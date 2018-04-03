«Дайте нам стратегию»: почему Россию окрасили в красный цвет

«Россия и мир: образ будущего». Такую тему для обсуждения выбрали участники VI Московского экономического форума (МЭФ) и сразу дали понять: образ будущего выглядит размытым. Хотя бы потому, что не понятно, какую экономическую стратегию возьмет на вооружение власть, как жить дальше и все сейчас, по словам Руслана Гринберга, соучредителя МЭФ, «с нетерпением ожидают нового правительства».

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Президент РАН Александр Сергеев, размышляя об образе будущего, заявил, что одной из ключевых проблем современной России является «утечка мозгов». А без интеллектуальной элиты нормального будущего не будет.

В этой связи он призвал поменять систему оценки знаний и нацелить минобрнауки на поощрение творческих личностей. «Необходимо отказаться от ЕГЭ. Необходима договоренность власти с бизнесом и возврат стратегического планирования науке», — подчеркнул Сергеев, добавив, что академия наук набирает силу и способна взять на себя выработку стратегии. Правда, на всю науку государство выделило всего 4 млрд рублей, из них 2,5 млрд — на зарплаты ученым.

Достаточно ли этого, чтобы на оставшиеся средства еще помимо прочего сгенерировать полноценную стратегию?

Россия в красной зоне

Бизнесомбудсмен Борис Титов согласился с тем, что у Кремля нет стратегии. «Даже после президентских выборов, к сожалению, вопрос о выработке стратегии не ставится», — сказал Титов. И напомнил, что Столыпинский клуб, который он возглавляет, подготовил президенту долгосрочную стратегию роста: на 5, 15 и 30 лет. Но Титов опасается, что ее не примут, и Кремль ограничится точечными инаугурационными указами или национальными проектами. Вместо того, чтобы утвердить стратегию, создать проектный офис под приоритетные проекты и двигаться вперед.

Титов продемонстрировал слайд, на котором зеленым цветом были отмечены страны, принявшие полномасштабные и долгосрочные стратегии, и страны, которые таких стратегий не имеют. Такие страны были выделены красным. Почти весь мир на слайде Титова оказался зеленым и только Россия и еще несколько государств, на которые нам точно не стоит равняться, были окрашены в ядовито красный.

Даже у Казахстане есть своя стратегия и президент Нурсултан Назарбаев выполнил ее по некоторым параметрам досрочно, еще в 2014 году.

Титов имел в виду «План нации», в соответствии с которым к 2025 году ВВП Казахстана должен вырасти вдвое, что позволит стране войти в топ-30 развитых экономик мира. Уровень жизни казахстанцев при этом решено подтянуть до среднего показателя по Организации экономического сотрудничества и развития.

Если кризиса нет, ЦБ его создает искусственно

Член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а в прошлом депутат Госдумы нескольких созывов Оксана Дмитриева заявила, что у страны нет не только стратегии, но даже тактики. По этой причине в России «такой экономический рост, который трудно обнаружить. У нас то ли рост, то ли стагнация».

Далее она раскритиковала денежно-кредитную политику Центробанка РФ: регулятор держит высокую ключевую ставку исключительно для того, чтобы оправдать высокую маржу для банков. А больше эта ставка все равно ни на что не влияет. «Денег в банковской системе столько, что их куры не клюют. Банки завалены дешевыми деньгами, имея маржу 8-12% с физлиц и 3-6% с юридических лиц», — возмущалась Дмитриева, добавляя, что банки, имея избыток средств, не кредитуют экономику.



«В России никакой опасности банковского кризиса нет, значит его нужно создать, поэтому ЦБ отзывает лицензии.

Это искусственно создаваемая нестабильность в банковской системе и возможность потратить огромный объем средств», — сообщила Дмитриева. Она напомнила, что АСВ для якобы спасения банков от банкротства перекачало 2,5 трлн рублей, еще 1,5 трлн ушло в банковскую систему через Фонд консолидации банковского сектора.

«Прежде чем говорить о стратегии, нужно привести экономику и систему государственного менеджмента в то состояние, когда экономика отвечает на определенные сигналы. Сейчас же система полностью зависит от цен на энергоресурсы. Все просто в нынешней системе экономического менеджмента – есть рост цен на нефть – есть социальная политика, нет роста – нет социальной помощи», — сказала Дмитриева.

Хуже Белоруссии

Павел Грудинин, экс-кандидат в президенты от КПРФ говорил, что Россия проиграла в конкурентной борьбе не только Казахстану, но «даже Белоруссии». «Заводы и фабрики разрушены. Самолеты продаем за пальмовое масло. На нас висят правоохранительные органы, и любому возбудят уголовное дело, если он высунулся. Засилье административных процедур, чиновники пишут предписания, которые невозможно выполнить. Один говорит закрыть все двери, а второй открыть все двери — и оба наказывают», — заявил Грудинин.

По его словам, Россия явно живет в ожидании перемен. Нужна стратегия роста. «Вот Кудрин чего-то там ходит, тоже стратегию пишет, либеральную. Они нас удушат окончательно. Народ вогнали в нищету», — негодовал Грудинин.

Для того, чтобы жить хорошо, заработок должен равняться не нынешнему смешному прожиточному минимому, а стоимости 1000 литров бензина. С таким предложением выступил академик РАН Роберт Нигматулин. А чтобы поднять сельское хозяйство буханка хлеба должна стоить не 1 л бензина, а как в США и Европе – 4 литра. «Стомость бензина нужно снижать, а МРОТ повышать», — сказал Нигматуллин и показал свои расчеты в презентации на большом экране. Заканчивалась презентация такими словами:

«Миру угрожает идиотизм».

Советник президента Сергей Глазьев призвал собравшихся «не дать заболтать» те цели опережающего развития», о которых в послании Федеральному собранию говорил Владимир Путин. По словам Глазьева, российская экономика остается «донором мировой финансовой системы», Россия во взаимоотношениях с внешним миром теряет больше, чем получает.

«В такой ситуации расчет на то, что Запад нам поможет или Восток нас вытащит, абсолютно необоснован», — резюмировал Глазьев и тоже призвал не идти на поводу у либералов из ЦБ и правительства.

Действующая власть форум явно проигнорировала, поэтому защищать текущую экономическую и финансовую политику на площадке было некому.

Кто заплатит за стратегию

Один из участников форума прямо из зала сказал, что он слышит призывы принять экономическую стратегию уже примерно лет 30, но что толку.

Вот премьер Дмитрий Медведев принимал стратегию три «И» — инновации, инвестиции, инфраструктура. И где теперь эта стратегия, кто ее выполняет? На реплику из зала ответил Борис Титов. Он возразил, что на самом деле, в той стратегии было четыре пункта. Не выполнено ни одного.

До сих пор не понятно, возьмет ли Кремль на вооружение какую-либо из предложенных экспертами экономических стратегий. Их, как минимум, две — «Стратегия роста» Бориса Титова и стратегия, подготовленная Центром стратегических разработок под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина. Не исключено, что Кремль выберет иной вариант стратегического планирования или повторит опыт «майских указов» по точечной настройке социально-экономической системы страны.

В середине марта президент утвердил список поручений по итогам послания Федеральному собранию. В него, в частности, вошли такие положения, как снижение вдвое уровня бедности в стране и вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых.

Помощник президента, куратор экономических программ Андрей Белоусов уточнял ранее, что министерства проводят расчеты по расходам на реализацию послания главы государства Владимира Путина. Сумма близка к оценке Счетной палаты — в 8 трлн руб. «Сейчас Минфин, Минэкономразвития, профильные министерства как раз занимаются расчетами. Я думаю, что порядок цифр близкий, только это не на год, речь идет о шестилетии», — сказал Белоусов.

Источником финансирования этих расходов, скорее всего, станет население. Конкурируют две идеи: увеличение налогов и привлечение средств населения через расширение финансовых инструментов, таких как индивидуальный пенсионный капитал и страхование жизни.