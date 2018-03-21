Украина порвала с Россией, но не до конца

Официальный Киев сдержал обещание, данное на прошлой неделе. В эту среду 21 марта кабмин Украины разорвал все экономические связи с Россией, проголосовав за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанной до 2020 года.

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«Принято единогласно», — цитирует агентство РИА «Новости» слова премьера Владимира Гройсмана после вынесения вопроса на обсуждение.

Этот шаг Киев объясняет попыткой переориентировать экономику и «национальными интересами страны».

Наказать и разорвать

«Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине», — сказал ранее Гройсман в интервью телеканалу «112 Украина».

Программу экономического сотрудничества Россия и Украина подписали в июне 2011 года. Документ был утвержден главами правительств двух стран — Владимиром Путиным и Николаем Азаровым, который скрывается сейчас в России от украинских властей.

Программа была рассчитана до 2020 года и предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Конфликт между странами вступил в острую фазу в 2014 году после присоединения Крыма к России и вооруженного конфликта на востоке Украины. Первым делом парламент Украины страны денонсировал договор о сотрудничестве с Россией в военной отрасли, соглашение о транзите по территории Украины российских воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдавии.

Кроме этого, Верховная рада расторгла соглашения об организации военных межгосударственных перевозок, о сотрудничестве в отрасли военной разведки, о взаимной охране секретной информации.

В 2016 году украинский кабмин прекратил действие соглашения о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

В 2017-м по инициативе Украины прекращено действие межправительственного соглашения об осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.

Надо было делать все наоборот

Реакция на Украине на разрыв экономических отношений с Россией неоднозначная. Украина должна не разрывать, а восстанавливать связи. Такое мнение выразил в среду лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук.

Он назвал этот шаг украинских властей «новым реформаторским идиотизмом».

По словам политика, Украина должна действовать прямо противоположно. «Сегодня есть только один путь выхода из тяжелейшего экономического кризиса - восстановление сотрудничества с Россией. К сожалению, правительство Гройсмана либо не понимает этого (в силу своего архинепрофессионализма), либо сознательно уничтожает экономику страны, ее потенциал, ее будущее», - считает он.

По его словам, Украина традиционно была ориентирована на рынки стран СНГ и, в частности, российский рынок. Между странами существовали «партнерские, экономически взаимовыгодные, равноправные отношения».

Западный вектор внешнеполитической интеграции Украины ошибочен, полагает политик. За годы евроинтеграции товарный экспорт Украины обвалился с $63,3 млрд в 2013 году до $43,3 млрд в 2017 году, поставки из Украины в ЕС за этот период увеличились лишь на 4,8%.

«Оказалось, что Запад готов покупать лишь дешевое украинское сырье и агропродукцию, в то время как высокотехнологичная продукция машино-, приборо-, ракето-, авиа- и судостроения, ранее востребованная в России, в странах ЕС не находит своего потребителя», - подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Экспорт из Украины в Россию, по подчетам Медведчука, сократился за этот же период на 385% - с $15 млрд до $3,9 млрд.

Только если закрыть границу

Но, несмотря на то, что двусторонние отношения были де-факто давно разорваны (а теперь и официально), торговля между двумя странами продолжается. Россия остается ключевым рынком сбыта для украинских производителей, а коллапс многих украинских предприятий и блокада неподконтрольных регионов Донбасса, позволяют российским компаниям поставлять на Украину продукции на миллиарды долларов.

Россия стала по итогам 2017 года крупнейшим внешнеторговым партнером Украины. На нее пришлось 12% внешнеторгового оборота.

По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт украинских товаров в Россию в прошлом году составил $3,9 млрд, что на 9,6% больше, чем годом ранее.

Импорт из России вырос на 40% до $7,2 млрд. Эти торговые связи идут вне межправительственных соглашений, и заблокировать их можно только полностью перекрыв границу.

Следующий возможный ход Украины – денонсировать договор о дружбе с Россией и выйти из СНГ. Соответствующие предложения уже лежат на столе у украинского президента.

«Относительно договора: МИД подготовил предложения и анализ относительно возможной полной или частичной приостановки договора или денонсации. Мы подготовили разные опции. Окончательное решение будет приниматься президентом», — заявляла ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца агентству «Интерфакс-Украина». По ее словам «Украина преследует цель выйти из СНГ».