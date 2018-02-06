Какую вам «Аккую»: «Росатом» выдавливают из Турции

Во вторник стало известно, что из проекта по строительству в Турции атомной станции Akkuyu («Аккую») вышли две турецкие компании — Kolin Insaat и Kalyon Insaat. Участие еще одной частной компании – Cengiz Holding — под вопросом. Турецкое агентство Anadolu ранее сообщило со ссылкой на представителей этих трех компаний, что все они вышли из партнерства с Россией, поскольку не смогли договориться об условиях сделки.

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Пресс-служба «Росатома» подтвердила факт выхода из переговоров двух компаний — Kolin Insaat и Kalyon Insaat.

«Росатом» ведет переговоры с разными компаниями, а между турецкими идет битва собственников, они определяются», — пояснил источник «Газеты.Ru» в госкорпорации.

Официальная позиция российской атомной монополии — вместо консорциума частных компаний новым партнером, возможно, станет турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC. «Да, я могу подтвердить, что ведутся переговоры с EUAS. Сейчас активные переговоры ведутся со многими компаниями, включая EUAS, однако, окончательного решения пока нет», — сообщил глава пресс-службы проектной компании «Аккую Нуклеар» Василий Корельский.

Он добавил, что российская сторона «будет очень рада», если EUAS станет партнером и войдет в проект. «С каждым днем стоимость проекта растет, мы ожидаем, что с получением лицензии стоимость вырастет еще», — отметил Корельский.

Дружба, как бетон

Межправительственное российско-турецкое соглашение о строительстве «Аккую» было подписано в мае 2010 года. АЭС, как предполагается, должна строиться по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона.

Объем инвестиций в проект с российской стороны — $22 млрд. Москва еще в 2015 году заявляла, что средства на турецкую АЭС имеются в Фонде национального благосостояния. Первый транш в $3 млрд был зарезервирован, часть этих средств, около $400 млн, уже была выделена, и ее успели потратить на подготовку к строительству подводной части площадки под АЭС. Место стройки – провинция Мерсин на побережье Средиземного моря.

Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков (реакторы ВВЭР) мощностью по 1,2 ГВт каждый. Аналогичные используются на Нововоронежской АЭС-2.

И российские, и турецкие власти неоднократно заявляли, что проект «Аккую» успешно развивается. Но дальше заявлений дело не шло. В мае прошлого года министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что подготовка к строительству первого энергоблока на «Аккую» вышла на финальный этап.

«У нас с Россией выработана «дорожная карта», проект «Аккую» реализуется успешно. Сейчас в вопросах строительства энергоблоков мы вышли на финальный этап, и скоро, в течение месяца, начнется рытье котлована под реактор», — сказал Зейбекчи.

После этого заявления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина на церемонию заливки первого бетона на АЭС «Аккую». Правда, церемонию сдвинули и теперь она запланирована на 2018 год.

Об этом «Газета.Ru» сообщала в ноябре прошлого года по итогам встречи президентов в Сочи.

Но из официального комментария, обнародованного во вторник, следует, что с праздничной церемонией снова придется подождать. Проект «Аккую», казавшийся на стадии заключения договора в 2010 году абсолютно надежным, имеет все признаки долгостроя. И не факт, что будет реализован.

Первоначальный срок ввода в эксплуатацию первого энергоблока был запланирован на 2019 год. Теперь станцию планируют запустить, точнее, ее первый энергоблок, в 2023 году, к столетнему юбилею Турецкой Республики.

Воздушная тревога

Приступить к «стройке века» мешают как политические, так и экономические причины. Атомный проект «Аккую» (а также строительство газопровода «Турецкий поток») оказались под вопросом после того, как в 2015 года российский Су-24 был сбит в Сирии турецким истребителем. Эрдоган решил не извиняться за этот инцидент. Отношения двух стран осложнились настолько, что Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против Турции.

После инцидента с российским истребителем, вялотекущая стройка встала, сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства энергетики Турции. Но в итоге инцидент был исчерпан, Эрдоган извинился, Москва сняла «помидорное эмбарго» с Турции, хотя и не полностью.

Лидеры помирились и даже договорились наращивать взаимный товарооборот – до $100 млрд к 2023 году. Этот ориентир назывался еще в 2015 году. В 2014 году товарооборот достигал $31 млрд. Сейчас даже такой ориентир кажется маловероятным.

Но у проекта «Аккую» есть противники и внутри страны. Турецкая оппозиция называет условия строительства АЭС кабальными. Раздражает в первую очередь зафиксированная в межправсоглашении цена на электроэнергию, которая будет получена: 12,35 цента за киловатт-час на период до 25 лет. Турки считают ее завышенной.

Чисто экономическая составляющая проекта не менее проблемная. Межправительственное российско-турецкое соглашение о строительстве АЭС «Аккую» предусматривает возможность продажи миноритарного пакета сторонним инвесторам.

Планировалось, что 49% в проектной компании «Аккую Нуклеар» «Росатом» продаст турецким инвесторам, сохранив за собой 51%. Турецкая служба Bloomberg и агентство Anadolu со ссылкой на свои источники сообщали ранее, что «Росатом» принял такое решение — продать почти половину своей доли в проекте — в связи с экономическим кризисом в России.

О своей заинтересованности в строительстве АЭС заявила турецкая компания Cengiz İnşaat («Чингиз Ишаат»). Ранее она выиграла тендер на строительство инфраструктуры для АЭС — возведение дамбы, водозабора, порта и т.п. Тогдашний глава госкорпорации Сергей Кириенко сообщил, что не располагает новой информацией по проекту «Аккую». «Я не хочу комментировать сплетни», — ответил Кириенко.

Как сейчас выясняется, частным турецким компаниям предложение российской стороны не показалось привлекательным.

Закон защиты оливок и маслин

Осложняет ситуацию и экологическая составляющая. «Гринпис» ранее устривал на улицах Стамбула и Мерсина перформансы против строительства станции. Экологи изображали погибших людей и несли плакаты с надписью: «Атом убивает — мы хотим жить!» Протесты разогнали, обстреляв участников из водометов. Но турецкие власти, опасаясь протестов оппозиции и экологов, опасаются кардинально менять действующее законодательство.

Например, в Турции действует закон о том, что нельзя возводить технологические объекты ближе чем на 3 км от оливковых рощ. «А в Турции три любых оливковых дерева уже считаются рощей, и такие рощи там на каждом шагу. Если нарушить этот закон, штрафы будут такими, что никакая АЭС не окупится, не говоря уже о протестах «Гринпис», — рассказывал ранее источник «Газеты.Ru».

Правда, президент Эрдоган традиционно жестко реагирует на доводы противников «мирного атома».

«В мире действуют 444 АЭС — с ними что делать, кто-нибудь волнуется? Кто-нибудь слышал такие призывы в отношении 62 строящихся АЭС? Тогда в чем причина такой озабоченности по поводу наших строящихся атомных станций?» — возмущался ранее Эрдоган.

Судя по всему, экологический фактор, скорее всего, не будет иметь серьезных последствий для этого проекта.

Если ни частные, ни государственная компания Турции не заинтересуются проектом, есть еще один вариант решения проблемы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в прошлом году заявлял, что компании из стран Персидского залива тоже проявляют интерес к участию в проекте «Аккую». Решение о привлечении инвесторов в проект будет решаться совместно с правительством Турции. Он подчеркнул, что «Росатом» рассчитывает на подписание инвестсоглашения по проекту к 2018 году. «Мы рассчитываем войти в следующий год с инвестиционным соглашением», — сказал глава «Росатома».

2018-й наступил. Переговоры продолжаются. Турецкая сторона не раз намекала, что, если не получится с Россией, то к проекту можно будет подтянуть западных и восточных конкурентов – из Японии, Кореи, США, Китая.

Кроме строительства «Аккую» правительство Турции готовит реализацию еще двух атомных проектов. На Черном море. Один в районе города Синоп — напротив Крымского полуострова. Второй — у границы с Болгарией, в районе городка Игнеада.

Ранее сообщалось, что этим проектом интересуются американская энергетическая компания Westinghouse Electric и китайская CSNTC. Переговоры с ними вела все та же турецкая госкомпания EUAS.

Турция крайне заинтересована в развитии атомной энергетики. По темпам роста энергопотребления Турция уступает только Китаю. Ежегодно страна импортирует энергоносители на $60 млрд. Турция будет вынуждена строить АЭС. И это ее слабое место в переговорах с Россией. Но Турция прежде не раз заявляла, что не хочет зависеть от одного партнера и всегда готова искать альтернативные варианты. И это сильный аргумент в споре с Россией.

Влияние санкций США и Европы, публикация «Кремлевского доклада», вроде бы, не отражается напрямую на проекте «Аккую». Но и с этим фактором тоже придется считаться.