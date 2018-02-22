Россию достали из «мусорной» корзины

Агентство S&P вывело суверенный рейтинг России из «мусорной» категории. Как заявило в субботу агентство Standard&Poors, было принято решение повысить суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного (BBB-) со «стабильным» прогнозом. На такую ступень наша страна поднялась впервые с 2014 года, когда рейтинг России был понижен до «мусорного» уровня.

«Суверенные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте повышены до «ВВВ-/А-3» благодаря взвешенному экономическому курсу и улучшению механизма трансмиссии денежно-кредитной политики; прогноз — «Стабильный»,

— говорится в релизе агентства Standard&Poors. Аналитики агентства также отмечают приверженность России консервативной политике в макроэкономике, гибкость курса валют и финансовую стабильность, несмотря на санацию банковской системы.

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По итогам пересмотра суверенного рейтинга России агентством Fitch, перемен не произошло – в результате рейтинг России остался на уровне «BBB-»(инвестиционный рейтинг) с позитивным прогнозом.

Суверенный кредитный рейтинг России находится на «мусорной» (спекулятивной) отметке теперь только у агентства Moody's (Ba1). Moody's последним из агентств большой тройки улучшило прогноз до позитивного, сделав это только в январе 2018 года, тогда как S&P сделало это в марте 2017 г., а агентство Fitch – в сентябре 2017 года. При этом агентство Moody's похвалило российские власти за «предусмотрительную» бюджетную политику и макростратегию, которая «справилась с нефтяным шоком и воздействием международных санкций».

Интрига о том, как поступят рейтинговые агентства, сохранялась до последнего момента. И чиновники и эксперты предполагали разные сценарии.

«На снисходительность рейтинговых агентств в этот раз рассчитывать не приходится. Безусловно, вероятность того, что прогноз снова будет обозначен в статусе «позитивный» есть, но она крайне небольшая», — отмечал Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets.

Петр Гришин, руководитель управления макроэкономического анализа «ВТБ-Капитал», отмечал накануне, что вероятность повышения рейтинга агентством S&P составляла около 30%, а агентством Fitch – 8%. Повышение рейтинга России считал маловероятным управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский из-за ангажированности рейтинговых агентств и их аффилированности с США.

На закончившемся неделю назад инвестиционном форуме в Сочи замглавы Минфина Сергей Строчак заявлял, что агентства S&P и Fitch не повысят кредитный рейтинг России из-за санкций и зависимости российской экономики от нефти.

На принятие решения о повышении рейтинга могла повлиять сдержанная санкционная политика США, которая ослабила угрозу новых санкций и исключила угрозу их распространения на российский госдолг, комментирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Чиновники сейчас называют это событие «логичным».

«Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста.

Сегодня ситуация с ключевым макроэкономическими показателями достаточно оптимистичная — рекордно низкая в истории России инфляция, стабильный курс рубля в условиях изменения цен на нефть, устойчивое исполнение бюджета, его минимальная зависимость от внешних заимствований и снижение дефицита», — говорится в пресс-релизе Минфина.

Силуанов также отметил, что Россия «давно заслуживала инвестиционного рейтинга».

«Рыночные инвесторы и ранее объективно оценили наблюдаемое восстановление экономики, и долговые обязательства России уже давно котируются на инвестиционном уровне. Неслучайно доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг России в последние годы только увеличивалась — сегодня иностранцы составляют около трети всех вложений в российские бумаги», — сказал глава Минфина.

Присвоение инвестиционного рейтинга, по его словам, повысит интерес инвесторов и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес. «Потому что пересмотр суверенного рейтинга позитивно скажется и на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков и, как следствие, снижении стоимости их заимствований», — говорит он.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорит, что Россию будет ждать «приток капитала». Он называет решение рейтингового агентства «запоздалой реакцией» на успехи российской экономики.

Аналитики частично разделяют оптимизм чиновников.

«Barclays исключил Россию из индексов валютных облигаций в феврале 2015 года, после того как Moody's вторым из ведущих рейтинговых агентств понизило рейтинг России до субинвестиционного уровня. Между тем на индексы Barclays ориентируется огромное количество инвесторов: по данным Reuters, в феврале 2015 г. сумма активов в управлении фондов, инвестирующих в соответствии с ними, составляла около 2 трлн долл. На тот момент вес российских облигаций в индексах Barclays был чуть менее 1%, а сейчас, учитывая произошедшее за последние три года значительное сокращение российского внешнего долга, он теоретически должен быть еще меньше», — пишут аналитики «ВТБ-Капитал» в своем обзоре.

По словам экспертов, возвращение России в категорию стран с инвестиционным рейтингом позволит включить российские бумаги в индексы Barclays. «В целом мы

считаем, что на текущих уровнях российские валютные суверенные облигации выглядят весьма интересно, а повышение рейтинга наверняка добавило бы им привлекательности», — добавляют они.

Илья Жарский предполагает, что теперь на фондовом рынке начнется ралли, которое продлится до президентских выборов. При этом в четверг индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, закрывшись на отметке 2 336 пунктов.