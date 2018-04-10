Вспомнили о Киеве: «Северный поток» уперся в политику

Канцлер ФРГ Ангела Меркель изменила тон своей риторики по «Северному потоку — 2». На пресс-конференции после встречи с украинским президентом Петром Порошенко канцлер впервые публично заявила, что «проект «Северный поток — 2» без создания ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен».

«Как вы видите, это не чисто экономический проект, здесь играют роль и политические факторы», — добавила Меркель.

Ранее канцлер в своих высказываниях по поводу нового газотранспортного маршрута из России по дну Балтийского моря всегда подчеркивала, что ФРГ рассматривает «Северный поток-2» исключительно как экономический проект и не видит в нем угроз.

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«Мы говорили об этой теме, и мы, конечно, приняли во внимание мнение президента Украины по этому вопросу, и мы обсудили и с президентом России ситуацию по «Северному потоку — 2», и выразили взволнованность Украины. Конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через Украину остается важным», — цитирует Меркель УНН.

По словам канцлера, накануне об этом она говорила в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы обговорили с президентом РФ эту тему, и я сказала ему, что не может быть ситуации, при которой Украина из-за «Северного потока — 2» не будет иметь никакого значения как транзитная страна», — сказала Меркель.

В Кремле 9 апреля также подтвердили, что Путин и Меркель в телефонном разговоре обсуждали проект «Северный поток — 2».

«Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — «Северного потока — 2», — отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Между тем 27 марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. Ранее разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка в территориальных водах Германии выдало Горное ведомство германского города Штральзунд. Таким образом, подчеркивают в BSH,

«все разрешения, которые нужно было получить в Германии для реализации проекта, получены».

Сейчас, когда «Северный поток — 2» получил большую часть разрешений со стороны стран, где он будет прокладываться, ему по сути ничего не угрожает и он будет сдан в срок, в какой-то степени это развязывает Меркель руки для ведения своей игры на политической арене – все же прекрасно понимают что на деле Германия имеет высокую заинтересованность именно в своей энергетической безопасности, а уже потом — в благополучии украинской экономики, комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Германия как являлась стратегическим партнером «Газпрома», таковым и останется, на судьбе «Северного потока — 2» это уже никак в любом случае не скажется, уверен он.

Разрешение на использование своей исключительной экономической зоны для сооружения трубы 5 апреля выдало и правительство Финляндии. Глава Минприроды России Сергей Донской заявил, что компания Nord Stream 2 летом подготовит и внесет в Росприроднадзор пакет документов для получения разрешений на строительство российской части газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, разрешение ожидается только от властей Швеции и Дании.

У проекта немало противников, включая, в первую очередь США, которые настроены сами экспортировать в Европу свой СПГ. В числе противников «потока» Украина, Польша и страны Прибалтики. Кроме того, скепсис проявляют и некоторые чиновники в самом ЕС.

Глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори 6 апреля заявил, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат «Северный поток — 2».

«Мы считаем, что «Северный поток» не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности»,

— сказал Ристор.

Меркель в ходе встречи с Порошенко также заявила, что в мае в Ахене может пройти встреча лидеров ФРГ, Украины и Франции без России.

«Украинский президент будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом [Франции Эммануэлем] Макроном, но это, конечно, не «нормандский формат», потому что в «нормандский формат» входят четыре человека. Российский президент не приедет в Ахен», — сказала она.

Ранее предполагалось, что запуск новых газопроводов по дну Черного и Балтийского морей — «Турецкого потока» (две нитки мощностью по 15,75 млрд кубометров) и «Северного потока-2» (мощность 55 млрд кубометров) — позволит «Газпрому» полностью отказаться от использования транзитного маршрута через украинскую ГТС. Однако их мощностей не хватит, чтобы удовлетворить растущую потребность ЕС, где падает собственная добыча, в российском газе. 4 марта это признал и глава «Газпрома» Алексей Миллер, подчеркнув, что российский холдинг планирует сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10-15 млрд кубометров в год.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», — сказал он.

В последние годы экспорт «Газпрома» в Европу растет, а в вместе с ним и объемы транзитной прокачки через газотранспортную систему Украины. По итогам 2017 года транзит российского газа через Украину составил рекордный за последние восемь лет объем — 93,5 млрд кубометров. В 2016 году этот показатель на 23% вырос по сравнению с 2015 годом и составил 82,2 млрд кубов. При сохранении спроса на газ в Европе и при условии запуска всех «потоков» в срок уже в 2020 году объем транзита через Украину составит не менее 15 кубометров. А с учетом возможного роста спроса в ЕС и вероятных задержек с получением разрешений на прокладку второй ветки «Турецкого потока» потребности в использовании украинской ГТС могут быть еще больше.

Тем не менее «Нафтогаз» не верит или делает вид, что не верит словам Миллера.

Так, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сказал агентству Reuters:

«Весьма вероятно, что в 2020 году транзит через Украину прекратится, при этом «Газпром» сможет выполнять свои минимальные контрактные обязательства»,

— сказал он.