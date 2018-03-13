Российская экономика: самая проблемная в G20

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала во вторник обновленный экономический обзор. Глобальная экономика будет расти в текущем году на 3,9%. Прогноз улучшен на 0,2 п.п.

В 2019 году рост мирового ВВП ожидается в пределах тех же 3,9%, предыдущий прогноз предполагал увеличение на 3,6%, говорится в докладе организации.

Предыдущий прогноз был обнародован ОЭСР в ноябре прошлого года. Если прогнозы ОЭСР сбудутся, рост мирового ВВП станет рекордным с 2011 года. По итогам 2017 года глобальная экономика выросла на 3,7%.

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«Прогноз отражает позитивный краткосрочный эффект от снижения налогов и увеличения госрасходов в США, а также ожидаемые меры налогово-бюджетного стимулирования в Германии», — говорится в обзоре ОЭСР.

При этом ОЭСР предупредила о рисках, которые могут подорвать рост экономики. Это, прежде всего, торговые войны.

«Вместе с тем мы выделяем ряд рисков в финансовой сфере, а также риски, связанные с усилением протекционизма», — отмечают в ОЭСР.

По мнению экспертов ОЭСР, ужесточение торговых конфликтов может негативно сказаться не только на темпах экономического роста, но и на рынке труда.

Китай впереди планеты всей

ВВП продолжит расти во всех странах G20. И почти по всем странам нынешний прогноз лучше ноябрьского. Хотя и не во всех странах экономика в 2018 и 2019 годах, как ожидается, будет расти лучше, чем в 2017-м.

В США ожидается рост на 2,9% в 2018 и на 2,8% в 2019 годах против ожидавшихся ранее 2,5% и 2,1%.

Канадская экономика, как ожидается, вырастет на 2,2% в текущем году и на 2% в следующем; ранее прогнозировался рост на 2,1% и 1,9%. Экономика Великобритании вырастет на 1,3% в текущем году — это плюс 0,1 п.п. к ноябрьскому прогнозу. И на 1,1% в следующем (прогноз не изменился).

Прогнозы для еврозоны были улучшены на 0,2 процентного пункта — до 2,3% и 2,1% соответственно.

Рост ВВП Японии в 2018 году, по мнению экспертов ОЭСР, будет выше на 0,3 п.п. и составит 1,5%. Прогноз на 2019 год был улучшен незначительно, до 1,1%.

Оценка роста китайского ВВП в этом году была повышена с 6,7% до 6,8%, оценка на 2019 год оставлена неизменной — 6,4%.

Для экономики Индии прогноз на 2018 год был улучшен с 7% до 7,2%, на 2019 год — с 7,4% до 7,5%. В Бразилии ожидается рост экономики на 2,2% в этом году и 2,4% в следующем, прогноз был улучшен на 0,3 п.п. и 0,1 п.п.

А российская экономика — исключение

Из всей Большой двадцатки стран только для России ОЭСР ухудшила экономический прогноз.

По итогам 2018 года рост ВВП России может составить 1,8% вместо ожидавшихся в ноябре 1,9%.

Ожидания относительно 2019 года оставлены на прежнем уровне — 1,5%, говорится в отчете ОЭСР. По итогам 2017 года экономика России выросла на 1,5%.

Возобновление роста экономики в развивающихся сырьевых странах, включая Аргентину, Бразилию, Россию и ЮАР, поддерживает глобальный экономический рост, отмечается в обзоре ОЭСР.%

«Умеренный подъем возобновился в Бразилии и России в 2017 году и, по прогнозам, продолжится в 2018-2019 годах на фоне смягчения денежно-кредитной политики, улучшения настроений, а также повышения цен на сырье», — говорится в докладе ОЭСР.

Впрочем, для России есть ряд рисков — это, например, отток капитала. Чистый отток капитала из России в период с января по февраль текущего года вырос в 2,2 раза и составил $9,8 млрд, подсчитал Банк России. «Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2018 года, согласно оценке Банка России, составил $9,8 млрд ($4,4 млрд в январе-феврале 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов», — отметили в ЦБ во вторник.

Кроме того, главный экономист российского офиса Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский указывает на «спад прибыли в корпоративном секторе» и замедление инвестиционной активности, что негативно отразится на темпах роста. Тем не менее пересматривать прогноз по России банк пока не намерен. «Наш прогноз прежний, но он жестче, чем у других. В этом году экономика России вырастет только на 1,5%, в следующем — на 1,2%», — сказал Осаковский.

Всемирный банк, наоборот, улучшил прогноз роста ВВП России в 2018 году — с 1,4% до 1,7%, что объясняется ростом цен на нефть во второй половине прошлого года. Прогноз ВБ был обнародован в январе. Согласно январскому прогнозу, рост в 2019 году ускорится с 1,4% до 1,8%. Прогноз Всемирного банка на 2020 год остался без изменений — на уровне 1,8%. По мнению экспертов Всемирного банка, экономика РФ выиграла от роста цены на нефть в 2017 году, а также от общей положительной ситуации в мировой экономике, сопровождавшейся ростом торговли и инвестиций. Как считают специалисты ВБ, в 2018 году средняя цена на нефть составит $58 за баррель, в 2019 году — $59 за баррель.

Международный валютный фонд в январе также улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год на 0,1 процентного пункта до 1,7%, прогноз на 2019 год остался неизменным — рост на 1,5%.

В 2015 году было снижение ВВП на 2,8%, в 2016 году — на 0,2%. В 2017 году российская экономика выросла на 1,5%. В прогнозе социально-экономического развития до 2020 года, представленном Минэкономразвития, экономика России в 2018-2020 годах будет расти до 2,1-2,3%.

Сейчас рост экономики «во многом происходит из-за статистического эффекта «низкой базы», согласен Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade. Оснований для устойчивого роста не было в 2017 году, и маловероятно, что они появятся в этом. «Экономика оттолкнулась от «дна» в основном из-за роста сырьевых цен. Цена нефти марки Brent с декабря 2016 года повысилась почти наполовину, находясь большую часть года выше $50 за баррель, что вполне комфортно для России. Но структурных, технологических, инвестиционных изменений в экономике не произошло», — говорит эксперт.