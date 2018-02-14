Казань и Москва: где на Руси жить хорошо

Лучше всего в России живется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг», посвященном качеству жизни в российских регионах.

На четвертом и пятом месте разместились Татарстан и Белгородская область. Худшие результаты у Тывы и Ингушетии, которые находятся на 85 и 84 местах соответственно.

При составлении рейтинга были проанализированы 72 показателя, в том числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования.

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Как отмечается в рейтинге, в целом среднее значение рейтингового балла всех регионов в исследовании составило 45,12, что на 1,16 пункта больше, чем в аналогичном рейтинге за 2016 год.

Сводный рейтинговый балл у регионов-лидеров оказался выше 70 баллов. У Москвы он составил 76,92 балла, у Санкт-Петербурга — 75,88 баллов, у Московской области — 70,55 баллов. Находящийся на четвертом месте Татарстан получил 65,59 баллов.

Как подсчитали эксперты, Москва находится на третьем месте по России по уровню трат денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (на первом месте по этому показателю Ненецкий автономный округ — «Газета.Ru»), на первом месте по объему вкладов населения в банках. Также именно в столице самый низкой уровень безработицы.

При этом в Татарстане меньше всего из всех российских регионов населения с доходами ниже прожиточного уровня. Например, Москва по этому показателю лишь на седьмом месте, Санкт-Петербург — на втором, а Московская область — на четвертом.

У аутсайдеров рейтинга — Ингушетии и Тывы — баллов оказалось всего 19,53 и 13,96 соответственно.

В частности, Ингушетия находится лишь на 81 месте по отношению доходов населения к стоимости фиксированного набора услуг и товаров. Население в регионе почти не копит деньги на вкладах. По этому показателю регион находится на 84 месте. На 84 месте Ингушетия и по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума. В Тыве обстоят дела еще хуже. По отношению доходов населения к стоимости фиксированного набора услуг и товаров и по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума Тыва на 85 месте.

«Из рейтинга видно, что наиболее остро расслоение по уровню благосостояния сложилось в экономически депрессивных регионах с преобладающей долей коренных малых народностей. В них не создается больше рабочих мест, очень вяло развивается частный сектор. Эти же регионы возглавляют антирейтинги по отношению госдолга к доходам, то есть в них наблюдается острый дефицит бюджета и существуют они в основном за счет дотаций и кредитов из федерального бюджета», — комментирует генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Зато можно порадоваться за Крым. Он переместился в рейтинге за 2017 год по сравнению с аналогичным рейтингов за 2016 год с 66-го на 55-е место. Как отмечают эксперты,

в Крыму вырос объем вкладов физических лиц (впрочем, до сих пор этот показатель не очень высокий — 79 место), сократилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (75 место) и снизился уровень безработицы (54 место).

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что рейтинг достаточно объективно показывает картину в регионах. «Все показатели справедливо учитываются, за исключением разве что того, на что влияет климат», — говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, рейтинг демонстрирует эффективность работы управленцев региона.

Интересно, что согласно более раннему исследованию «Финансового университета», посвященному качеству жизни в российских городах, в 2017 году лучше всего нашим согражданам жилось в Тюмени, Грозном, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Новосибирске, Москве, Красноярске и Кемерово.

При оценке качества жизни в городах эксперты анализировали качество медицинского обслуживания, состояние жилищного хозяйства, дорожное хозяйство и миграционные настроения. В результате был составлен Индекс качества человеческой жизни. Экономические показатели в расчет не принимались.

В лидеры по Индексу человеческой жизни, обогнав всех, вырвалась Тюмень. Согласно данным рейтинга, с дорогами и ЖКХ в Тюмени все в порядке, и при этом никто не думает переезжать. В рейтинге Финансового университета Москва по уровню жизни не вошла даже в тройку лидеров, пропустив не только Тюмень, но и Казань, Грозный, Санкт-Петербург, Краснодар и Уфу. В итоге столица России оказалась только на седьмом месте вместе с Новосибирском. В частности, на результаты рейтинга повлияло то, что в Москве ниже уровень медицинского обслуживания (48 баллов по сравнению с 81 баллами в Тюмени и 97 баллов в Грозном) и качество дорог (61 балл против 94 баллов в Тюмени и 100 баллов в Грозном).