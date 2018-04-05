Бизнес по сговору: государство победило рынок

Главной задачей прошедшего в четверг Госсовета стал ответ на вопрос: есть в России честная конкуренция или нет. И если нет, что делать и кто виноват. Владимир Путин во вступительном слове сразу дал понять, что настроен критически. Законы в этой сфере «нередко игнорируются», антимонопольному законодательству должного значения не придается, оценил ситуацию президент.

«Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо порадеть родному человечку, условно говоря, своим фирмишкам — ГУПам, МУПам», — сказал Путин.

В 2017 году было возбуждено 675 дел по факту конкурентных соглашений, из них 360 — картельные сговоры. Это на 8% больше, чем в 2016 году, привел статистику Путин. Практически все нарушения такого рода происходят на региональном уровне — 98,8%.

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Федеральным структурам Путин тоже предъявил претензии. Госструктуры и госкомпании занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, вытесняют его, монополизируют рынки.

«Идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики», — возмущался глава государства.

От картельных сговоров, а это опять же федеральный уровень, Путин в заключение своего выступления снова вернулся к губернаторскому уровню, призвав не баловаться «региональным протекционизмом».

Наконец, досталось от президента и бизнесу, прежде всего крупному: стране нужна «честная, на совесть работа предпринимателей». «Нельзя быть временщиками и заботиться только о собственном благополучии. Полагаю, что бизнес-сообщество понимает, насколько важен и его вклад в прорывное развитие страны», — заключил Путин.

Губернаторы — за новые законы, депутаты — за госплан

Впрочем, по ходу Госсовета выяснилось, что регионы не готовы брать на себя вину целиком, крупный бизнес пеняет на уголовный уклон при оценке инвестконтрактов, а некоторые депутаты Госдумы и вовсе предлагали вернуться к старому доброму советскому Госплану.

Главы регионов готовы создавать условия для честной конкуренции, но сначала федеральный центр должен организовать прозрачные правила игры. Такую позицию высказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. По его словам, тарифы завышаются и формируются непрозрачно. Об этом говорил на Госсовете и глава ФАС Игорь Артемьев.

Необходимо, считает Морозов, доработать закон «Об основах государственного регулирования цен и тарифов». А это федеральный уровень ответственности, а не региональный, сетовал губернатор. И надо ввести институт независимого публичного аудита всех решений по тарифам.

Глава Минэкономразвития в этот раз решил встать на защиту бизнеса.

По словам министра, если что и мешает конкуренции, то это прямое вмешательство государства в бизнес-процессы. И это вмешательство растет. По итогам прошлого года доля госфинансов в экономике России вплотную приблизилась к 50%, отметил он.

Орешкин напомнил, что президент в послании Федеральному Собранию поставил задачу довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40%. «Очевидно, что без значительного снижения уровня государства этой доли достичь будет просто невозможно», — указал Орешкин.

Защищать тех, кому предъявили претензии в картельном сговоре, пришлось главе РСПП Александру Шохину. Упрек в «картелизации страны» Шохин не принял. Главная проблема — это огосударствление экономики, чиновники — вот кто подрывает основы честной конкуренции.

Мало того, государство все время пытается придать «уголовный уклон» даже тем инвестконтрактам и соглашениям, где такого и быть-то не может. «Проверки бизнеса на наличие сговора не должны приобретать уголовный уклон и использоваться как повод для разрушения бизнеса», — пожаловался Шохин. Жалобы на эту тему Шохин регулярно доносит до Кремля и правительства, но, похоже, сам уже не верит, что положительный эффект возможен.

Удивил членов Госсовета лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он часто вздыхал во время выступления губернаторов, а когда получил возможность выступить, развернул повестку Госсовета на 180 градусов. России необходима новая модель демократии и экономики, уверен Жириновский. Бизнес действует «только в сторону собственного обогащения». Нельзя разрешать бизнесу вывозить капитал.

Улыбнитесь, вас снимают с должности

Жириновский призвал ограничить свободу прессы. «Свободная пресса, если будет действовать без ограничений, такое нам устроит. Если полностью снять ограничения с прессы, они погубят любую страну, они весь мир погубят, даже Трамп уже возмущен, мир весь возмущен, пишут, что хотят. Кругом фальшивая информация идет, она оглушает людей», — заявил лидер ЛДПР.

Напоследок Жириновский предложил оценивать работу губернаторов не по уровню конкуренции и стоимости товаров в регионе, а по улыбкам. Сделать это просто — достаточно разместить всюду видеокамеры. И если будет видно, что если люди улыбаются, довольны жизнью, то и власть, значит, хорошо работает.

«У нас веб-камеры по всей стране. Пусть дадут снимки — идут на работу во всех субъектах. Посмотрите, где самые радостные лица, там хороший губернатор, а где самые мрачные — сразу не нужны отчеты»,

— предложил Жириновский.

Путин на это отреагировал так: «Если мы такой критерий введем, завтра все будут улыбаться».

Все без исключения члены Госсовета и приглашенные расцвели улыбками. Но радостное настроение длилось недолго. Подводя итоги заседания Госсовета, Путин дал понять, что уровень конкуренции в регионе все-таки станет одним из критериев оценки работы губернаторов. Улыбки пропали с лиц глав регионов.