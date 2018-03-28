Экономический тупик: Россия уперлась в два процента

Экономический рост в России остается невысоким. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что в этом году ВВП увеличится на 2%. С этим прогнозом он выступил 28 марта на коллегии Минэкономразвития. Прошлый год начинался с такого же прогноза, а закончился ростом всего в 1,5%.

«Российская экономика вступила в 2018 год на подъеме. В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии. По первой оценке Росстата, ВВП в 2017 году увеличился на 1,5%. Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%», — сказал министр.

Если эти ожидания окажутся верными, то и текущий год можно будет записать в пассив. Президент Владимир Путин больше года назад поставил задачу добиться темпов роста выше мировых. В прошлом году, по оценке МВФ, мир вырос на 3,7%, в этом году показатель может приблизиться к 4%. Россия же отстает в два раза.

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По мнению Орешкина, «единственный способ выйти на целевые темпы экономического роста — это повышение доли инвестиций в ВВП до уровня в 25-27%».

Он считает, что решение такой задачи невозможно без действенных мер по улучшению инвестиционного климата, роста нормы сбережений, масштабной программы инвестиций в развитие инфраструктуры и в создание качественно другого уровня жизни в российских городах, внедрения передовых технологий и цифровизации экономики, увеличения производительности труда, активного расширения структуры и географии международной торговли.

Одним из ключевых элементов «единственного способа выхода» должна стать инфраструктурная ипотека. О ней на коллегии говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Из его слов следовало, что этот механизм уже работает.

Впрочем, согласно утвержденной им же 12 марта дорожной карте, все ключевые решения, нормативные документы, список проектов еще только предстоит принять в марте-апреле этого года. А срок выполнения поручения президента по инвестициям вообще 15 июля.

Ничего не известно и о том, что Минэкономразвития и Минфин сняли разногласия по поводу инфраструктурной ипотеки. Финансовое ведомство выступало против предложения МЭР о создании специального фонда, который бы занимался ей.

Стоит также подчеркнуть, что глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая стоит соисполнителем «инвестиционного» поручения президента, уже объявила, что ЦБ не собирается в этом участвовать «деньгами». Регулирование, создание стимулов, развитие новых финансовых инструментов — это все, на что она согласна.

На своей недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», Эльвира Набиуллина подчеркнула, что совет директоров регулятора в сентябре прошлого года принял решение о постепенном выходе из специальных инструментов рефинансирования, когда ЦБ выделял ликвидность под разные программы.

По оценке главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, на ближайшие шесть лет понадобится не менее 8 трлн рублей дополнительных средств на финансирование тех целей и задач, которые были поставлены Владимиром Путиным в февральском послании Федеральному Собранию. А темпы роста экономики должны составить в ближайшей перспективе не менее 4%.

С этими оценками согласился помощник президента Андрей Белоусов, курирующий экономику в Кремле. По его словам, сейчас ведомства проводят соответствующие расчеты.

«Сейчас эта работа осуществляется, как раз мы ее запустили. Сейчас Минфин, Минэкономразвития, профильные министерства как раз занимаются расчетами. Я думаю, что порядок цифр близкий, только это не на год, речь идет о шестилетии», — сказал Белоусов.

Инфраструктурная ипотека должна стать частью большой программы стимулирования экономического роста, которая даже не обнародована. Пенсионная реформа, налоговые новации и бюджетный маневр также не согласованы.

С учетом того, что по большинству ключевых пунктов правительство не может прийти к согласию уже несколько месяцев и задача «прорыва» рискует утонуть в бюрократическом болоте, в работу включился лично Путин.

В среду он провел совещание по экономическим вопросам с участием всех ключевых участников выработки стратегии на следующую шестилетку. В Ново-Огарево приехали Дмитрий Медведев, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина, Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава администрации президента Антон Вайно, которому поручено к 15 апреля подготовить указ президента, содержащий ключевые национальные цели и приоритеты.

«Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании президента. Просил бы вас высказаться по поводу тех конкретных мер, которые вы предлагаете для реализации и решения тех задач, которые изложены в послании», — сказал глава государства.

С учетом того, что нынешний кабинет министров будет распущен в мае, было бы разумно представить все ключевые инициативы в ближайшие несколько недель. Справится ли с этим Кремль и Белый дом, мы узнаем уже очень скоро.