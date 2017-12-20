Праздник уже заканчивается: банки отрезвят вкладчиков

Базовая доходность вкладов в рублях на январь выросла на 0,011-0,129 процентного пункта по сравнению в декабрем, говорится в материалах на сайте Центробанка (регулятор ведет статистику по максимальным ставкам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 декабря 2017 года.

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В частности, ставки в рублях по вкладам до востребования выросли до 6,406%, на срок до 90 дней до 7,316%, на срок от 91 до 180 дней до 7,944%, до года — 7,832%. По депозитам на срок свыше года банки, которые мониторит регулятор, в январе предлагают разместить деньги под 7,923%.

Как объяснили «Газете.Ru» эксперты, несмотря на то, что ЦБ на последнем заседании в декабре снизил ключевую ставку не на 0,25 пунктов, как предсказывали большинство экспертов, а на 0,5 пунктов, доведя ее до 7,75% годовых, банки в ближайшее время не будут резко опускать ставки по депозитам. По мнению экспертов, перед Новым годом многие кредитные учреждения не пойдут на этот шаг, чтобы заманить вкладчиков декабрьскими «супер-акциями». Многие из них продлятся и в январе.

«На предновогодние предложения по депозитам, снижение ключевой ставки не должно коснуться, поскольку посредством таких акций банки привлекают новых клиентов, пролонгируя дальнейшую работу с ними»,

— говорит заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Несмотря на то, что ЦБ зафиксировал, что доходность январских предложений будет выше всего по вкладам на срок свыше года, однако это может быть связано со спецификой выборки регулятора. Большинство предновогодних предложений банков краткосрочные и рассчитаны на несколько месяцев, говорит Люшин.

Банкиры предлагают более высокие ставки по вкладам при размещении средств на короткий срок — до 3-6 месяцев, чем на длинных депозитах, учитывая возможные действия ЦБ по изменению ключевой ставки, соглашается директор департамента продуктов и банковских технологий Росгосстрахбанка Олег Галеев. Не исключение и предновогодние предложения банков.

Впрочем, не все кредитные учреждения «придержат» высокий новогодний процент. По словам генерального директора компании «Мани Фанни» Александра Шустова, в этот Новый год заманивать клиентов часть банков будет подарками и бонусами, а не высокими ставками.

Согласно мониторингу сайта banki.ru, у вкладчика сейчас есть возможность положить деньги на рублевых вкладах под 8-9% (в частности, активность в предложении высокого процента в связи с Новым годом проявляют санируемые банки – «Газета.Ru»).

Однако щедростью банкиров россиянам удастся воспользоваться недолго. В четверг глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что Сбербанк может в ближайшее время понизить ставки по кредитам и депозитам.

«Вполне, почему нет», — сказал Герман Греф, отвечая на вопрос, можно ли после решения ЦБ по ключевой ставке ожидать снижения Сбербанком ставок.

«Это выглядит вполне логичным и ожидаемым: основой для снижения ставки выступает решение российского регулятора, который на прошлой неделе неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Также можно ожидать аналогичных действий и от других банков. При этом, учитывая, что в следующем году регулятор может продолжить цикл смягчения кредитно-денежной политики, Сбербанк и часть других крупных кредитных организаций могут пойти на превентивное снижение ставок в первом квартале следующего года, прогнозируя аналогичные действия ЦБ»,

— предполагает аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Банковское сообщество понимает, что мы сейчас находимся в долгосрочном понижательном тренде по ставкам, и он продолжится в 2018 году, говорит Олег Галеев.

По словам эксперта, ситуация на рынке депозитов сейчас сложилась достаточно непростая. С одной стороны, депозитный портфель в целом по системе не сокращается, и рублевые вклады даже показывают прирост, отмечает он.

Так, согласно статистике, которую приводит регулятор в экспресс-выпуске обзора российского банковского сектора, на начало декабря этого года вклады составили 24 трлн 997 млрд руб. В январе-ноябре вклады увеличились на 3,3%. За аналогичный период прошлого года повышение составило 2%. При этом большинство россиян кладут деньги в рублях — такие вклады достигли по итогам ноября 19 трлн 629,3 млрд руб., тогда как объем валютных вкладов в рублевом эквиваленте составляет всего 5 трлн 367 млрд руб.

Однако очевидно, что ставка по вкладам постоянно снижается, и будет продолжать падать, и это приведет к постепенному отказу клиентов от таких вложений, считает Галеев.

В частности, по его мнению, уже в январе можно ожидать снижение средневзвешенной ставки в рублях в банках на 0,15-0,25 п.п.

«На фоне снижающейся ставки все больше клиентов смотрят в сторону инвестиционных продуктов с гарантией возврата капитала на базе страхования жизни. Также клиентов интересуют индивидуальные инвестиционные счета, но они в отличие от прочих счетов не попадают под систему страхования вкладов. Все это в совокупности может спровоцировать некоторый отток депозитного портфеля как у отдельных банков, так и в целом по системе», — прогнозирует банкир.

Хотя ЦБ может и повременить с агрессивным снижением ключевой ставки в следующем году из-за возможного принятия санкций США и надувания пузыря на рынке потребительского кредитования, однако уже сделанных шагов регулятора достаточно для того, чтобы банки опустили ставки по вкладам в ближайшее время ниже 7% годовых, полагает в свою очередь Александр Шустов.

Учитывая нынешние экономические реалии, сами банкиры советуют россиянам присмотреться к другим продуктам помимо депозитов. «В условиях снижения ключевой ставки со стороны ЦБ хорошей альтернативой вкладам могут стать рублевые облигации: ОФЗ или корпоративный долг. Облигации даже самого высокого кредитного качества сейчас дают премию к депозитам в надежных банках и помогут зафиксировать текущую доходность на 2-3 года вперед», — заявили «Газете.Ru» в Альфа-банке.