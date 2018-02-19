Ан-148 пролетит мимо России

Власти Украины приняли решение о прекращении поставок двигателей Д-436 в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности РФ Олега Бочарова. «К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», — сказал Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме.

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Двигатели Д-436 используются Россией в гражданской авиации. Двигателями такого типа оснащены самолеты моделей Ан-148 и Бе-200, которые собираются на Воронежском авиастроительном заводе (ВАСО) и на ТАНТК имени Г. М. Бериева соответственно.

Ан-148 — региональный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный украинским конструкторским бюро имени Антонова. Он может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тыс. км и приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы.

Ан-148 эксплуатируется Минобороны, МЧС и специальный летным отрядом «Россия». Помимо этого, самолеты данного типа есть у двух авиакомпаний - «Ангара» и «Саратовские авиалинии». Последние взяли шесть таких машин в сублизинг у АК «Россия». Один из них разбился 11 февраля в Подмосковье, в результате погиб 71 человек.

Российским аналогом Ан-148 можно назвать реактивный «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100).

Д-436 производятся самой крупной двигателестроительной компанией Украины «Мотор Сич».

Ранее предприятие производило двигатели для российских вертолетов, многих видов самолетов и крылатых ракет. У «Мотор Сич» есть представительства и часть производства в Белоруссии и России, с помощью которых удается обходить запрет президента Украины на продажу РФ продукции военного или двойного назначения. Кроме того, предприятие получает небольшие заказы из Европы и Китая.

В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации «Газете.Ru» сообщили, что

самолет Бе-200 может быть ремоторизирован с помощью российско-французской силовой установки SaM146.

«По итогам работы, проведенной совместно производителем самолета Бе-200 и PowerJet (российско-французское предприятие, основанное на равноправном партнерстве Safran Aircraft Engines и ОДК-Сатурн, осуществляет поставки и все услуги по послепродажному обслуживанию SaM146 – ред.) подтверждена техническая возможность ремоторизации», - заверил представитель ОДК.

По поводу Ан-148 представители ОДК от комментариев воздержались.

С точки зрения ремоторизации Бе-200, вариант с использованием SaM-146 прорабатывался давно, отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Главный вопрос - сколько будет выпущено ВС, сколько потребуется двигателей. Если мало, то создание новой модификации не окупится, но ни технических, ни санкционных проблем пока не просматривается, добавил эксперт.

Применительно к Ан-148 ситуация другая.

Российская сторона не будет обращаться к разработчику, то есть к «Антонову», чтобы тот «привязал» к самолёту новый двигатель. Во-первых, политика не позволит реализовать такой проект. Во-вторых, производство Ан-148 в России уже подходит к финалу, фактически - свёрнуто; в Украине самолёты этого типа тоже не строятся, и уже не первый год,

напоминает Пантелеев.

Между тем, о возможности прекращения производства Ан-148 на ВАСО было объявлено еще летом 2016 года. Тогда говорилось, что это может произойти в 2018 году, после выполнения всех обязательств по ранее подписанным контрактам.

А в июне 2017 года источник в авиационной отрасли сообщал, что Россия завершает производство российско-украинского регионального пассажирского самолета Ан-148. После того как будут достроены две последние машины на Воронежском авиационном заводе, проект будет свернут. Эксперты отмечали, что ВАСО не сильно пострадает от сворачивания данного проекта, так как постепенно переходит на проект производства легкого транспортного Ил-112, и уже поставлена задача производить его большей серией, чем Ан-148.

«В проекте Ан-148 был один существенный изъян, — отмечает эксперт, — его себестоимость была очень высока, как и у любой малосерийной техники, и порой завод производил Ан-148 себе в убыток», - считает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Основная проблема по двигателям для Ан-148 - не постройка новых самолётов, а подержание в эксплуатации существующего парка ВС,

подчеркивает Пантелеев.

За будущие годы и десятилетия эксплуатации могут потребоваться не только ремонты двигателей, но и их замены. Ради существующего относительно небольшого парка вкладывать огромные средства в освоение производства никто не будет. Так что остаётся не слишком много вариантов: поискать «обходные» варианты получения двигателей и их ремонта, либо эксплуатировать парк, постепенно выводя из эксплуатации самолёты и разбирая их на запчасти, поясняет эксперт.

Впрочем, стоит напомнить, что ОАК уже не первый год отстаивает позицию, что для госорганов вполне подойдёт Sukhoi Superjet 100. Тем более, что в будущем десятилетии должен появиться 75-местный лайнер, который подойдёт госзаказчикам с точки зрения размерности, добавляет он.

После аварии 11 февраля «Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию Ан-18, однако спустя несколько дней возобновили их полеты.

«После внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании возобновляет полеты на этом типе ВС с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор», - сообщили «Саратовские авиалинии» 16 февраля, заверив, что «воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации».

В АК «Ангара» «Газету.Ru» также заверили, что объективные причины для приостановки эксплуатации Ан-148 авиакомпании «Ангара» отсутствуют.

Получить оперативный комментарий ВАСО не удалось.

Впрочем, после трагедии с Ан-148 «Саратовских авиалиний» министр транспорта Максим Соколов не исключил, что эксплуатация самолетов этого типа может быть приостановлена. «Это решение (о возможной приостановке полетов Ан-148 – ред.) будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором», – сказал Соколов 11 февраля. Позже в интервью ТАСС министр заявил, что «пока оснований для приостановки сертификата типа судна нет никаких».