Несите деньги: банкам разрешат не выдавать вклады

Депутаты готовятся внести в Госдуму законопроект о безотзывных вкладах. Это может произойти в марте-апреле 2018 года. Как рассказал «Газете.Ru» председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, в соответствии с этим предложением,

россияне будут накапливать на вкладе средства для первоначального взноса, а потом получать в банке ипотечный кредит по льготной ставке. При этом процент по вкладу должен быть выше, за счет того, что он безотзывный, отмечает Аксаков.

В результате россияне смогут быстрее накопить на первоначальный взнос, а банки гарантированно получат средства, который смогут использовать по своему выбору. По словам Аксакова, законопроект будет подразумевать изменения в Гражданском кодексе и ряде законов.

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Варианты сейчас прорабатываются юристами, отметил депутат. При этом он считает, что в законе должны быть предусмотрены специальные условия для допуска банков к выдаче таких вкладов. Это могут быть требования к рейтингу надежности кредитных учреждений или специальные критерии, установленные ЦБ.

Безотзывные вклады не предполагают возможности полного или частичного снятия денежных средств ранее установленного в договоре срока. На данный момент, в соответствии с законом, вкладчики российских банков имеют право забрать доверенные банку средства в любой момент, а кредитная организация обязана их вернуть по первому требованию.

Депутаты обсуждают идею с введением безотзывных вкладов с 2004 года. Именно тогда на фоне отзыва лицензий у ряда банков кредитные организации столкнулись с оттоком средств вкладчиков. В 2017 году ситуация повторилась.

Эксперты по-разному оценивают такую инициативу. По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева,

этот инструмент даст возможность кредитному учреждению увереннее использовать свою ресурсную базу. «Для банка такой вклад определенно выгоден – он сможет распоряжаться привлеченными ресурсами более гибко, вкладываясь в активы с большим инвестиционным горизонтом».

Поскольку продукт весьма специфический, то и востребован он будет теми, кто точно знает, что до определенного срока лежащие на вкладе деньги ему не нужны, говорит он. «Но если при этом ставка по вкладу будет выше, чем обычно, а потом можно будет получить ипотечный кредит на льготных условиях, то почему бы не воспользоваться? Заранее сказать, насколько ставка по безотзывным вкладам будет выше, чем по срочным вкладам, трудно, но, вероятнее всего, речь может идти об увеличении ставки по вкладам примерно до 2 п.п. по сравнению с обычными продуктами банка», — говорит аналитик.

По словам юриста компании «Фосби» Владислава Баландина, учитывая кампанию ЦБ по отзыву лицензии у банков и зачистке рынка, в законе о безотзывных вкладах стоило бы «максимальное внимание уделить снижению рисков граждан на случай банкротства банка и отзыва лицензии».

По мнению финансового омбудсмена Павла Медведева, можно было бы, например, предусмотреть повышенную «страховку» по таким вкладам на случай банкротства или отзыва лицензии. К идее предусмотреть специальные условия для допуска банков до возможного предоставления безотзывных вкладов он относится отрицательно.

Как комментирует Степан Сорокин, директор департамента развития Росгосстрахбанка, в среднем первоначальный взнос по ипотеке составляет 20% от стоимости квартиры (то есть речь идет о сумме от 1-1,5 млн рублей в зависимости от цены объекта недвижимости и от региона).

Поможет ли безотзывной вклад накопить на первоначальный взнос, – вопрос весьма спорный, добавляет он.

«Даже если банк сможет предложить повышенный процент – он не будет намного больше. При этом не каждый вкладчик может стать его заемщиком в виду определенных условий, которым должен соответствовать клиент для получения ипотеки, то есть наличие вклада не может гарантировать одобрение кредита», — комментирует он.

При этом эксперты предполагают, что если депутаты уже заговорили о рейтингах надежности банков, то вся идея может свестись к тому, что выдавать безотзывные вклады позволят только госбанкам.

ФК «Открытие» и Промсвязьбанк обладали достаточно высокими рейтингами, что не помешало им отправиться на санацию. С учетом предполагаемых ограничений может оказаться, что привлекать безотзывные вклады смогут только госбанки», — говорит глава аналитического управления банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

С высокой вероятностью Банк России при установлении требований к банкам может использовать подход, основанный на кредитных рейтингах, поскольку регулятор постепенно отходит от использования величины капитала в качестве условия проведения отдельных операций, признавая, что размер банка не является гарантией его устойчивости, предполагает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Получить оперативный комментарий в Центробанке по этому вопросу «Газете.Ru» не удалось.

По словам Максима Осадчего, в конечном итоге весь вопрос интереса со стороны клиентов к инструменту будет сведен к тому, какую ставку и условия предложат банки. «Если она будет интересной – например, ставка по безотзывным вкладам выше на 1 п.п., чем по обычным депозитам, и по ипотеке ниже потом на 1 п.п., — то предложение может заинтересовать.

Другое дело, непонятно, зачем вообще так стимулировать рынок ипотеки, и почему не ввести в принципе инструмент безотзывных вкладов, чтобы россияне могли их делать, не только накапливая на первоначальный взнос по ипотеке», — добавляет он.

Большинство зайстройщиков настроены весьма скептически к новому инструменту.

«В целом такие меры направлены на развитие банковской отрасли, а не рынка недвижимости, сильного влияния на рынок ипотеки они не окажут», — говорит генеральный директор «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин

«Если безотзывные вклады не станут массовыми, на рынок это не окажет существенного влияния», — комментирует Дмитрий Соболев, финансовый директор девелоперской группы «Сити-XXI век».

Впрочем, есть и другие мнения. Как отмечает Татьяна Власова, начальник отдела ипотека ГК «Инград», безотзывной вклад поможет покупателям быть более дисциплинированными в формировании собственных накоплений.

В целом перспектива введения безотзывных вкладов вызывает больше вопросов, чем ответов, соглашаются эксперты. Например, как считает юрист правового департамента HEADS Consulting Константин Ханин, необходимо будет проработать механизм досрочного возврата вклада, например, с согласия банка.

«У вкладчика могут произойти различные чрезвычайные ситуации – смерть супруга, болезнь и т.д. Все такие случаи должны рассматриваться банками индивидуально. Также необходимо будет проработать вопрос судьбы накопленных денежных средств по окончании срока вклада, ведь у вкладчика может отпасть потребность в приобретении жилья. Должны ли денежные средства быть направлены на ипотеку в обязательном порядке, либо же их можно будет снять и использовать по своему назначению, в законе должно быть определено», — резюмирует он.