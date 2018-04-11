«Справимся с давлением»: Медведев выступает в Госдуме. LIVE

Будет ли сегодня премьер так же спокоен в своем выступлении как накануне его подопечные на Биржевом форуме? Напомним, что санкции США и последовавший за ними обвал на фондовом и валютном рынке оказался не поводом для Центрального банка и Минфина менять денежно-кредитную политику. Сильных рисков для компаний, которые за эти дни потеряли несколько миллиардов капитализации, чиновники не увидели. «У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности», – заявила Набиуллина. Но, на ее взгляд, «сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры».