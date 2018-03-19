Если завтра война: что России терять в Британии

Газ как оружие политического влияния

Переход внешнеполитических событий с участием России в газовую плоскость стал уже почти традицией. Причем газовый вентиль как рычаг влияния все чаще стали использовать не только «Газпром», но и его западные контрагенты.

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На фоне скандала с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон увидел российский след, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о намерении снижать зависимость своей страны от российского газа.

Поиск альтернативы российскому энергоносителю только нанесет вред потребителям, пообещал 19 марта российский министр энергетики Александр Новак.

«Если какая-либо компания или страна будут искать другого поставщика, я не думаю, что условия для них будут предпочтительными и выгодными», — сказал Новак.

Ранее Мэй говорила, что Россия оказывает влияние на многие страны, опираясь на их зависимость от топлива, однако Британия будет с этим бороться. «Мы будем продолжать обсуждать с ЕС не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий подход к энергетической безопасности», — заявила премьер.

И понятно, что в этом стремлении их поддержат США. Вашингтон в принятом в прошлом году законе «О противодействии врагам Америки с помощью санкций» прописал намерение противостоять новой газовой трубе из РФ в Европу и анонсировали намерение увеличить долю собственного СПГ на европейском рынке.

Выгода превыше политики

Великобритания сейчас третий по объему покупатель российского газа в Западной Европе. В 2017 году, по данным «Газпром-экспорта», в страну было поставлено чуть более 16 млрд кубометров газа, что соответствует примерно 23% от общего потребления «голубого топлива» в Соединенном Королевстве.

Это больше, чем поставки в Австрию (9,14 млрд кубометров) или Францию (12 млрд), но значительно меньше чем в Германию (53,4 млрд кубометров) или Италию (23,8 млрд).

Кроме того, в 2018 году Великобритания импортировала три партии сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» (проект российского «Новатэка»).

При этом некоторые эксперты обращают внимание, что большая часть поставок из РФ, судя по всему, осуществлялась в виде трейдинговых операций и своповых поставок.

Чисто теоретически правительство Великобритании может повлиять на сокращение доли российской газовой компании на внутренних торговых площадках, однако учитывая, что потребности страны в газе увеличиваются с каждым годом, российский газ все равно продолжит поступать в Англию, но из Европы в так называемом обезличенном статусе, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что «такие решения политически мотивированы и не направлены на расширение конкуренции на европейском рынке».

«Это право каждой коммерческой организации и страны выбирать свою энергетическую политику. Мы в данном случае поставляем газ в Европу, исходя из потребностей на абсолютно конкурентных условиях, и будем продолжать работать в условиях конкуренции», — добавил министр.

На текущий момент потребность Англии в газе составляет 70 млрд куб. м в год, а собственная добыча пока обеспечивает потребности лишь на 49% за счет проектов в Северном море, однако запасы там иссякают. При этом говорить о том, что рынок СПГ в Англии уже набрал большие обороты тоже не приходится, пока его доля в энергобалансе лишь 8% и вряд ли англичане в текущих экономических условиях готовы будут переплачивать за СПГ только лишь из-за дипломатических разногласий с РФ, добавляет Жарский.

В тот же день, когда Мэй заявила о намерении снижать поставки газа из РФ, Reuters сообщил, что «Газпром» намерен сократить число сотрудников в зарубежных офисах, в том числе в Лондоне. В российской монополии подчеркнули, что это решение было принято два месяца назад и с делом Скрипаля не связано.

На кону $13 млрд

Между тем, скандал из-за бывшего шпиона-перебежчика набирает обороты. Обвинив Россию в отравлении Скрипаля и использовании запрещенного химоружия — нервно-паралитического газа «Новичок», Лондон заявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Российский МИД назвал обвинения и предпринятые меры необоснованными и в ответ выслал из РФ 23 британских дипломатов. В Британии это восприняли крайне негативно и пообещали рассмотреть новые шаги против России.

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал консерваторов отказаться от использования российских денег в британской политической системе.

«Британии следует прекратить служить российскому клановому капитализму. Я не прекращу требовать изъятия российских денег из нашей политической системы», — сказал он.

Члены Палаты общин парламента страны призвали обязать иностранцев, которые так или иначе связаны с политикой, раскрывать происхождение средств, на которые они приобретают имущество, стоимостью свыше 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,53 млрд) в Великобритании. Как отмечает 19 марта The Guardian, эта мера в первую очередь рассчитана на граждан РФ и связана с делом Скрипаля.

Пока дело об экономических санкциях в отношении РФ не идет, однако в случае негативного развития событий обеим сторонам есть, что терять.

Так, по данным Минэкономразвития,

в 2017 году российско-британский товарооборот увеличился по сравнению с 2016 годом на 22,7% и составил $12,7 млрд. При этом из $8,6 млрд российского экспорта на долю поставок сырья приходилось чуть больше половины ($4,5 млрд).

Россия поставляет в Великобританию минеральные продукты, древесину, металлы, в том числе драгоценные, и металлические изделия, продукцию химической промышленности, машины и оборудование. Объем импорта из Британии в РФ составил чуть более $4 млрд в 2017 году. С Туманного Альбиона Россия завозит продовольственные товары и сельскохозяйственое сырье, текстиль, металлические изделия и т.п.

Если гипотетически говорить о возможных экономических санкциях, то Великобритания могла бы попробовать ввести ограничения своим компаниям на покупку различных российских активов, рассуждает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Примечательно, что на прошлой неделе, в разгар дипломатического скандала «Газпром» успешно разместил в Лондоне и Париже евробонды на €750 млн. Покупателями евробондов «Газпрома» выступили более 120 институциональных инвесторов, в том числе инвесторы из самой Великобритании, других стран ЕС и США.

В случае дополнительных экономических ограничений Лондон только навредит себе. Спрос на российские активы сохраняется и британских инвесторов заменят игроки из Азии, полагает Зварич.