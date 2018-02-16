Больше некуда продавать: «Газпром» занял треть Европы

Против потока

Германия стала на сторону «Газпрома» в вопросе строительства «Северного потока — 2».

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что считает газопровод «Северный поток — 2» «экономическим проектом», который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу.

«Мы считаем Nord Stream 2 экономическим проектом. Мы также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы также хотим, чтоб транзит газа по-прежнему шел через Украину. Но мы считаем, что Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок», – сказала Меркель на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Моравецкий же возразил Меркель и высказался за распространение на «Северный поток — 2» норм третьего энергетического пакета ЕС. «Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника», – возразил польский премьер. По словам канцлера, Польша и Германия продолжают переговоры по этому поводу.

Польша последовательно выступает против строительства нового газового маршрута из РФ в ЕС в обход Украины. В четверг Моравецкий даже заявил, что этот проект может привести к войне между Киевом и Москвой.

Сама Польша при этом всячески старается выторговать себе более выгодную цену на газ у «Газпрома» и при этом грозит, что будет диверсифицировать источники поставок. Так, в прошлом году Варшава уменьшила импорт газа из РФ на 5,4% — до 10,47 млрд кубометров.

При этом общие поставки газа в Европу «Газпром» нарастил.

В прошлом году был установлен исторический рекорд поставки газа на экспорт: 194,4 млрд кубометров, и сейчас компания имеет «исторически максимальную долю на европейском газовом рынке — 35,7%»,

доложил в пятницу президенту Владимиру Путину глава монополии Алексей Миллер на встрече в честь 25-летия холдинга.

«Спрос на трубопроводный российский газ на зарубежных рынках растет, и поэтому мы реализуем новые экспортно-ориентированные проекты — «Турецкий поток», «Северный поток — 2», - сказал Миллер.

В 2017 году объем экспорта газа в дальнее зарубежье вырос на 8,4%, а доля «Газпрома» на рынке ЕС в результате выросла с 33,1% в 2016 году до 34,7% в 2017 году.

Однако, ситуация с ростом поставок газа в Европу и, следовательно, зависимости ЕС от дешевого трубного газа из РФ вызывает беспокойство, как и в самой Европе, так и в США, которые строят планы по продвижению на рынок Старого Света собственного сжиженного природного газа (СПГ).

Управление энергетической информации (EIA) еще в январе заявило о намерении в этом году в полтора раза увеличить экспорт СПГ — с 1,9 млрд куб. футов (примерно 53 млн кубометров) в сутки в 2017 году до 3 млрд куб футов (около 83 млн кубометров).

Американские компании под протекцией президента Дональда Трампа продвигают свой СПГ по всем направлениям. При этом официальные власти открыто заявляли о намерении противодействовать росту поставок российского газа в Европу, в том числе новому проекту поставок газа из РФ в ЕС «Северный поток – 2», который позволит окончательно отказаться от транзитного маршрута через территорию Украины, который за последние годы неоднократно становился причиной газовых войн и длительных судебных споров между Киевом и Москвой.

В Еврокомиссии в ноябре согласовали поправки к Газовой директиве Евросоюза, где прямо указывается, что не нужна Европе новая труба, так как в будущем потребление «голубого топлива» в Евросоюзе сократится, а импорт газа в ЕС к 2030 году останется стабильным.

Кроме того, в течение этого года Еврокомиссия может принять поправки к Газовой директиве ЕС, которые предусматривают, в частности, распространение норм регулирования на газопроводы из третьих стран. И это может стать самым серьезным ударом по проекту.

В 2017 году, можно сказать, что «Газпрому» сопутствовала удача как на внутреннем, так и на внешнем рынке, отмечает аналитик VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Холодная зима и теплое лето в Европе, достижение ценового паритета для переключения с угольной на газовую электрогенерацию, максимальное сближение европейских спотовых котировок с экспортными ценами «Газпрома» (с преимущественно нефтяной привязкой) привели к росту экспорта компании на 15 млрд кубометров в 2017 г.

Правда, кроме Польши импорт российского газа уменьшила Италия — на 3,6%. В первую очередь, это вызвано было взрывом на газовом хабе Баумгартен в Австрии в декабре 2017 года. При этом, согласно отчету «Газпрома» за четвертый квартал 2017 года, рекордно вырос экспорт российского газа в Прибалтику: в Литву — на 59,5%, до 1,407 млрд кубометров, в Латвию — на 35,7% до 1,785 млрд кубометров, в Эстонию — на 34,6%, до 498 млн кубометров.

На внутреннем рынке стагнация потребления газа компенсировалась повышенным уровнем закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ), которые активно использовались во время непредвиденного роста поставок компании в 2016 году, отметила аналитик.

Больше некуда продавать

Другая угроза газовым поставкам из России – интенсивное развитие рынка сжиженного природного газа, где «Газпром» смог занять более чем скромную нишу.

Штокмановское месторождение в центральной части шельфовой зоны российского сектора Баренцева моря, которое должно было стать основой СПГ-поставок «Газпрома», не было запущено в период высоких цен на углеводороды. По данным Министерства энергетики РФ, освоение месторождения ожидается не ранее 2025 г. и будет зависеть от конъюнктуры мирового нефтегазового рынка.

Единственным действующим СПГ-проектом «Газпрома» в ближайшее время, скорее всего, будет оставаться «Сахалин-2».

«Газпром», действительно, упустил момент, когда можно было с намного меньшим количеством усилий выйти на рынок СПГ — проще было и заключать долгосрочные контракты, и получить финансирование, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

На последнем дне инвестора в феврале «Газпром» больше говорил про торговлю СПГ, нежели чем про производство, создалось впечатление, что компания «остыла» к СПГ-проектам. Бизнес, связанный со строительством газопроводов и продажей газа для компании намного привычнее, полагает эксперт.

«Газпром» сконцентрируется на строительстве газопроводов и продаже газа в Европу. Строительство газопровода в Китай позволит немного диверсифицировать географию экспорта, но не очень существенно — Европа останется крупнейшим покупателем российского газа на долгие годы, отмечает Маринченко.