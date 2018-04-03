День Победы ограничат одним выходным

Длинные весенние выходные начнутся в России в этом году уже с 30 апреля, приводит RT сообщение пресс-службы Роструда. При этом суббота, 28 апреля, будет рабочей, чтобы получились четыре выходных подряд на Праздник Весны и Труда.

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«Одна из апрельских суббот станет рабочей из-за переноса праздничных дней. Выходной переносится с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля. Благодаря переносу в Праздник Весны и Труда граждане отдохнут четыре дня — с 29 апреля по 2 мая», — цитирует ФАН представителей ведомства.

День Победы – 9 мая — в этом году в России будет отмечаться только один день в связи с тем, что он приходится на середину рабочей недели — среду. В прошлом году весенние выходные распределились более пропорционально — по три дня на каждый праздник.

Четыре выходных в конце апреля — начале мая стали возможны благодаря переносу нерабочего дня с 7 января. Выходной день в связи с праздником Рождества, который в нынешнем году выпал на воскресенье, был перенесен на 2 мая. Таким образом, последняя рабочая неделя апреля станет самой длинной (шесть дней), а первая неделя мая — самой короткой (два дня).

Относительно длинными будут праздники и летом. По случаю Дня России — 12 июня — выходными станут три дня начиная с воскресенья, 10 июня. Предшествующую ему субботу, 9 июня, было решено перенести в качестве выходного на понедельник, 11 июня.

День народного единства — 4 ноября — также будет отмечаться три дня, с пятницы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября, включительно. Новый год же подарит россиянам традиционные десятидневные каникулы, передает НСН.

Производственный календарь на 2018 год был утвержден правительством России еще в середине октября прошлого года. План переноса выходных дней, подготовленный Министерством труда, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства России, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2018 году», — указывалось в сообщении.

В апреле в парке Победы начнет работать специальная танцевальная площадка, ее установят на аллее Защитников Москвы.

«В парке Победы на Поклонной горе в начале апреля заработает специальная танцевальная площадка, где все желающие смогут потанцевать, а также посмотреть выступления профессиональных коллективов. Она появится на аллее Защитников Москвы. Поучаствовать в танцевальных вечерах можно с апреля, они будут проходить каждые выходные и по праздникам», — сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Танцевальная площадка сможет вместить до 20 танцующих пар. Ее размер превышает 500 квадратных метров. По краям танцпола разместили 20 лавочек с навесами. Монтаж самой площадки уже завершен, в ближайшее время на ней установят звуковое оборудование. Предполагается, что, кроме выступлений, на танцплощадке будут проходить занятия по классическим танцам.

Летом 2016 года Роструд предложил работодателям сокращать рабочий день россиян из-за установившейся тогда в ряде регионов жаркой погоды.

«Желательно обеспечить комфортный температурный режим, кондиционирование помещений», — сообщал начальник управления государственного надзора в сфере труда Роструда Егор Иванов.

Также в Роструде рассказывали, на сколько может быть сокращен рабочий день в зависимости от температурного режима.

«Права работников во время жаркой погоды защищают санитарные нормы, принятые в России. Согласно СанПиНу, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5°C , рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29°C — на два часа, при температуре 30,5°C — на четыре часа», — говорилось в сообщении Роструда.

Отмечалось, что трудовые инспекторы рекомендуют обеспечить работников чистой питьевой водой, возможностью делать перерывы в работе, а также предусмотреть места для отдыха и предоставлять краткосрочные оплачиваемые отпуска.

«Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда работников, в противном случае он может быть привлечен к ответственности», — напоминал Егор Иванов.