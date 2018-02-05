Вернись, я все прощу: инвесторов зовут в Россию

Можем застрять лет на 20

Собравшихся на сессии форума «Финансово-банковская система России: новые вызовы и риски» в рамках Недели российского бизнеса РСПП, похоже, больше всего волновало «огосударствление» банковского сектора.

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Например, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что наблюдает еще большее «огосударствление финансовой системы». Таким образом, он фактически повторил главный тезис скандального доклада марта 2017 года, где АРБ фактически обвинила ЦБ в фаворитизме, указав, что многие решения принимаются кулуарно и в интересах небольшой группы лиц. Санация не должна приводить к огосударствлению рынка, и конечный этап должен заключаться в продаже оздоровленного банка. «И для этого необходимо, чтобы банковский бизнес был привлекательным для инвестиций», - заявил тогда Тосунян.

Банк России и банки-участники АРБ очень резко отреагировали на критику. Восьмерка крупнейших банков просто решила в одночасье выйти из ассоциации.

Впрочем, теперь судя по высказываниям первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, Банк России тревожат те же самые риски. ЦБ понимает, что возвращение на рынок санируемых банков, которые перешли в собственность регулятора (на санацию с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора перешли банк ФК «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк), может быть сопряжено с трудностями, сообщил Тулин.

«Мы реально планируем выход из банков, которые попали в нашу собственность, после финансового оздоровления. Многие эксперты скептически к этому относятся... Выйти действительно сложно. Кому-то это быстро удавалось — такие страны, как США и Великобритания национализировали крупнейшие банки, потом их продавали.

В Швеции застряли с этим лет на 20... и выходили через фондовый рынок. Ничего нового и сверхъестественного у нас не происходит», - уклончиво рассказал о перспективах Тулин.

В перспективе после возвращения этих банков на рынок они будут конкурировать даже с госбанками, рисовал он радужные перспективы.

«Вновь оздоровленные, чистенькие такие, постриженные игроки на рынок вливаются, у которых относительно избыточный капитал будет и относительно избыточная ликвидность.

Впрочем, капитала, естественно, много не будет, тут же оговорился зампред.

Кроме того, он отметил, что внимательно изучают в ЦБ и вопрос с пропорциональным банковским регулированием, чтобы «выжили малые и средние банки», которые в перспективе могут перейти на «базовые лицензии».

С этого года вступил в силу законопроект, согласно которому все действующие банки РФ признаются банками с универсальной лицензией. При этом банки, у которых капитал не дотягивает до 1 млрд рублей, могут перейти на «базовую лицензию». Требования по капиталу для них гораздо ниже – 300 млн рублей, а требования по соблюдению нормативов - мягче. Однако такие банки лишаются права на осуществления ряда операций, и

эксперты неоднократно ранее высказывали опасения, не приведет ли это к тому, что клиенты будут уходить из банков с базовой лицензией в «универсальные» кредитные учреждения.

Добавил позитива выступавший на дискуссии председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

По его словам, российские кредитные учреждения с базовой лицензией смогут кредитовать жилищное строительство без учета требований к ним по размеру капитала.

«Представители Центрального банка, Минфина подтвердили, что из документов правительства, Центрального банка будет уходить требование к размеру капитала», - сказал Аксаков.

По его словам, уже удалось договориться с представителями ЦБ и Минфина, что «в постановлении правительства, связанном с кредитованием жилищного строительства с участием «долевиков», уже требование по капиталу будет снято, а рейтинги будут подкорректированы таким образом, чтобы как можно больше участников со стороны кредитных организаций могли бы принять участие в кредитовании жилищного строительства».

Иностранцев позовут в Россию

Печалило собравшихся и то, что иностранные инвесторы не могут участвовать в кредитовании российской экономики.

По словам Аксакова, в марте планируется принять законопроект, уточняющий понятие иностранного инвестора и расширяющий возможности инвестировать в российские стратегические предприятия. В частности, ограничения на инвестиции будут сняты для ряда стран, ранее отнесенных к офшорным.

«Мы в рамках борьбы с офшорами в рамках деофшоризации экономики в отдельной части перегнули палку и, таким образом, определили иностранных инвесторов и ограничили их, что, к сожалению, многие из них, вполне добросовестные участники рынка, не могут участвовать в инвестировании в различные проекты в стране»,

— отметил депутат.

Среди стран, в отношение которых немного переборщили, к примеру, Гонконг.

Роботы лучше людей

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в свою очередь назвал «выход из тени» главным вызовом российской экономики. По его словам, есть «масса причин, почему выходить из тени - это выгодно». Таким образом упрощается доступ к финансированию и открывается доступ к IPO, перечислил он.

«С другой стороны, конечно, конкуренция не дает отдельным компаниям полностью выйти из тени и работать «в белую»», - признает он.

При этом цифровизация «подталкивает всю нашу экономику, чтобы быть прозрачной».

По словам Швецова, риски были бы совсем другие, если бы «машины принимали больше решений, чем люди».

Однако, пока роботы не могут повсеместно заменить людей, ЦБ приготовил небольшой подарок для финансистов: это вступивший в конце января закон о деловой репутации. Он расширяет список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований.

Теперь ответственность предусмотрена даже за бездействие.

Впрочем, для отдельных профессий ЦБ все же может дать поблажку. Например, для аудиторов.

В свою очередь, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова вспомнила об инвестициях в криптовалюты. В конце января Минфин опубликовал законопроекта «О цифровых финансовых активах». Оказалось, что Минфин и Банк России до сих пор не пришли к согласию относительно возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и другое имущество. ЦБ выступает против такой возможности. Как уверяет Скоробогатова, это единственный спорный пункт в повестке.

При этом в Банке России продолжают относиться к криптовалютам как к опасному инструменту. «Когда у нас волатильность в два раза то в одну, то в другую сторону, рекомендовать или способствовать тому, чтобы наши простые потребители принимали и считали это как хороший инвестиционный инструмент, с точки зрения государства было бы крайне опасно», - отметила Скоробогатова. Если посмотреть на кривую торгов криптовалютой, то можно было вверху написать «Криптовалюта – это все», а внизу «Я - нищий», рассказала она.