Возвратить нельзя оставить

Законопроект о запрете возврата товара поставщикам был внесен в Госдуму в январе. Документ может запретить возврат нереализованной «за определенный срок» магазином продуктов обратно производителю. По текущему законодательству стороны могут договариваться о возврата, если на это согласен каждый из них, либо если имеются претензии по упаковке или качеству.

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Инициатива группы депутатов и сенатора, как следует из текста проекта, обуславливается неравным положением сторон, магазина и поставщика. «Возврат нереализованной продукции требует доказывания факта навязывания, что с учетом неравного с торговыми сетями экономического положения является заведомо невыполнимым условием для производителя», — считают законодатели. По их данным, возвраты качественных, но не распроданных товаров по отдельным категориям может доходить до 30% (мясные изделия) и даже до 50% (хлебобулочные изделия).

Как отмечается в документе, законопроект прошел предварительное обсуждение с участниками рынка, в том числе и отраслевыми ассоциациями. Тем не менее, крупные объединения утверждают, что в текущем виде обсуждаемые меры не принесут пользы рынку, а также могут отрицательно сказаться на торговых сетях.

Как пишет председатель комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку, экс-владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий, по мнению членов комиссии, законопроект нуждается в значительной переработке.

«В результате принятия поправок торговые сети могут потерять свою привлекательность для потребителей с точки зрения ассортимента и своевременного наличия продукции на полках. По оценкам экспертов, товарооборот для топ-5 торговых сетей может снизиться на 300-400 миллиардов рублей в год, чистая выручка сократится в среднем на 5-7%», — пишет он в письме главе РСПП Александру Шохину.

В общественной организации «Деловая Россия» отмечают, что данные о возвратах и, соответственно, потерях производителей преувеличены. «По имеющимся данным, в более чем 50 регионах России проблема возврата на сегодняшний момент отсутствует. При этом в пояснительной записке к данному законопроекту указано, что «по отдельным хлебопекарным предприятиям в регионах возврат доходит до 50% от всей поставки». Данное утверждение необоснованно и требует дополнительной проверки», — говорится в письме председателя комитета по АПК организации, предправления Национального союза производителей молока Андрея Даниленко (есть в распоряжении редакции). — В связи с этим «Деловая Россия» также не поддерживает законопроект в его текущей редакции и «без детального анализа ситуации».

Примечательно, что в документах РСПП также говорится о тех компаниях, которые добровольно работают с моделью возврата, отмечает «Прайм». По мнению объединения, нынешняя концепция не учитывает многообразие интересов различных производителей, предприятий торговли и потребителей, различных подход к продуктам и их производству.

«Среди поставщиков есть как те, кто не использует модель возвратов продукции и выступает за запрет, так и значительное число тех, кто использует модель возвратов (поставщики мясной гастрономии, молочных продуктов, кондитерских изделий)», — пишет РСПП, добавляя, что, по мнению многих участников рынка поднятые вопросы можно решить с помощью саморегулирования.

На то же обращает внимание и Даниленко. «Нужно обязательно учитывать, что отдельным категориям предпринимателей возвраты могут быть удобны — это касается тех, кто использует продукцию с истекающим сроком годности для переработки в другую продукцию — и этот вопрос каждый предприниматель должен решать сам для себя, — заявил он. — Поэтому, на самом деле, основная задача, которая должна решаться — не допустить принуждения производителей к включению договорных условий в части возвратов».

При этом, утверждает он, добровольность возвратов уже прописана в текущем законодательстве. По его мнению, для работы текущих норм нужна конкретизация правоприменения, а также развитие саморегулирования.

Нет единого мнения и среди ведомств.

Как заявила в марте один из авторов поправок, депутат Ирина Яровая, в правительство поступил положительный проект официального отзыва, подготовленный Министерством сельского хозяйства совместно с Минюстом, Минэкономразвития и ФАС, на законопроект.

В то же время в Минсельхозе, который концептуально поддерживает законопроект, считают, что текст поправок требует доработки по отдельным замечаниям. Так, по мнению ведомства, прописываемый запрет возврата товара может быть преодолен, если будет оформлен, к примеру, по новому договору поставки, как «обратная продажа», говорится в письме директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолия Куценко (копия есть у редакции). Также предлагается прописать в ограничениях запрет на замену либо возмещение стоимости нереализованных товаров за исключением случаев, когда речь идет о фальсификациях и некачественном товаре.

В Минпромторге считают, что законопроекту требуется доработка, чтобы прописанные механизмы могли «устранить недобросовестные и сохранить добросовестные практики», в том числе, когда поставщикам выгодно вернуть собственный товар из сети.

В Минэкономразвития, как сообщали «РИА Новости», полагают неправильным распространять запрет возвратов на все категории товаров, когда проблемными для поставщиков называются только хлебобулочные изделия и мясная продукция. По мнению ведомства, нужно дополнительно проанализировать ситуацию по конкретным категориям, «уделив особое внимание тем, по которым вопрос стоит наиболее остро», но проработав возможность решения подобных вопросов через саморегулирование.