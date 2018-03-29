Энергетики отчитались за год

К концу марта фактически вся отрасль отчиталась по финансовым результатам за 2017 год по международным стандартам отчетности. Из крупных компаний не сделали это только «Россети», они обещают раскрыть информацию в конце следующей недели. «Газета.Ru» проанализировала финансово-экономические результаты энергетических компаний за минувший год и пришла к выводу о том, что интерес инвесторов к отрасли начинает расти.

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Лучшие показатели по чистой прибыли и EBITDA по МСФО среди крупнейших компаний отрасли показала ФСК. Чистая прибыль выросла на 6,3%, - до 72,7 млрд руб., один из ключевых показателей для оценки операционного результата бизнеса — EBITDA (прибыль до налогообложения) – увеличился на 8,3%, — до 126,4 млрд руб.

Выручка энергокомпании за прошлый год составила 242,2 млрд руб., что на 5,2% меньше, чем в 2016-м. Незначительное снижение показателя в ФСК объясняют сокращением выручки по технологическому присоединению, договорам генподряда, продажи энергии из-за бухгалтерских факторов и высокой базы прошлых лет. При этом выручка по основному виду деятельности — от передачи электроэнергии, — показала уверенный рост (на 12,9%, - до 192,2 млрд руб.).

Следующей компанией в «рэнкинге» крупнейших по показателям чистой прибыли следует «Интер РАО».

Чистая прибыль группы за 2017 год по МСФО снизилась на 11,2%, до 54,4 млрд руб. По данным компании, рост чистой прибыли в прошлом отчетном периоде был обеспечен преимущественно единовременным эффектом признания прибыли от реализации пакета акций «Иркутскэнерго» в размере 31,9 млрд руб.. При этом скорректированная EBITDA выросла на 2,1% - до 95,5 млрд руб. по сравнению с отчетностью прошлого периода.

Выручка Группы выросла на 5,6% и составила 917 млрд руб., что произошло во многом благодаря увеличению выручки в сбытовом сегменте на 11,4%, до 627,1 млрд руб. за счет роста среднеотпускных цен гарантирующих поставщиков для конечных потребителей и приема на обслуживание новых потребителей нерегулируемыми сбытовыми компаниями. В сегменте «Электрогенерация» выручка увеличилась на 5,1%, — до 123,8 млрд руб., а в сегменте «Теплогенерация» — на 1,3%, до 71,2 млрд руб..

Между тем старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отдельно обращает внимание на тот факт, что ФСК ЕЭС в прошлом году удалось снизить долговую нагрузку, операционные расходы и удельные затраты.

Средняя стоимость долгового портфеля ФСК за год сократилась до 5,77%, операционные расходы снизились на 3,8 млрд руб. или на 2,4% к показателям предыдущего года. В целом за последние пять лет группа снизила капитальные затраты на 30%, операционные - на 46%.

«Компания продолжает развиваться, ее доходы растут более высокими темпами, чем расходы, и все это мы видим в отчетности», - подчеркнул Ткачук.

В Интер РАО долговая нагрузка с учетом доли в долге совместных предприятий уменьшилась на 7,6%, до 16,4 млрд руб., в результате планового и досрочного погашения заемных средств. Однако чистый долг компании увеличился до 147,9 млрд руб. против минус 78,2 млрд руб. на начало года. Динамика показателя обусловлена получением денежных средств от операционной деятельности дочерних компаний Группы, плановым погашением части дебиторской задолженности в рамках сделки по реализации пакета «Иркутскэнерго», а также получением денежных средств в счет погашения задолженности по договорам займа от Нижневартовской ГРЭС и компании «Электрические сети Армении» при снижении долговой нагрузки.

Уверенности в этих двух эмитентах инвесторам придают и высокие кредитные рейтинги. По национальной шкале ФСК имеет наивысший кредитный рейтинг АКРА — на уровне ААА (RU) «Стабильный», международными агентствами сохранены рейтинги на суверенном уровне (Fitch Ratings BBB- «Позитивный», Moody's Ba1 «Стабильный»). У Интер РАО картина немного иная. В январе Moody's повысило корпоративный кредитный рейтинг Интер РАО по глобальной шкале с уровня Ba1 до уровня Bаa3 со стабильным прогнозом. Fitch сохраняет рейтинг на уровне «BBB-» также со стабильным прогнозом.

Ситуация в отрасли

Также неплохие результаты показала ЮНИПРО. Чистая прибыль компании выросла в четыре раза, – до 34,5 млрд руб., а EBITDA - в 2,7 раза, до 47,5 млрд руб. несмотря на сокращение выручки на 1,9%, - до 76,5 млрд руб.. Правда, на это повлияло получение страхового возмещения за произошедшую в феврале 2016 года аварию на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС.

На четвертом месте по размеру чистой прибыли идет «Мосэнерго». Компания в 2017 году увеличила чистую прибыль на 84,5%, — до 24,8 млрд руб., а показатель EBITDA - на 44,4%, — до 44,3 млрд руб.. Выручка выросла на 2,83%, - до 196 млрд руб. Это «в основном связано с эффективной работой парогазовых энергоблоков, введенных в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ)», сообщила в пресс-релизе компания.

«В целом многие тепловые генераторы показали увеличение EBITDA по итогам 2017 года, - говорит аналитик БКС Игорь Гончаров. - Это произошло в первую очередь в результате пересчета тарифов по ДПМ. Наиболее заметно это отразилось на результатах «Энел Россия» и «Мосэнерго». Но я бы не назвал это устойчивым трендом. Сроки действия ДПМ начинают истекать. В этой связи EBITDA генераторов должна выйти на пиковые показатели в 2021 году, а дальше начать снижаться по мере сокращения ДПМ».

Завершает обзор «Русгидро». За 2017 год чистая прибыль компании снизилась сразу на 43,5%, до 22,4 млрд руб. . Скорректированная чистая прибыль составила 62,7 млрд руб., что на 2,6% ниже аналогичного показателя 2016 года. Показатель EBITDA выросла на 3,7%, до 104 млрд руб.. Разницу между отчетным и скорректированным показателями в компании объясняют недостаточности тарифной выручки в рамках принятых тарифных решений дебиторской задолженности, кроме того в предыдущем отчетном периоде компания получила единоразовый доход от продажи некоторых, а также страхового возмещения по Заморской ГАЭС-2.

Как и в прошлом году, главная интрига в энергетическом секторе будет заключаться в размере дивидендов.

Интер РАО уже вынесло на совет директоров рекомендации акционерам по выплате порядка 13,6 млрд руб. Топ-менеджеры ФСК на телефонной конференции с инвесторами по итогам отчетности объявили, что выплаты акционерам составят не меньше, чем в прошлом году (18,18 млрд руб. – рекорд за всю 15-летнюю историю компании). По оценке Романа Ткачука, у ФСК дивидендная доходность составляет примерно 9%,что является очень хорошим показателем для российской электроэнергетики.

В других компаниях о размере выплат пока молчат. По мнению аналитиков, Русгидро может выплатить 18 млрд руб., ЮНИПРО – 14 млрд. Что касается «Россетей», то вопрос пока открыт. Менеджмент компании ранее выступал с идеей, что ее стоит вовсе освободить от выплаты дивидендов. В прошлом году выплаты составили 3,785 млрд руб. Кстати, топ-менеджеры Мосэнерго еще в прошлом году говорили, что прогнозируют дивидендные выплаты на уровне прошлого года – это 3,36 млрд руб.