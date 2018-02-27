Новые санкции: ждать меньше месяца

Санкции близко

Минфин США сообщил, что объявит о новых санкциях в отношении России в течение ближайшего месяца.

«Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней»,

— сказал министр Стивен Мнучин, выступая 26 февраля в Калифорнийском университете.

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Таким образом, скорее всего, о новых ограничительных мерах будет объявлено после президентских выборов в РФ, которые намечены на 18 марта.

Ранее сам Мнучин пояснял, что в рамках раздела 241 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ведомство подготовило два доклада: секретный и несекретный. Санкции станут дополнением к ним.

Речь идет о так называемом «кремлевском докладе» — перечне лиц, по версии американских властей, приближенных к руководству России. В него вошли весь действующий кабинет министров, руководители ключевых агентств, госкорпораций, компаний с госучастием, влиятельные бизнесмены и предприниматели. Всего 210 человек, включая 96 предпринимателей.

Кроме того, у данного списка есть секретная часть, публиковать которую американские власти не стали.

Оговорки для бизнеса

Убытки российского бизнеса от ограничительных мер подсчитать непросто. Экс-министр финансов, председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин недавно выразил мнение, что в России недооценивают эффект от публикации «кремлевского списка» Минфином США.

«Я считаю что он серьезно недооценен. Компании получили уже от своих партнеров и от банков, которые их обслуживают на Западе, уведомления о дополнительном контроле их операций, об ограничении отдельных операций. И партнеры даже предлагают изменить условия сделок с учетом дополнительных рисков. Поэтому, в принципе, мы уже несем определенные издержки по этому закону (в связи с которым был опубликован «кремлевский список» – «Газета.Ru»)», — сказал Кудрин.

«Его концепция, которая всем показалась облегченной, там список Forbes и прочее, она, на самом деле, более жесткая, чем любой другой вариант, который бы предполагал какое-то выборочное включение в список. Всей элите поставили «черную метку» — это, я считаю, более жесткий вариант, чем какой-либо мог быть», — добавил Кудрин.

Сроки сжатые, но по большому счету с публикации «кремлевского доклада» прошел уже почти месяц, цели намечены, осталось лишь закрепить его фигурантов в санкционных списках, много времени на это не потребуется, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. С другой стороны, очень примечательны замечания относительно того, что в число врагов американской демократии могут быть включены граждане других стран и организации, сотрудничающие с Россией, тут

первой в очереди стоит Турция, которая реализует совместно с Россией перспективный газотранспортный проект «Турецкий поток», который противоречит планам США по наращиванию экспорта СПГ в ЕС, закупает у России зенитные комплексы, не хочет договариваться с Вашингтоном относительно урегулирования конфликта с курдами,

добавляет эксперт.

Ранее Bloomberg уже отмечал, что после публикации в США «кремлевского доклада» российские предприниматели заметили, что их деятельности уделяют более пристальное внимание. В частности, один неназванный бизнесмен из списка отметил, что сделка, которая должна закрыться в течение нескольких месяцев, может сорваться. Еще один фигурант списка пожаловался, что доклад «ударил по его репутации».

Российские юристы указывают, что после публикации «кремлевского доклада» иностранные компании начали включать в договоры с российской стороной «санкционную оговорку». Она позволяет расторгнуть контракт, если внезапно оказывается, что контрагент находился под санкциями.

Из-за санкционной угрозы могут возникнуть проблемы с привлечением проектного финансирования в строительство «Северного потока-2».

Предприниматели весьма уязвимы для санкций: у крупного российского бизнеса обширные партнерские отношения с Западом и ему есть что терять, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» Николай Злобин, глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне.

Дракон под выборы

Кроме этого, 16 февраля Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году. Согласно обвинительному акту, опубликованному на сайте ведомства, россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США, троих из них — в заговоре с целью совершения мошенничества, а других пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

«Они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Крус и Марко Рубио, и поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа», — отмечается в документе, подписанном спецпрокурором по расследованию дела о «российском вмешательстве» Робертом Мюллером.

В числе обвиняемых значатся Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering, которые связаны с Пригожиным.

Мнучин на прошлой неделе заверил журналистов, что в его ведомство также рассмотрит введение санкций и против этих людей.

12 февраля президент США опубликовал предложения по бюджетным расходам, и на сдерживание угрозы вмешательства России в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут уже в ноябре текущего года, предложил выделить $0,6 млрд. При этом демократы и сторонники теории вмешательства в уже состоявшиеся президентские выборы ранее выступали с инициативой расширить финансирование ФБР и других силовых структур на дополнительные $1 млрд. Трамп, очевидно, намеревается сократить расходы на программу, де-факто призванную доказать нелегитимность его избрания, чем вызывает недовольство своих противников в сенате и конгрессе, отмечает Яковенко.

Последним нужен «дракон», и чем злее и опаснее, тем лучше, поскольку это позволит повысить уровень финансирования силовых структур и спецслужб. Санкции в этом ключе выглядят как минимум хорошим предлогом для того, чтобы заявить, что русская угроза никуда не исчезла и что на борьбу с Москвой нужно больше средств, полагает эксперт.

Из-за обострения ситуации вокруг Украины США уже несколько раз вводили санкции в отношении России и российских граждан, в том числе против оборонных предприятий, компаний энергетического сектора, экспорта российских технологий, предпринимали меры, которые ограничивали возможность российских банков кредитоваться в развитых странах.

В частности, в прошлом году был обнародован санкционный список с 33 оборонными предприятиями и шестью «разведывательными» организациями, в отношении которых предусмотрены ограничения на выдачу кредитов. Американские чиновники подсчитали, что своими ограничениями они уже сорвали международные сделки РФ в ОПК на несколько миллиардов долларов.

«Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем $3 млрд. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — сказала 21 февраля официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в понедельник заявил, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда.

«Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — добавил Рогозин.