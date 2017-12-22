Провинциальный рай: Москва им больше не нужна

Выше всего работу городских властей оценивают жители Грозного, Тюмени, Севастополя, Хабаровска и Новосибирска. Кроме того, к числу городов с высоким качеством работы городских властей также россияне относят Пензу, Кемерово, Томск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при российском правительстве.

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В частности, в Грозном доля тех, кто полностью или в основном согласен с тем, что местные власти много делают для благополучия жителей города, составил в прошлом году 95%, в Тюмени — 82%, тогда как в Москве — 64%.

Согласно более раннему исследованию Финансового университета, лучше всего россияне живут в Тюмени, Грозном и Казани. При оценке качества жизни в городах эксперты анализировали качество медицинского обслуживания, состояние жилищного хозяйства, дорожное хозяйство и миграционные настроения. В результате был составлен Индекс качества человеческой жизни.

Также в рейтинге лучших для жизни городов в России лидируют Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск и Кемерово. При этом эксперты особенно отмечают Грозный, который «заметно сократил отрыв от лидера за последний год по всем основным составляющим качества жизни».

В частности, респонденты очень высоко оценили качество дорог в столице Чечни, качество медицинского обеспечения, состояние жилого фонда. Однако, судя по опросам, несмотря на это, почти половина жителей думает о переезде из Грозного.

В лидерах рейтинга городов по качеству жизни на первом месте Тюмень: с дорогами и ЖКХ здесь также все в порядке и при этом почти никто не думает переезжать.

Из столицы Москвы уезжать тоже никто не хочет. Однако здесь ниже и уровень медицинского обслуживания (48 баллов по сравнению с 81 баллами в Тюмени и 97 баллов в Грозном), и качество дорог (61 балл против 94 баллов в Тюмени и 100 баллов в Грозном).

В итоге интегральный индекс качества жизни в Тюмени составляет 100 баллов, в Грозном — 99 баллов, а в Москве — 75 баллов.

При этом, согласно недавнему исследованию КБ «Стрелка», проведенном на основе данных 79 региональных центров, большую часть собственных доходов региональных столиц составляют сборы налога на доходы физлиц (НДФЛ), тогда как половина расходов городов идет на образование, почти треть — на ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство. В исследование не вошли города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь.

В целом «содержание» даже большого южного города обходится дешевле, чем маленького северного. В частности, согласно исследованию КБ «Стрелка»,

при почти одинаковой протяженности дорог на 1 км Тюмень тратит в год почти в 28 раз больше, чем Махачкала: 5,21 млн руб. против 189 тыс. руб.

Затраты Калининграда на строительство дорог – 4,759 млн рублей, Нижнего Новгорода – 4,096 млн рублей, Челябинска – 3,478 млн рублей.

При этом, несмотря на экстремальный северный климат, расходы на 1 км дорог в Петропавловске-Камчатском чуть меньше – 3,214 млн рублей, Новосибирске – 3,151 млн рублей, Южном-Сахалинске – 2,504 млн рублей. Однако эти траты сильно выше средних.

Дешевле всего из российских городов дороги обходятся в Элисте. Там на 1 км дорог они составляют 117 тысяч рублей, а среднем по российским городам 1,5 млн рублей.

«То, что Тюмень тратит на 1 км дорог больше, чем Махачкала, обусловлено тем, что суровый сибирский климат с большим количеством переходов через ноль требует значительно больших вложений в поддержание состояния дорог. Фактор стоимости рабочей силы в богатом нефтяном регионе и в регионе с высоким уровнем безработицы при том что в первом и стоимость жизни из-за климатических и транспортных факторов выше, тоже не стоит сбрасывать со счетов», — объясняет советник генерального директора ГК «Финам» Ярослав Кабаков.

В Тюмени и Казани качество дорог одно из самых высоких в стране, поэтому укорять местные власти за высокую стоимость строительства километра дорог не совсем правильно, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Строительство традиционно является отраслью с высокой долей коррупции, скорее всего, этим обуславливается и высокая цена, но в данном случае, возможно, это идет на пользу качеству работ, добавляет он.

«Дороговизна инфраструктурных строек на Поволжье, скорее всего, объясняется сложной структурой организации такой стройки. Например, тот же самый Нижний Новгород на 1 км дорог тратит в пять раз больше, чем Воронеж, хотя оба города находятся в одном климатическом поясе», — комментирует партнер практики «Промышленность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша.

Затраты на ЖКХ напрямую зависят от климата, отмечается в исследовании. Антирекорд зафиксирован у Южно-Сахалинска: город тратит в расчете на 1 тыс км. м. жилфонда рекордные 1,6 млн рублей. Это в 4 раза больше, чем в сопоставимом по параметрам Петропавск-Камчатском (343 тысячи рублей).

Средний показатель по российским городам по расходам на ЖКХ – 143 тысячи рублей в год, но в южных Ставрополе и Нальчике они ниже в 3,5 и 4 раза соответственно, отмечается в исследовании.

Высокая доля затрат на ЖКХ в Южно-Сахалинске обусловлена, скорее всего, сильной изношенной инфраструктурой, которую приходится все время «латать» и нет возможности заменить на новую, считает Жарский.

«Сахалин за счёт нефтегазовых проектов обеспечен финансово лучше, чем Камчатка, а климатические условия и необходимость завоза оборудования и расходных материалов с материка требуют от обоих регионов много тратить на ЖКХ»,

— говорит Кабаков.

При этом на образование в целом тратится в среднем около половины бюджета городов (от 45% в городах с экстремальным климатом до 52% - в крупных). «Эти расходы рассчитываются по нормативам, поэтому от бедности или богатства муниципалитетов не зависят», — отмечается в исследовании.

У бедных городов, помимо образования, денег мало на что хватает: в Элисте, Сыктывкаре и Нальчике на образование уходит 63, 66 и 67% расходов соответственно.

Траты на общегосударственные вопросы (функционирование органов власти и судебной системы) занимают в бюджете городов почти столько же, сколько расходы на социальную политику, — около 7,8%. Причем корреляции таких расходов с численностью населения или площадью городов нет.

В расчете на душу населения траты Магаса в 10 раз выше среднего: 18,7 тыс. руб. против 1,8 тыс. руб. в среднем.

В целом, по словам экспертов, главная проблема российских городов – сильная зависимость от безвозмездных поступлений. В результате получаемых городами доходов ни на что, кроме обязательных трат, не хватает.

По расчетам КБ Стрелка, более 70% таких «безвозмездных» доходов означает, что город фактически финансируется регионом, там практически отсутствует местное самоуправление. Такая ситуация сложилась, например, в Махачкале (72%), Кызыле (70%) и Южно-Сахалинске (69%) при среднем значении в исследуемых городах в 48%.

Как отмечается в исследовании, самые быстро реализуемые и эффективные в краткосрочной перспективе меры по повышению доходов городов – это повышение ставки земельного налога и налога на имущество физических лиц, улучшение городской инфраструктуры, что ведет к росту стоимости городского имущества, а также выпуск муниципальных ценных бумаг.

«Теоретически выпуск ценных бумаг для городов хорошая возможность развивать собственную кредитную историю и привлекать финансирование. Сейчас инвесторы будут рады диверсификации. Однако на практике все будет зависеть от качества эмитента», — говорит главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. Впрочем, не все эксперты придерживаются этой точки зрения.

Для города единственный путь — это стать коммерчески эффективным «предприятием», которое оказывает горожанам услуги высокого качества с высокой добавленной стоимостью, отмечает Илья Жарский.

Тогда будет приток населения, рост спрос на недвижимость, рост ее в цене и «прибыль» в виде выросших налоговых поступлений, не только от недвижимости, а от всех видов бизнеса, функционирующих в городе. «В этом случае и долговые бумаги города будут высоко котироваться», — уверен он.

По словам Александра Ракши, при грамотном реформировании внутренней экономической модели любого муниципального центра, внутренние процессы можно развернуть в пользу внутреннему бюджету. Впрочем, пока дела местных и региональных бюджетов обстоят не очень хорошо. Долг совокупный регионов превышает 2,3 трлн руб,, и федеральный центр вынужден искать способы его снижения. В частности, Минфин пошел на реструктурризацию бюджетных кредитов. Даст ли это большой эффект, станет понятно по итогам текущего года.