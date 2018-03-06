Forbes: кто из россиян попал в рейтинг богачей

Американский журнал Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Чтобы попасть в список, необходимо обладать состоянием не менее $1 млрд. В этом году данному требованию соответствуют 2 208 человек из 72 стран мира. Их суммарное состояние по сравнению с прошлым годом выросло на 18% и составило $9,1 трлн.

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В этом году рейтинг Forbes впервые возглавил владелец Amazon Джефф Безос, сместив на вторую позицию основателя Microsoft Билла Гейтса и на третью – инвестора Уоррена Баффета. Составители списка оценили состояние Безоса в $112 млрд.

По данным счетчика Forbes, который оценивает состояния миллиардеров в режиме реального времени, в 2017 году Безос дважды выходил на первое место.

27 июля ему удалось продержаться на вершине списка всего несколько часов. 28 октября он вновь вырвался на первую строчку рейтинга — это произошло после публикации квартального отчета компании, показатели которого превзошли ожидания аналитиков. В результате акции Amazon выросли на 13%, а состояние Безоса всего за сутки увеличилось более чем на $10 млрд.

С большим отрывом от Безоса на второй строчке глобального рейтинга Forbes расположился Билл Гейтс — состояние основателя Microsoft оценивается $90 млрд.

Третью позицию в общемировом списке богачей занимает американский инвестор и основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в $84 млрд — авторы рейтинга Forbes напоминают, что Баффет обещал направить 99% своего капитала на благотворительность. Пока на эти цели было отдано $32 млрд, отмечает журнал.

Более чем на $10 млрд от Баффета отстает француз Бернар Арно, занимающий четвертое место в рейтинге. Арно владеет холдингом LVMH Moët Hennessy — империей, куда входят всемирно известные бренды от Louis Vuitton до Sephora. Состояние самого богатого француза оценивается в $72 млрд. Кстати, в прошлом году Арно не попал в десятку Forbes.

На пятой строчке рейтинга Forbes-2018 оказался сооснователь и CEO популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

В топ-10 богатейших людей мира также вошли испанский бизнесмен, основатель сети Zara Амансио Ортега ($70 млрд), мексиканский телемагнат Карлос Слим ($67,1 млрд), CEO и владелец контрольного пакета акций Coch Industries Чарльз и Дэвид Кохи (у обоих по $60 млрд). Замыкает десятку председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle Ларри Эллисон с $58,5 млрд.

Таким образом, в первую десятку рейтинга мировых богачей вошли француз, испанец, мексиканец и семь американцев.

Богатейшие россияне по версии Forbes

В этом году в глобальный рейтинг самых богатых людей по версии Forbes вошли 102 российских бизнесмена, их совокупное состояние оценивается в $410,8 млрд.

Самым состоятельным россиянином года журнал назвал председателя совета директоров и владельца контрольного пакета акций НЛМК Владимира Лисина. Состояние российского предпринимателя оценивается в $19,1 млрд. За минувший год Лисину удалось добавить к своему богатству еще $3 млрд и потеснить прошлогоднего лидера российского списка Леонида Михельсона.

По сравнению с 2017 годом номер позиции Лисина в глобальном рейтинге остался неизменным — бизнесмен по-прежнему занимает 57 строчку.

Второе место в рейтинге, как и в прошлом году, сохранил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $18,7 млрд — за 2017 год бизнесмену удалось заработать $1,2 млрд. Это в два с лишним раза меньше прошлогоднего показателя, когда Мордашов увеличил личное состояние на $2,7 млрд.

Занимавший первую строчку российского списка самых богатых людей в 2017 году совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон сдал позиции, оказавшись на третьей строчке рейтинга. По итогам 2017 года его личное состояние составило $18 млрд, снизившись на $0,4 млрд.

В топ-5 наиболее состоятельных российских предпринимателей также вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($16,4 млрд, прирост — $1,9 млрд) и владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко ($16 млрд, без изменений).

В первой десятке самых богатых российских бизнесменов по итогам 2017 года также оказались основной владелец УК «Интеррос» Владимир Потанин ($15,9 млрд), основной акционер угольной компании СУЭК Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд), а также основной владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг ($14,4 млрд).

Вексельберг стал девятым россиянином, попавшим в первую сотню мирового списка Forbes-2018, расположившись на 93 строчке глобального рейтинга.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов, который в прошлом году занял пятое место в российской части, за 2017 год потерял $2,7 млрд и теперь и оказался на десятом месте с состоянием в $12,5 млрд. В глобальную сотню Усманов не попал, оказавшись на 118 позиции в списке.