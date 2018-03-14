Встреча на Эльбе: «Газпром» и «Нафтогаз» начнут переговоры

«Нафтогаз Украины» направил «Газпрому» подтверждение готовности начать переговоры. Об этом заявил зампредседателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев.

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«Сегодня «Газпром» на свой запрос получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — сказал Медведев.

Украинский холдинг подтвердил готовность к переговорам, уточнив, что у него свои планы на эти консультации.

«К концу месяца должна состояться «встреча на Эльбе» с нашей дорогой монополией. «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен расторгнуть контракты», — говорится в сообщении на странице «Нафтогаза» в фейсбуке.

«Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен разрывать контракты. «Кроме того, мы послали «Газпрому» требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», — приводит пресс-служба компании слова главного коммерческого директора компании Юрия Витренко.

Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, который 28 февраля вынес свое решение по многолетнему спору между компаниями. Суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Ранее суд обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» чуть более $2 млрд за поставку газа, а обязательства по закупкам по принципу «бери или плати» сократил в десять раз — до 4 млрд кубометров газа в год. Таким образом, по итогам двух споров российская монополия обязана выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, а украинская компания должна вернуться к закупкам газа из России.

«Газпром» выразил несогласие с решение арбитража, а позже заявил о подаче апелляции. Кроме того, холдинг отказался из-за отсутствия допсоглашения поставлять Киеву газ, а затем начал процедуру разрыва контрактов с «Нафтогазом».

13 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву, что процесс разрыва контрактов может занять 1,5-2 года. По его словам, холдинг пошел на эту меру, чтобы избежать будущих штрафов, так как «Нафтогаз» заявил, что до конца действия контрактов на основании решения Стокгольмского арбитража намерен взыскать с российского газового холдинга еще несколько миллиардов долларов.

Руководство «Нафтогаза» некоторое время назад заявило, что готово потребовать с «Газпрома» около $20 млрд по транзитному соглашению.

«Конечно, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и «Газпром» принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж», — подчеркнул Миллер.

Он напомнил, что «Газпром» уже подал апелляцию по контракту на поставку газа на Украину, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит и инициирована процедура расторжения контрактов в установленном порядке.

«Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов сторон», — резюмировал он.

Несмотря на запуск процедуры расторжения договора, стороны могут договориться во внесудебном порядке и по взаимному согласию внести во все еще действующие договоры изменения, способные уравновесить нарушенный, по заявлениям «Газпрома», баланс интересов сторон, полагает управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин.

Однако, по мнению эксперта, на оперативное примирение контрагентов надеяться не стоит.

С учетом того, что процедура расторжения договоров может продлиться до 1,5 лет, это, надо полагать, будет далеко не последняя встреча двух компаний. По мере приближения отопительного сезона и президентских выборов на Украине (март 2019 года) «Нафтогаз» вполне может смягчить риторику, считает Базыкин.

Между тем Украина решительно настроена получить штраф с российского холдинга. В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с «Газпрома».

«Мы выиграли кейс по транзиту и $4,6 млрд — это объем убытка, который российский «Газпром» должен компенсировать Украине… «Газпром» тянет с выплатами по решению суда средств в пользу «Нафтогаза». Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены. Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно «Газпром» заплатит санкций за каждый день задержки платежа», — пообещал Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерству юстиции скоординировать с НАК «Нафтогаз Украины» действия по возможному аресту активов «Газпрома» по всему миру при невыполнении решений Стокгольмского арбитража.

На фоне этих угроз вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что правительство России будет оказывать «Газпрому» поддержку по этому вопросу.