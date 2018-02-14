Вернуть и простить: сенаторы одобрили амнистию капитала

Пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года налоговой амнистии одобрил в среду Совет Федерации.

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Данный пакет состоит из трех основных законопроектов. Первый из них фактически запускает второй этап «амнистии капитала» и устанавливает срок, в течение которого обладатели средств неясного происхождения (дохода, счетов в банках, компаний за рубежом — «Газета.Ru») смогут их добровольно задекларировать, не подвергаясь уголовному преследованию. Согласно документу, сделать это можно будет с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Второй законопроект продлевает срок ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого законопроекта.

Согласно принятому в 2014 году закону, переходный период, в течение которого в случае ликвидации КИК ее собственник в России освобождался от НДФЛ в отношении имущества, получаемого от ликвидируемой контролируемой иностранной компании, действовал до 31 декабря 2017 года.

Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом о добровольном декларировании физическими лицами на активы и счета в банках. При этом на репатриируемый капитал будет действовать нулевая налоговая ставка.

Таким образом, российские бизнесмены смогут продать свой бизнес за рубежом и при этом не платить налоги в России (если это произойдет до марта 2019 года – «Газета.Ru»).

Напомним, что первый этап амнистии капитала, действовавший с 2015 по 2016 гг., оказался не очень удачным. Как отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов, за это время представители бизнеса подали 7,2 тысячи деклараций об имуществе и банковских счетах за рубежом. Компании не очень активно переводили средства на российские счета. По версии экспертов, большинство бизнесменов просто не поверило амнистии или не успело закрыть счета и ликвидировать компании.

Провал первой амнистии капитала по сути был обусловлен крайне низкой проработкой законодательно закрепленных гарантий для ее участников, что во многом объясняется спешкой, отмечает заместитель руководителя налоговой практики «НАФКО-Консультанты» Максим Волобоев. В новом варианте, по словам эксперта, условия амнистии описаны более детально.

Одно из отличий нынешней амнистии от попытки 2015-2016 гг. заключается в том, что законом будет предусмотрена возможность задекларировать и закрытые счета. По словам председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, ранее это касалось только действующих счетов.

Ранее глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков пояснил «Газете.Ru», что успех нынешней кампании может быть достигнут за счет двух факторов. На фоне санкций и публикации «кремлевского доклада» многие бизнесмены могут столкнуться с проблемами. Например, им придется объяснять уже за рубежом источники происхождения своих средств. Поэтому им может быть проще вернуть эти деньги в Россию.

Второй момент, по словам Аксакова, это именно повторный характер амнистии: уверенности российским бизнесменам может прибавить тот факт, что все данные в первый раз обещания были выполнены. «Правительство сдержало свое слово, и это должно повышать доверие бизнесменов к власти», — полагает депутат.

Также будет стимулировать возврат капитала на родину обмен информации между Россией и другими странами. В рамках соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией между более чем 100 странами, к которому Москва также присоединилась, российские налоговые органы получили доступ к данным о финансовых счетах россиян за рубежом.

C началом автоматизированного обмена налоговой информацией, который полноценно заработает уже в первом полугодии 2018 года, желающих спрятать от государства средства в офшорах и на счетах в иностранных банках станет существенно меньше, что повысит шансы на успех амнистии,

добавляет Волобоев.

При этом данный пакет законопроектов не единственная инициатива, с помощью которой власти надеются вернуть капитал в Россию. Чиновники также рассматривают возможность возвращения капиталов через покупку российскими бизнесменами за рубежом специальных суверенных евробондов.

Как объяснял ранее глава Минфина Антон Силуанов, российские предприниматели, согласившиеся на фоне новых американских санкций вернуть в Россию капиталы посредством покупки суверенных евробондов, будут освобождены от уплаты налога «от переоценки бумаг в период покупки и в период погашения». По сложившейся сейчас практике российские физлица, купившие облигации в иностранной валюте, должны уплатить налог на доход, который может возникнуть в результате ослабления рубля к моменту выхода из бумаги.

По существующим сейчас оценкам, всего за рубежом сосредоточено российского капитала, который потенциально мог бы вернуться, на 60 трлн руб., или $1 трлн,

комментирует замдиректора Центра развития НИУ (ВШЭ) Валерий Миронов. Второй раунд амнистии может помочь вернуть в Россию капитал в несколько десятков миллиардов долларов, полагает он. С учетом выпуска специальных бондов вернуть можно будет около $100 млрд. Если хотя бы половина из этих $100 млрд пойдет в инвестиции в основной капитал, это обеспечит около 1% роста ВВП, что будет весьма существенной прибавкой, учитывая нынешнюю ситуацию, говорит Миронов.

По предварительной оценке Росстата, экономика России после двухлетней рецессии в 2017 году выросла всего на 1,5%, тогда как правительство прогнозировало 2% и выше. Как говорится в недавнем мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), темпы роста российской экономики в 2018 году будут также невысокими, составив 1,5-2%.