Биржу оставили без биткоина: чего испугался ЦБ

Московской бирже не разрешили торговать деривативами на криптовалюты. Это следует из подготовленного министерством проекта ФЗ «О цифровых финансовых активах».

Реклама

«Владельцы цифровых финансовых активов вправе совершать сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида и/или обмену цифровых финансовых активов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. При этом указанные сделки, заключаемые с привлечением оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося организатором торговли в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах», должны осуществляться в соответствии с Правилами организованных торгов цифровыми финансовыми активами, зарегистрированными в Центральном банке Российской Федерации», — говорится в тексте документа на официальном сайте Минфина.

При этом в основном законопроект ограничен глоссарием, в котором прописаны ключевые понятия — «распределение реестров», «ICO», «коины» и прочее.

Почему не вошел один из спорных пунктов — по поводу регулирования обмена криптовалют на рубли, Минфин объясняет в своем релизе.

«По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество. По мнению Банка России, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования»,

— отметили в министерстве.

Нет в документа также пункта, дающего возможность московской бирже торговать фьючерсами на криптовалюты. Почему так произошло, Минфин не объясняет.

По всей вероятности, это произошло также из-за позиции Центробанка.

Как рассказывали «Газете.Ru» источники в правительстве, Банк России придерживался консервативной позиции и выступал против появления такой опции в законопроекте. За документ отвечают ЦБ и Минфин. В администрации президента РФ этот вопрос курирует советник главы государства по развитию интернета Герман Клименко.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин, встречаясь с главными редакторами российских СМИ, говорил, что ему больше нравится консервативная позиция Банка России. По словам президента, регулирование криптовалют «на сегодняшний день это прерогатива Центрального банка в значительной степени».

Кроме того, Владимир Путин заявил, что «ведет себя Центральный банк консервативно». И президент такую позицию разделяет. «На мой взгляд, эта консервативность пока имеет под собой основания», — говорил он.

Как объяснял накануне «Газете.Ru» Герман Клименко, текущая версия законопроекта представляет собой только «попытку составить словарь и описание терминов».

На словах чиновники обещали и ждали от текста законопроекта о криптовалютах гораздо большего.

Как пояснил «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, по его мнению, в тексте законопроекта о криптовалютах, который, предположительно, будет внесен в Госдуму в феврале, должна быть в конечном итоге предусмотрена возможность «хеджировать риски инвестирования криптовалют».

Ранее в интервью «Газете.Ru» Аксаков отмечал, что людям стоит дать возможность приобретать криптоинструменты через сертифицированные и лицензированные площадки, чтобы защитить их от недобросовестных продаж.

«Сейчас люди иногда покупают биткоины в виде пластмассовых либо металлических монет, и много неискушенных, неграмотных людей, которые наслышались про биткоины и хотят заработать. Лучше пусть это делают на легальных площадках. И люди не проиграют, по крайней мере, от мошенничества, и бюджет еще может получить какие-то поступления в виде налогов», — комментировал Аксаков.

По его мнению, Центробанк очень осторожно к этому относится, но он полагает, что «мы все-таки пойдем по более быстрому пути», чем планировал регулятор. «Поскольку явление есть, запретить мы его вряд ли сможем. А если не разрешим, то мы будем загонять людей в преступную деятельность», — отмечал депутат.

Еще летом 2017 года замминистра финансов Алексей Моисеев говорил: «Мы предлагаем называть это валютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже».

В декабре прошлого года он повторил, что торги криптовалютами должны осуществляться через лицензированные площадки, которыми могут быть и товарные биржи.

Накануне опубликования нынешней версии законопроекта 24 января в Госдуме чиновник в кулуарах признался журналистам, что «критерии отбора бирж для торговли криптовалютами остаются последним несогласованным пунктом законопроекта «О цифровых финансовых активах».

По информации источников «Газеты.Ru», решающей в конечном итоге будет позиция Центробанка. В Банке России и Минфине не смогли предоставить комментарии.

При этом на Московской бирже обещания чиновников были восприняты вполне конкретно. Еще в сентябре биржа сообщила, что приступила к созданию платформы для торгов криптовалютой, в том числе платформы пост-трейдингового обслуживания криптоактивов.

В этом смысле московская биржа пошла бы по пути других фондовых площадок. В начале декабря текущего года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выдала биржам CBOE (Chicago Board Option Exchange (СВОЕ) — Чикагская опционная биржа) и CME Group (группа Чикагской товарной биржи) разрешение начать торги фьючерсами на биткоин.

Чикагская биржа опционов стала первой в мире площадкой, запустившей подобные торги. Фьючерсы на биткоин тут торгуются под обозначением XBT.

При этом интерес инвесторов к торгам был настолько сильным, что вскоре после запуска цены на фьючерсы начали резко расти, из-за чего, по правилам биржевой торговли, торги этими активами уже несколько раз приостанавливались, чтобы сбить ажиотаж и приостановить махинации.

Как прокомментировали «Газете.Ru» ситуацию на московской бирже накануне опубликования на сайте Минфина законопроекта, «некоторые биржи предложили инвесторам фьючерсы на индекс криптовалют, однако спрос пока очень небольшой — дневной объем торгов менее 1% от наиболее популярных контрактов».

«Мы готовы организовать торги фьючерсом на индекс криптоактивов, но, как и любые другие биржевые инструменты, они должны работать исключительно в рамках российского правового поля.

Очень важным является вопрос защиты прав инвесторов, криптоактивы обладают очень высокой волатильностью. Вместе с участниками торгов мы изучаем интерес инвесторов к торгам цифровыми активами. Параллельно ведем диалог с регуляторами для уточнения всех юридических вопросов организации торгов криптоактивами на российском биржевом рынке и обеспечения защиты интересов приобретателей таких активов», — объяснили на московской бирже.

При этом, как отметили на бирже, разработки инфраструктуры для учета криптоактивов продолжаются. Однако сколько было уже потрачено на платформу, на бирже «Газете.Ru» не пояснили.

«Запрет Центробанка России на торговлю фьючерсами на биткоин, скорее всего, вызван опасениями на фоне отсутствие контроля над эмиссией, сложностью отслеживания и контроля транзакций с участием иностранных юридических и физических лиц, а также взаимодействия с организациями, расположенными за пределами национальной юрисдикции»,

— комментирует Дмитрий Лазаричев, сооснователь криптобанка Wirex.

Консерватизм регулятора вызван общей негативной тенденцией на рынке криптовалют в целом, говорит заместитель председателя правления «Локо Банка».

«Это связано и с недавними заявлениями Китая и Южной Кореи по поводу запрета всех криптовалют, и опасениями по поводу того, что с легализацией криптовалют, а торговля на бирже — это и есть легализация, в стране появится огромное количество мошенников, которые будут зарабатывать на слабой финансовой грамотности населения. К тому же открытым остается и тот вопрос, на какие деньги была куплена криптовалюта, которая будет продаваться на бирже. Вызывают опасения преступления, связанные с отмыванием денег», — резюмирует эксперт.

Криптовалюты дают возможность гораздо экономнее осуществлять трансграничные переводы и позволяют в любой точке мира обменивать деньги без участия контролирующих центров,

объясняет управляющий партнер компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова.

Представители ЦБ, по ее словам, ранее отмечали низкую ликвидность криптовалют и их производных, отмечая, что выход из них практически невозможен, а ажиотаж вокруг них создается игроками, ранее скупившими большие объемы этого актива как раз для выхода из него. Поэтому, скорее всего, запрещая торговлю фьючерсами на криптовалюты на бирже, ЦБ беспокоится о россиянах.