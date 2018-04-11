«Справимся с давлением»: Медведев выступает в Госдуме. LIVE

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«Константин Симонов как-то написал, что мы упрямый народ и если нам однажды в голову пришла хорошая мысль, то мы ее однажды осуществим, причем, осуществим с поистине русским размахом. Мы так и будем действовать», - обещает Медведев. После этого началась серия вопросов-ответов.
«Все, о чем я сейчас говорил - не просто рассказ о том, что было сделано, это еще и, если хотите, отчет о будущем. Новый состав правительства продолжит те масштабные проекты, которые мы вместе с вами осуществляли все эти шесть лет. Главная идея - проста: достойная жизнь для каждого человека, гражданина нашей страны и достойная жизнь для всей нашей страны», - говорит Медведев.
Тем временем рубль оптимизма Медведева не разделяет. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,43 руб., до 79,28 руб., курс доллара вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб.,
За 6 лет количество малых и средних предприятий увеличился на треть. Их число к началу года составило 6 млн. Общий уровень поддержки малых и средних предприятий составил 234 млрд рублей.
В ежегодном рейтинге Doing Business Россия в 2012 году была на 112 месте и соседствовала с Кабо-Верде и Коста-Рико. За 6 лет мы поднялись на 85 позиций и заняли 35-е место. Теперь мы рядом с Японией, отмечает премьер.
Более 20 млрд долларов составил в прошлом году экпорт продовольствия. Кажется, больше чем вооружения. Между прочим, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил цель в ближайшие годы не только выйти на самообеспечение по всем видам продукции, но стать экспортером всех видов продовольствия. Накормим весь мир.
Сохраняем лидирующие позиции и в экпорте вооружения. В 2012 году этот объем составлял 14 млрд долл., последующие годы не опускался ниже 15 млрд долл., даже на фоне санкций портфель заказов ВПК РФ не опускался ниже 45 млрд долл.
Сырьевая держава. В ТЭКе нам удается удерживать лидирующие позиции, говорит Медведев. 1-е место по экспорту газа, второе - по нефти, третье - по углю.
Производство автомобилей выросло на 20%. Доля автомобилей российского производства, включая мировые бренды, выросла до 85%.
«Ликвидация экологического ущерба также должна стать самостоятельной отраслью, которая генерирует спрос на перспективные технологии и оборудование», - говорит Медведев. Свалки и полигоны ликвидируются. Волоколамск, держись!
From Russia with love. Мы не только на внутреннем рынке фокусируемся. Мы и на международные рынки хотим поставлять нашу продукцию. Общий рост несырьевого и неэнергетического сектора оценивается в 2017 году в 22%, напоминает премьер.
Импортозамещение по-русски. Наша цель - создать новую конкурентоспособную промышленность, продолжает премьер. Речь не о тотальном вытеснении импорта, а о замещении в тех отраслях, где зависимость от импорта приобрела тотальный характер.
Считаю, что в общем и целом мы достойно прошли этот непростой период, сформировали стабильную макроэкономическую среду без повышения налоговой нагрузки, говорит премьер. В целом за 6 лет ВВП вырос на 5%. Даже в 2 самых тяжелых кризисных года совокупные потери ВВП не превысили 2%, мы научились работать и в кризисных явлениях. По итогам прошлого года рост составил 1,5%. Сейчас экономика менее зависима от внешних условий и может развиваться даже при низких ценах на нефть, уверен премьер.
Медведев вспоминает, как в 2014 году цены на нефть упали вдвое, резко сжались доходы бюджета, была сложная ситуация на бирже, инфляция в 2014 году составила 11%. Были одномоментно закрыты рынки западных заимствований и технологий. Эксперты прогнозировали крах. Но мы поддержали людей, наиболее уязвимые отрасли и предприятия. По итогам этой поддержки безработица составила по итогам 2017 года 5,2%, по итогам февраля 5%, а ведь еще в 2009 году она была выше 8%. Мы поддержали капитализацию банков, чтобы не допустить краха банковской системы.
Однако, по словам премьера, 77% жилового фонда РФ - однообразные микрорайоны с не всегда развитой инфраструктурой. Наша задача - благоустроить жилые зоны, создать зоны отдыха. Ведется благоустройство дворов.
71 регион уже расселили аварийный фонд жилья. 12 регионов уже на подходе. Было расселено 678 тыс. человек, построено 10,2 млн кв метров жилья.
Сегодня каждая третья семья может позволить себе взять ипотеку, уверен Медведев. И число выданных ипотечных кредитов в этом году растет.
Растет внутренний туризм, говорит Медведев. Турпоток в России 2017 году превысил 56,5 млн поездок, объем внутренних авиаперевозок удвоился, а каждый вложенный в отрасль рубль приносит 5 рублей прибыли.
Учиться, учиться и еще раз учиться. Раньше считали, что работа - дело всей жизни человека, в нынешнюю эпоху делом всей жизни стала учеба. Жизнь меняется, появляются новые технологии, надо быть к этому готовым, предупреждает премьер.
Говорит про борьбу с бедностью. Самым трудным, по словам Медведева, за 6 лет было повышение зарплат бюджетникам. Ряду категорий это сделать удалось. В этом году будем продолжать, обещает премьер.
Но видимо, статистика в следующие годы подкачает. Сейчас, по словам Медведева, рожать стали те, кто сами появились на свет в 1990-е гг. И их, по понятной причине, меньше. Поэтому правительство с Госдумой приняли новый пакет мер демографической поддерки и продлили программу материнского капитала.
Рождаемость выросла. За 6 лет Медведева родилось 11,3 млн детей, что на 2,6 млн детей больше, чем за предыдущую шестилетку. Численность населения выросла на 3,8 млн человек.
Медведев перечисляет достижения в сфере медицины: модернизирована система скорой помощи, построены новые перинатальные центры, на 35% снижена младенческая смертность, на 36,5% - материнская. Доля российских лекарств в списке жизненно необходимых выросла с 63% до 82%. Цель - выйти на 90%, чтоб стать практически независимыми от импорта
«Мы преодолели 70 летний рубеж, который разделяет развитые и развивающие страны. Новая цель, поставленная президентом, довести этот показатель к концу следующего 10-летия до 80», - говорит он. Несколько депутатов захлопали.
Важнейший индикатор, который характеризует картину жизни в стране - это продолжительность жизни. За 6 лет она выросла на 2,5 года. Сегодня этот показатель рекордный - почти 73 года.
За 6 лет было построено много объектов инфраструктуры, жилья, космодром Восточный, МС-21 совершил первый полет, перечисляет премьер.
Медведев говорит о достижениях: провели Универсиаду, Олимпиаду в Сочи, вернули Крым, что «бесспорно изменило всю страну, да и весь мир». Тут с премьером нельзя не согласиться.
Не забудем, не простим. «Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать. И обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, тех, кто вредит нашей стране», - заверяет премьер.
Утраченные иллюзии. Медведев рассказывает, что эти 6 лет стали временем избавления от иллюзий. От иллюзий о надежности наших партнеров. «Вопреки здравому смыслу и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывают роль врага. И старались и стараются выдавить нас из мировой политики, мировых экономических отношений. Кстати, и последние решения администрации США в этой сфере - это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции. Ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке», - говорит Медведев.
Тьма сгущается. Это был трудный период для правительства. Но мы не просто выжили, мы начали развиваться, как бы нам не мешали из вне, говорит премьер.
Это последний отчет нынешнего состава правительства, напоминает Медведев. 7 мая, после вступления в должность президента РФ, правительства сложит свои полномочия.
Это будет не самое короткое выступление, прошу всех подготовиться, говорит Медведев.
Десятый раз выступает Медведев перед парламентом. Настрой у премьера весьма оптимистичный. Говорит о том, что стал председателем правительства РФ, который проработал самый длительный срок – 6 лет.
Правда, Путин тут слегка остудил пыл премьера, напомнив, что «там всё-таки не по всем направлениям на 100 процентов удалось всё сделать».
Премьер также пообещал рассказать депутатам о том, что «определённые итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года».
Абсолютная стабильность. Накануне выступления в Госдуме Дмитрий Медведев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. «По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом», - сказал Медведев.
Более 27 тысяч социально-экономических решений, включая 25 тыс. постановлений и распоряжений и 1749 законопроектов, подсчитали результаты работы кабмина в пресс-службе правительства. А уж сколько заседаний, совещаний, выездных комиссий – и не сосчитать!
Интересно, что традицию ежегодных отчетов в парламенте ввел сам Дмитрий Медведев в 2008 году, когда стал президентом РФ. С тех пор она ни разу не прерывалась: Владимир Путин, будучи главой кабмина, четыре раза выступал перед депутатами. Сам Медведев будет отчитываться за свой кабинет уже в шестой раз – он возглавляет правительство с 2012 года.
В понедельник на встрече с вице-премьерами Медведев напомнил, что практика отчетов правительства действует уже 10 лет. «Считаю, что она полностью себя оправдала. Сейчас даже как-то удивительно вспоминать то время, когда правительство в Думе не отчитывалось», - заметил премьер.
2012-2018 гг. – не только первый шестилетний срок для президента России, но и первый шестилетний период работы правительства. Кабинету Дмитрия Медведева удалось продержаться все шесть лет, несмотря на то, что за это время и его работа, и деятельность его подчиненных неоднократно подвергалась критике. Тем не менее, за 6 лет состав медведевского кабмина изменился всего процентов на 30. Практически все вице-премьеры, за исключением Владислава Суркова, остались на своих местах, должность заместителя председателя правительства также получил также Виталий Мутко, который уступил место министра спорта Павлу Колобкову. В 2012 году на посту министра обороны Анатолия Сердюкова сменил Сергей Шойгу, в 2015 году вместо Николая Федорова Минсельхоз возглавил Александр Ткачев. Своих руководителей за это время поменяли министерства регионального развития, по делам Дальнего Востока, образования и науки. Лидером по кадровым переменам стало министерство экономического развития: в 2012 году его возглавлял Андрей Белоусов. Позднее его сменил Алексей Улюкаев, после ареста которого в 2016 году ведомство возглавил Максим Орешкин.
Будет ли сегодня премьер так же спокоен в своем выступлении как накануне его подопечные на Биржевом форуме? Напомним, что санкции США и последовавший за ними обвал на фондовом и валютном рынке оказался не поводом для Центрального банка и Минфина менять денежно-кредитную политику. Сильных рисков для компаний, которые за эти дни потеряли несколько миллиардов капитализации, чиновники не увидели. «У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности», – заявила Набиуллина. Но, на ее взгляд, «сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры».
Премьер Дмитрий Медведев представляет в Госдуме традиционный отчет о работе кабмина. Нетрадиционно здесь то, что отчитываться главе правительства впервые придется сразу за шесть лет работы и в условиях стремительного падения национальной валюты.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы вместе с вами будем следить за отчетом премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства за последние шесть лет.