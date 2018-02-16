Галицкий ушел: «Магнит» больше не тянет

Сергей Галицкий — основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» — продал 29,1% акций компании ВТБ. Соответствующее соглашение стороны подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

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Как сказал сам Галицкий сказал, а позже подтвердил и глава ВТБ Андрей Костин,

сумма сделки составила 138 млрд руб.

Закрыта она будет после того, как будет получено одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как уточнил первый зампред банка Юрий Соловьев, сделка по покупке доли в «Магните» будет финансироваться за счет собственных средств группы ВТБ.

«Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить»,

— сказал журналистам бизнесмен.

Сегодня же совет директоров компании рассмотрит вопрос об отставке Галицкого с поста генерального директора ритейлера. Как уточнил Соловьев, новым главой АО «Магнит» станет его нынешний финансовый директор Хачатур Помбухчан.

Галицкий продал 29% акций Магнита ВТБ с 4% дисконтом к рынку, реакция рынка пока негативна, отмечает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

После новостей о продаже акции «Магнита» на открытии торгов Московской биржи снизились в пятницу на 4,1%, — до 4 650 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Позже акции ритейлера немного отыграли свои позиции. К 12:00 мск они торговались на уровне 4 520 руб. (-6,2%).

Решение Галицкого имеет как объективные, так и субъективные причины, отмечает Суверов. К объективным можно отнести падение реальных доходов населения и рост конкуренции, к субъективным – просчеты в ведении бизнеса: недооценку конкурентов, недостаточную адаптацию ассортимента к нуждам региональных потребителей, замедление, а не ускорение темпов открытия магазинов, поясняет эксперт.

Вполне возможно, что Галицкий просто устал от того, что столько лет занимался этим бизнесом. У него достаточно средств, чтобы вложить их в любой другой бизнес, которым он захочет заняться, добавляет ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Пока в отношении смены главного акционера «Магнита» на рынке наблюдается скепсис.

«Магнит» — крупнейшая розничная сеть в России по количеству магазинов. Основана она была в 1994 году. К концу 2017 года сеть насчитывала свыше 12,1 тыс. магазинов в формате «у дома», 243 гипермаркета, 208 магазинов «Магнит Семейный» и 3774 магазина «Магнит Косметик».

Однако сейчас компания переживает не лучшие времена.

По данным МСФО за 2017 год чистая прибыль сети снизилась на треть и составила 35,53 млрд рублей против 54,41 млрд руб. в 2016 году.

Показатель EBITDA снизился на 14,86%, до 91,775 млрд руб., чистая прибыль упала на 34,7%, до 35,53 млрд руб. Представители «Магнита» заявили о намерении отказаться от выплаты дивидендов акционерам в 2018 году.

По объему выручки «Магнит» в прошлом году впервые уступил своему основному конкуренту X5 Retail Group: 1,14 трлн против 1,28 трлн руб. соответственно, а 13 февраля X5 Retail Group обогнал «Магнит» по капитализации на Лондонской бирже ($10,05 млрд против $9,91 млрд соответственно), отобрав у конкурента звание самого дорого российского ритейлера.

«ВТБ — это лучшее, что могло быть в данном случае, потому что у них достаточно большой опыт работы в этой области, и есть успешные покупки розничных компаний, где они добились успеха. Я разговаривал с ними, у них достаточно хорошие амбиции и финансовая мощь, которая за ними стоит. Я не буду предвосхищать, но это открывает новые возможности по сделкам M&A, по привлечению амбициозного менеджмента дальше», — заявил Галицкий.

После сделки у Галицкого останется 3% акций «Магнита». А сам он займется развитием детско-юношеского спорта. «Мне уже 50 лет — это возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать. Я буду жить в Краснодаре, наверное, буду заниматься детско-юношеским футболом»,— сказал бизнесмен.

Глава ВТБ Андрей Костин обратил внимание, что рынок розничной торговли переживает период кардинальной трансформации, вызванной развитием онлайн-каналов продаж и растущими требованиями потребителей. ​«Мы видим огромный потенциал для развития этого сегмента», — сказал он.

ВТБ считает «Магнит» недооцененным и рассчитывает на ряд мер, которые позволят поднять капитализацию и продать актив в среднесрочной перспективе, отмечает эксперт. К ним относятся, в частности, использование синергии с «Почтой России» для оказания логистических услуг. К плюсам для ВТБ относится также возможное использование точек «Магнита» для продажи банковских продуктов, такой опыт есть на Западе, добавляет Суверов.

Для ВТБ в качестве нового собственника, конкуренция с «Пятерочкой» не является основной проблемой. Банк, в первую очередь, заинтересован в логистических и распределительных центрах, которые будут обслуживать новую перспективную модель доставки товаров в кооперации с «Почтой России», полагает директор экспертной группы Veta Илья Жарский . Как минимум на текущий момент ВТБ делает акцент именно на развитии новой модели, а не классического ритейла.