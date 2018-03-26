Ордер выдан: Лондон проверит активы российских олигархов

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, находящийся с визитом в Эстонии, заявил в понедельник, что в связи с «делом Скрипаля» британские власти уже выдали ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения».

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«Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон», — сказал Уильямсон на пресс-конференции в Таллине.

По его словам, власти намерены «обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги».%

Министр отказался комментировать дальнейшие шаги Лондона в отношении России.

С 31 января этого года у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества. Такой правовой инструмент предусмотрен вступившим в нынешнем году в силу законом «О криминальных финансах».

Закон позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств.

Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест. При этом новый закон распространяются и на «политически значимых лиц».

Закон обязывает богатых иностранцев предоставлять властям страны полную информацию об источниках своих доходов. «Богатства необъясненного происхождения» будут по закону попросту изыматься у иностранцев в пользу государственной казны.

Эксперты ранее отмечали, что закон о криминальных доходах сильно ударит по российским миллиардерам, которые переезжали в Лондон, скупая в Англии замки и особняки. Олигархи из России – самые активные покупатели недвижимости стоимостью более 10 млн фунтов.

Как рассказали «Газете.Ru» несколько юристов, некоторые российские бизнесмены уже вынуждены давать объяснения по поводу источников своих доходов.

Применение данного закона и любые громкие дела является псевдо-правовой базой для «замораживания» активов иностранцев и, по сути, обращения их имущества в пользу Великобритании, считает Рустам Курмаев партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры».

«Исходя из моего опыта, могу сказать, что Великобритания только позиционирует вовне соблюдение законов и уважение прав человека, по сути же в случае необходимости с легкостью может отступить от принципов международного права в ситуации, когда это выгодно», — говорит Курмаев.

Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК, считает, что, скорее всего, суд не будет утруждать себя сбором новых доказательств. Это будет вялая попытка повлиять в политическом плане на нынешнее руководство России.

На месте даже Романа Абрамовича, активы которого тщательно «просвечивались» не раз, расслабляться не стоит. В качестве примера, Сотов приводит Сергея Пугачева, экс-совладельца Межпромбанка, несколько лет скрывавшегося от российского преследования в Англии, прежде чем происхождение его активов было поставлено под сомнение.

Между тем, Великобритания может ужесточить свою политику по отношению к состоятельным россиянам.

В частности, 15 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность ареста на территории страны активов богатых россиян, связанных с руководством России. А лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал консерваторов отказаться от использования российских денег в британской политической системе.

«Британии следует прекратить служить российскому клановому капитализму. Я не прекращу требовать изъятия российских денег из нашей политической системы», — сказал он.

Члены Палаты общин парламента страны призвали обязать иностранцев, которые так или иначе связаны с политикой, раскрывать происхождение средств, на которые они приобретают имущество, стоимостью свыше 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,53 млрд) в Великобритании. Как отмечает 19 марта The Guardian, эта мера в первую очередь рассчитана на граждан РФ и связана с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта.