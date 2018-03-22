Россия-2024: кто заплатит за реформы

Президент Владимир Путин в четверг провел рабочую встречу с министром финансов Антоном Силуановым. Тема для обсуждения — финансовое обеспечение приоритетных направлений, заявленных президентом в послании Федеральному Собранию. Накануне правительство обсуждало варианты «настройки налоговой системы».

«Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий и тем самым создав источники для инвестиций», — рассказал Силуанов президенту.

Он пообещал, что «в целом налоговое бремя не будет увеличено». Но придется больше работать «с точки зрения улучшения сбора налогов».

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Еще один потенциальный источник средств для исполнения президентских планов — перераспределение расходов внутри отдельных статей. Бюджеты регионов Минфин тоже оценит на предмет излишков и возможности перераспределения расходной части. По словам Силуанова, необходимо создать условия для того, чтобы «региональные бюджеты были заинтересованы в первую очередь в зарабатывании собственных средств и также сделали структурные изменения своих расходов на приоритеты в тех ключевых отраслях, которые обозначены в вашем послании».

Минфин готовит предложения «по пересмотру и уточнению льгот, преференций» для бизнеса. Когда их вводили, рассчитывали на определенные эффекты. Если льготы не помогли, их нужно отменять, дал понять Силуанов.

«Мы будем готовы предложить правительству еще раз взглянуть на целесообразность сохранения тех или иных преференций, льгот. Это источник, который тоже пойдет на те решения, которые обозначены в вашем послании», — заключил министр.

Социалка также подвергнется оптимизации. Силуанов говорит, что необходимо сконцентрировать социальную помощь на нуждающихся, «потому что сегодня еще сохранились старые, советские во многом принципы распределения финансовой помощи всем по чуть‑чуть».

Масштабность поставленных в послании задач и грядущих расходов, конечно же, напрягает исполнительную власть. Дополнительные расходы на образование, здравоохранение, борьбу с бедностью, городскую среду, дороги и прочую инфраструктуру, цифровизацию на ближайшую шестилетку исчисляются не одним десятком триллионов рублей.

Но при экономическом росте в 1,5-2% и стабильных ценах на нефть лишних денег взять неоткуда. А поднимать налоги — плохое решение, поскольку можно подкосить и без того вялую экономическую активность.

«Набор инструментов не такой большой, но он есть. Нужно очень точно, адресно им распорядиться», — говорил Путин в Самаре на встрече с женщинами-предпринимательницами, признавая при этом, что у него у самого пока не сложилось четкого понимания, как решить проблему дефицита денежных ресурсов.

Один из вариантов решения проблемы финансов — переложить часть налоговой нагрузки на граждан, подняв налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 13% до 15%, но установив необлагаемый минимум для малообеспеченных граждан. Такое предложение обсуждалось на заседании правительства в среду.

Но Минфин открестился от этой идеи. Ведомство не получало предложений о повышении НДФЛ, сообщил в четверг журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

В правительстве обсуждаются разные налоговые меры, но решения пока нет, отмечала ранее пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Это подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «пока обсуждение продолжается, и каких-либо решений в этом контексте не принималось».

Наличие противоположных мнений в кабинете министров по поводу подоходного налога косвенно подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович, неожиданно заявивший, что текущая ставка в 13% — это «не фетиш». Раньше чиновники такого уровня подобных высказываний не допускали.

«Это число — 13% — тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел», — сказал Дворкович.

«Если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу», — добавил вице-премьер.

Минфин ранее не раз давал понять, что он против повышения НДФЛ. И только на первый взгляд эта позиция кажется нелогичной. Минфин по определению заинтересован в росте налоговых поступлений. И Силуанов жестко придерживается этого функционала. Он выступает против роста НДФЛ, поскольку готовит другой налоговый маневр. Более выигрышный с точки зрения Минфина. Хотя бы по той причине, что НДФЛ — это региональный налог, а не федеральный.

Базовым предложением Минфина, направленным в Кремль, является формула 22% на 22%. Она предполагает снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% и одновременное повышение НДС с 18% до 22%.

Этот маневр укладывается в концепцию неувеличения общей нагрузки на бизнес, в отличие от увеличения подоходного налога или введения налога с оборота (продаж) в размере до 5%. Последний вариант также обсуждается чиновниками.

Провести одновременно два повышения (НДФЛ до 15% и НДС до 22%) будет проблематично, поскольку они сильно ударят по благосостоянию граждан — один напрямую, другой косвенно, через рост потребительских цен. С учетом задачи борьбы с бедностью пойти на большие изъятия власти вряд ли решатся. Кроме того, это ударит по потребительскому спросу и далее по всей экономике.

Поручение по настройке налоговой системы Путин дал в конце 2016 года также в своем послании. Доклад с предложениями должен был лечь ему на стол в декабре 2016 года. По информации «Газеты.Ru», маневр 22/22 был упомянут в этом документе.

Антон Силуанов говорил, что поправки в Налоговый кодекс надо принять весеннюю сессию 2018 года, чтобы они начали действовать уже с 1 января 2019 года. Но какой именно из предложенных вариантов выберет президент, пока неизвестно.