сам Дерипаска за сутки потерял пятую часть своего состояния.

Каждый новый день приносит алюминиевому гиганту новые потрясения. Так, во вторник Лондонская биржа металлов остановила работу с алюминием «Русала». Международный трейдер Glencore, владеющий 8,75% «Русала», заявил, что отказывается от конвертации доли в этой компании в расписки в En+, не уточнив своих дальнейших действий. Советы директоров «Русала» и En+ покидают иностранные представители.

11 апреля акции «Русала» на Мосбирже подешевели еще на 7,3%. Рейтинговые агентства Moody's и Fitch в среду отозвали кредитные рейтинги российской алюминиевой компании. Днем ранее провайдер фондовых индексов FTSE Russell сообщил, что с 13 апреля исключит акции «Русала» из двух индексов: Russell Global Index и Russell Emerging Markets Index.

Куда сбыть алюминий

Эксперты сходятся во мнении, что у «Русала» две главные проблемы: найти новые рынки сбыта своей продукции и рефинансировать долги, которые, по разным оценкам, у алюминиевого холдинга достигают 8,5-9 млрд долларов.

Сегодня любая помощь компании через «Просвязьбанк» или любой другой банк будет решать только краткосрочную задачу,

уверен доцент института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

»Минфин старается решить краткосрочную проблему, а в долгосрочном плане нужна новая модель рефинансирования. Российские это будут банки или нет, я думаю, пока на этот вопрос не ответит ни «Русал», ни Минфин», — сказал эксперт.

На конец 2017 года общий долг «Русала» составлял $8,4 млрд, из которого 92,5% было номинировано в долларах, говорит Жарский. Все эти обязательства необходимо будет перевести в другие валюты, чтобы не произошло дефолта — это опасно не только для самого «Русала», но и для его кредиторов, Сбербанка и ВТБ, которые не могут допустить дефолта по своему кредитному портфелю. Нужно перевести долги в другие валюты и примерно треть этой суммы дать в виде субсидий, пока будут налажены продажи и логистика на других рынках, ведь доля продаж на рынках США и Северной Америки в целом составляет как раз 10 и 20% соответственно.

Что касается рынков сбыта, то эта проблема становится для «Русала» все более актуальной.

Лондонская биржа металлов заявила, что с 17 апреля перестанет пускать на свои склады алюминий от «Русала». Ограничение не распространяется на металл, попавший на склады биржи до 6 апреля, однако источники Reuters говорят, что немногие компаний захотят держать продукцию «Русала». «Запасы на LME вырастут, потому что банки, которые держат металл «Русала», будут сокращать позиции в нем», — сказал источник в компании, торгующей сырьевыми товарами.

Трейдер Glencore уже объявил форс-мажорными условия по поставке по контрактам около 50 тыс. тонн алюминия из-за их возможного «русаловского» происхождения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Русалу» будет непросто найти покупателей»,

— уверен Оливер Ньюджент из ING в Амстердаме.

На «Русал» приходится около 6% мировых поставок алюминия. В 2017 году холдинг произвел 3,7 млн тонн алюминия. Основная доля поставок приходится на Европу — 42%, в страны Азии холдинг поставляет около 17% продукции, в России и СНГ реализует 24%, в США — около 10%.

Эксперты не исключают, что алюминиевый холдинг со временем сможет переориентировать поставки на другие рынки, в первую очередь на Китай и другие страны АТР.