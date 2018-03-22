ЕГАИС 3.0: оплати слежку за самим собой

Подготовка к внедрению ЕГАИС 3.0 продолжалась несколько месяцев. Предполагалось, что тестовый контур новой схемы заработает 1 марта, но в ответ на многочисленные обращения бизнеса Росалкогольрегулирование согласилось отложить «день Х» на несколько недель – до 15 марта.

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Суть новшества состоит в том, что теперь участники алкогольного рынка будут отчитываться перед властями не только о судьбе партии спиртных напитков, но и о передвижениях каждой бутылки в отдельности – от конвейера до конечного покупателя. Третья версия протокола позволит выявить контрафакт не только в сфере оптовой торговли, но и в рознице, где доля подделок особенно велика. Помарочный учет алкоголя, разработанный с использованием технологии блокчейн, станет обязательным для всех без исключения участников рынка с 1 июля.

Доносившиеся из некоторых регионов 16 марта сообщения о «сбоях», как потом оказалось, касались не вовремя обновленного программного обеспечения. «Никаких технических проблем не было и нет. Количество принятых накладных сопоставимо с количеством накладных принимаемых ранее – до 15 марта текущего года», — сообщили «Газете.Ru» в Росалкогольрегулировании.

Источник «Газеты.Ru» в крупной компании-производителе алкоголя сообщил, что обновленная система отправки накладных (в отличие от предыдущих лет) работает без сбоев, но вот

при возвратах продукции сотрудники иногда начинают путаться между разными версиями ЕГАИС, в которых были оформлены документы. Впрочем, эта проблема характерна только для переходного периода и должна исчезнуть сама собой.

Росалкогольрегулирование прогнозирует, что обновление ЕГАИС приведет к дальнейшему сокращению нелегального рынка алкоголя. Введение помарочного учета позволит выявлять участников рынка, пытающихся ввести в оборот дублированную нелегальную продукцию, указали в регуляторе.

Кто и зачем придумал ЕГАИС

Согласно статистике Росалкогольрегулирования, с момента запуска ЕГАИС 1 января 2016 года в систему поступило 6 547 016 895 документов – колоссальная цифра, демонстрирующая размах индустрии и количество вовлеченных в нее людей (и продавцов, и покупателей). В конце февраля глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян сообщил на совещании у министра финансов Антона Силуанова, что по итогам 2017 года поступления в бюджет от акцизов на алкоголь увеличились на 10,8% до 363 млрд рублей. Рост в первую очередь связан с внедрением с 1 июля 2017 года ЕГАИС во всех звеньях алкогольного рынка.

В прошлом году в России было ликвидировано более 150 нелегальных заводов и складов с поддельным алкоголем, посчитали в ведомстве. С конца 2015 года – 370, изъято свыше 74 млн литров нелегального спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, рассказали «Газете.Ru» в ведомстве. ЕГАИС, или единую государственную автоматизированную информационную систему, создавали именно для борьбы с теневыми дельцами. Внедрение системы, помимо роста легального производства, обеспечило дополнительное поступление в бюджет более 150 млрд рублей.

Дополнительные плюсы от введения этой системы получили и конечные потребители – на базе ЕГАИС работает сервис, позволяющий проверить происхождение купленной бутылки по акцизной марке. Цель – полностью закрыть нелегальному алкоголю вход в магазины.

Работа участников рынка с ЕГАИС ведется через универсальный транспортный модуль (УТМ), который предоставляет РАС. Сама программа бесплатна, однако работать в ней должны специально обученные сотрудники. Для работы УТМ участники рынка должны приобрести электронную цифровую подпись RSA (закрытый ключ находится на токене производства компании «Алладин», открытый — в центре обработки данных РАР). Ключ, электронная подпись и токен оплачиваются ежегодно, как и расходные материалы для федеральных специальных марок. Иными словами, бизнес обязан приобрести не только оборудование, но и оплачивать работу системы и расходные материалы.

Трудности перехода

В то же время, как это обычно бывает с «закручиванием гаек», нововведения в первую очередь бьют по тем, кто работает в белую.

Некоторые участники рынка начали критиковать ЕГАИС 3.0 еще до того, как система заработала в тестовом режиме. Основная суть претензий состоит в том, что и производителям, и ритейлерам предстоит закупить новое оборудование, чтобы выполнить требования регулятора. Кроме того, возрастает цена человеческой ошибки при приемке или продаже товара – например, забрав у поставщика не ту коробку, бар или ресторан рискует обзавестись десятками бутылок, которые невозможно продать. При перемещении бутылок из магазина в магазин также потребуется вести помарочный учет. Если окажется, что бутылка ранее уже была где-то продана или занесена в ЕГАИС по ошибке, повторно реализовать ее не получится.

В протоколе заседания саморегулируемой организации «Виноградари и виноделы России», состоявшегося в конце декабря 2017 года, говорилось, что

проблема поддельных акцизных марок «является актуальной только для крепкой алкогольной продукции, на которые установлены высокие, по сравнению с винодельческой, ставки акциза».

«Таким образом, решая проблемы оборота одного сегмента алкогольной продукции, РАР наступает на права и законные интересы других участников алкогольного рынка, которые вынуждены нести непомерно высокие затраты на выполнение требований регулятора рынка, не обозначенных ни в каких нормативных актах», — говорил на заседании гендиректор краснодарской компании «Эрмитаж Вайнери» Александр Пинчук. По его мнению, на тот момент переход на помарочный учет для винодельческой продукции являлся «преждевременным и не отвечающим ни интересам государства, ни интересам рынка, ни интересам конечного потребителя».

Платить — покупателю

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрей Карпов сообщил «Газете.Ru», что считает новую версию ЕГАИС очередным бременем для бизнеса.

«Это очередные расходы для бизнеса. Их вызывали любые изменения в системе ЕГАИС, ведь на каждом этапе было необходимо что-то докупать. Но это только одна часть проблемы. Вторая часть – это необходимость администрирования этого процесса, все затраты, которые возникают при организации приемки продукции из-за необходимости сканировать каждую бутылку. То есть государство ставит задачу о наведении порядка, но фактически из-за своей неспособности контролировать производство спиртосодержащей продукции непосредственно у производителя оно пытается переложить все свои проблемы и издержки на торговлю. Это выразится в достаточно существенных затратах для ритейла», — поясняет Карпов и оговаривается: крупные ритейлеры так или иначе переживут.

Дело в том, что бизнес попал в период нововведений – и все они, по мнению бизнеса, требуют затрат.

«Ведь все нагрузки нужно рассматривать в совокупности – магазины, занимающиеся продовольственным бизнесом, также столкнулись с проблемой внедрения «Меркурия», онлайн-касс и так далее. Это тоже ежегодные затраты для малого бизнеса, которые не приносят никакой дополнительной прибыли», — констатирует эксперт.

Цена вопроса

К 15 марта небольшим магазинам по продаже спиртного нужно будет лишь обновить программы, работающие с ЕГАИС, и работать по новым правилам. Другим компаниям в связи с переходом на третий протокол придется купить контрольное оборудование, позволяющее осуществлять проверку и учет акцизных марок (сканер штрихкодов и терминал сбора данных). До помарочного учета же есть время.

«До 1 июля помарочный учет не носит обязательный характер. Точно так же, при внедрении ЕГАИС в оптовом и розничном звене, участникам рынка предоставлялся существенный временной тестовый период. Служба активно взаимодействует с участниками алкогольного рынка и оперативно решает все возникающие вопросы», - указали в РАР.

В ситуации со «спокойным переходом» есть доля лукавства, указывает Карпов. «Это не совсем так. Ведь даже сам процесс приемки товара изменяется. Сканирование каждой бутылки – это определенная операция, которую должен кто-то выполнять. Если текущим штатом сотрудников справиться невозможно, значит, это повлечет за собой появление новых сотрудников. Относительно обновления ПО – тут тоже все зависит от того, какое используется оборудование. Возможно, при использовании какого-то пакетного оборудования, которое предлагал в свое время РАР, в установку новых версий программ действительно не нужно будет инвестировать большие деньги. Но те компании, которые разрабатывают программное обеспечение под себя, персонифицируя ИТ-систему под себя и своих клиентов, интегрируют его, в том числе, в кассовое оборудование. Например, речь идет об интеграции в систему региональных социальных карт – карты москвича и так далее. Поэтому со стороны РАР утверждение о том, что бизнес не пострадает – это просто уловка», — полагает собеседник «Газеты.Ru».

Согласно расценкам, представленным в прайс-листе группы компаний «Софт-баланс» (крупного разработчика ПО и системного интегратора), терминал сбора данных и программное обеспечение к нему стоят от 36 000 до 43 000 рублей, а ручной сканер штрихкодов – от 3 500 до 20 000 рублей, в зависимости от сложности прибора. Нужные еще квалифицированные кадры – вчерашние студенты для этого не подойдут, ведь штраф за нарушение составляет 150-200 тыс. рублей, а при повторных проблемах можно остаться без лицензии.

«Единовременные затраты на введение ЕГАИС 3.0 у производителей могут составить от 10 до 20 млн рублей на каждую линию розлива.

Удорожание за счёт печати дополнительных этикеток на бутылку и групповую упаковку – короб или паллету - составит от 20 до 50 копеек на бутылку. Единовременные затраты оптовых компаний – на терминалы сбора данных, ПО – составят порядка 3 млн руб. При этом, переменные затраты оптовика могут возрасти на 0,1 руб. на 1 бутылку. Здесь так же будут затраты на дополнительную рабочую силу», — посчитал для «Газеты.Ru» гендиректор «Ладога Дистрибьюшн» Сергей Клюшкин.

По его прогнозу, в общем и целом жизнь всех участников цепи поставок осложнится. Это приведёт к удорожанию продукции при одновременном вымирании слабых игроков рынка алкоголя.

Впрочем, малому бизнесу не привыкать сворачиваться. Например, в докладе уполномоченного по правам предпринимателей Свердловской области за 2017 год упоминалось, что в 2016 году в селах области из-за невозможности работать с ЕГАИС прекратили работу 122 объекта – 74 из-за отсутствия финансовой возможности (остальные – из-за связи).

Богатые тоже плачут

Алкогольный бизнес – не только крайне доходная, но и максимально контролируемая государством отрасль экономики. Например, когда в 2006 году была в тестовом режиме запущена самая первая версия ЕГАИС, бизнес нес убытки – склады оптовой торговли прекратили свою деятельность на продолжительный срок, так как недоработанная система контроля выдавала сбои. Еще одна непопулярная среди предпринимателей инициатива властей – запрет на производство и продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра. Розничная продажа таких напитков оказалась вне закона с 1 июля 2017 года.

Сейчас одной из острых тем для дискуссий между бизнесом и властью является внедрение системы «Меркурий» — аналога ЕГАИС для контроля за товарами, подконтрольными Россельхознадзору. «Меркурий» должен заработать в тестовом режиме с 1 июля 2018 года, а его полное внедрение запланировано на 1 января 2019 года. На встрече женщин-предпринимателей с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 7 марта в Самаре, фермер Светлана Преображенская из Калужской области пожаловалась, что применение инновации на предприятиях малого бизнеса сильно увеличивает себестоимость продукции, в частности, расходы на ИТ.

«Я считаю, что это просто провокация против малого бизнеса. То есть крупные холдинги, производящие молочную продукцию, смогут это всё переварить, внедрить и так далее, а вот маленькие – нет», — заявила предприниматель. По ее мнению, «Меркурий» «убьет» их с мужем бизнес, успешно существовавший с 1993 года. Владимир Путин пообещал, что руководство страны обязательно вернется к вопросу о внедрении системы для малого и среднего бизнеса, чтобы не допустить его массового уничтожения.