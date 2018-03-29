Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара

Эксперты Валдайского клуба и Евразийского банка развития обсудили в четверг варианты дедолларизации стран на постсоветском пространстве. Но для начала они признали, что по сравнению с другими странами уровень финансовой долларизации, когда контракты номинируются в иностранной валюте, в странах-членах Евразийского союза очень высока.

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Уходить же от доллара все-так надо, считают эксперты. Дело в том, что в последние годы со стороны государств — экономических лидеров, усиливается желание манипулировать финансовыми потоками и оказывать политическое давление на партнеров из развивающихся стран. Для России и других членов ЕАЭС снижение зависимости от доллара – это вопрос выживания.

Пик зависимости этих экономик от американской валюты пришелся на 2014-2016 годы, когда доля депозитов в иностранной валюте во всех странах ЕАЭС значительно увеличилась под воздействием как внешних шоков, так и замедления экономического роста.

Например, в Армении уровень долларизации депозитов составлял в 2016 году почти 70%, а долларизация займов превышала 60%. Сравнимый уровень долларизации по займам – в Казахстане. Но депозиты в долларах не превышали 35%.

Лидер по этим показателям остается Белоруссия, в этой стране долларизация займов составляла почти 75%, а депозитов приближалась к 60%.

В России ситуация наиболее благополучная с этой точки зрения. Всего 20% депозитов в долларах и менее 40% займов.

Британия не прогибается под доллар

Но если сравнивать с зависимостью от доллара с развитыми европейскими странами, то даже российская ситуация демонстрирует заметный контраст.

В Великобритании вообще нет, например, депозитов в долларах в объемах, возможных для учета. А кредиты долларах – в пределах 15%. В Швеции долларизация не превышает 5%, в Норвегии и Австрии – 10% (по данным за 2015-2016 годы).

Как пояснил «Газете. Ru» Алексей Кузнецов, старший экономист Евразийского банка развития, основные причины долларизации экономики – высокий уровень инфляции и наличие различных форм управления обменным курсом, макроэкономическая волатильность. «Отчетливо прослеживается связь между инфляцией и степенью финансовой долларизации», — говорит Кузнецов.

Наиболее эффективными методами снижения зависимости от доллара в 2014-2017 годах эксперты считают повышение для банков нормативов обязательного резервирования по средствам, привлеченным в иностранной валюте.

Было оказано давление и на граждан.

В Киргизии был введен запрет на кредитование населения в иностранной валюте. А в Казахстане выдача валютного кредита физическому лицу возможна лишь при наличии дохода в валюте кредита.

В Киргизии и Казахстане также введен запрет на то, чтобы устанавливать цены на товары и услуги в условных единицах. В Белоруссии были прекращены выдача новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты при оказании медицинских и транспортных услуг.

Ряд мер по дедолларизации нельзя назвать мягкими или популярными: в той же Белоруссии используются отличающиеся друг от друга подходы к налогообложения вкладов в нацвалюте и в долларах США.

Россия и Казахстан, перешедшие на свободное курсообразование и снизившие инфляцию, демонстрируют более убедительные результаты по дедолларизации своих экономик, чем другие страны-партнеры по ЕАЭС, отметили эксперты Валдайского клуба.

Но доллар вечно зеленеет

Тем не менее дедолларизация в рамках ЕАЭС идет довольно слабо, хотя впервые эту тему затронули еще в начале 2000-х годов. Проблема обостряется всякий раз, когда постсоветское пространство накрывает очередной экономически кризис и бизнес, а вместе с ним и граждане, пытаясь защитить свои доходы, уходят в твердую валюту.

Но сейчас наметился обратный процесс. Возможно ли закрепить наметившийся тренд? Эксперты уверены, что это вполне реально. Но в рамках Евразийского пространства — не получится.

Для упешной дедолларизации необходим масштаб БРИКС плюс (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика плюс еще порядка 30 стран-партнеров) или масштаб Шанхайской организации сотрудничества.

Такую мысль высказал член Валдайского клуба и экс-заместитель премьера министра Казахстана и экс-глава Нацбанка Григорий Марченко.

С ним согласен Олег Прексин, верховный комиссар Евразийской организации экономического сотрудничества по финансам и инвситициям, вице-президент Ассоциации российских банков. Объединение БРИКС плюс – это порядка 40% населения Земного шара, напомнил Прексин, а ШОС – все 50%. В ШОС, кроме Китая и России, входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а в последнее время Индия и Пакистан. Это страны, в которых проживает более 3 млрд человек.

Без Китая ничего не получится

Россия, по крайней мере, готова уходить от доллара вместе с Китаем. На саммите БРИКС в прошлом году в китайском Сямэне Владимир Путин дал понять, что Россия разделяет озабоченность стран БРИКС по поводу засилья доллара в международных расчетах.

Правда, российский лидер выразился мягче, сказав о «несправедливости глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает растущее влияние стран с формирующимся рынком».

«Мы готовы работать вместе с нашими партнерами в целях содействия реформам международного финансового регулирования и преодоления чрезмерного господства ограниченного числа резервных валют», — сказал Путин.

Юрий Кофнер, эксперт Высшей школы экономики считает, что страны Евразийского союза могли бы подумать о создании «евразийского экю». По его мнению, нет смысла замещать доллар и евро, например, рублем или даже юанем.

«Нет необходимости привязывать евразийский экю к эмиссионному центру ни в одной из стран БРИКС», — считает Кофнер.

Правда, по словам Марченко, подобные попытки уже предпринимались ранее, еще лет 15 тому назад. Пытались создать и единую валюту и единого мегарегулятора в масштабе Евразийского союза, но потом несколько раз откладывали реализацию этой идеи. Теперь очередная контрольная точка для запуска этой идеи – 2025 год.

Самое значительное препятствие для дедолларизации – слабая диверсификация экономики, в том числе у России, отметил модератор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик. Он считает, что все страны-члены ЕАЭС реально заинтересованы «подвинуть» доллар и евро. «Никаких искусственных инициатив для снижения дедолларизации не требуется и этот процесс начался, идет и будет объективно усиливаться», — считает эксперт.