«Если что, пойду работать комбайнером»

В четверг, 1 февраля, Владимир Путин провел в Ростове-на-Дону заседание Госсовета по экономической поддержке регионов. Но для начала Путин оказал моральную поддержку региональным чиновникам и бизнесменам.

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Ростовским избирателям Путин дал понять, что умеет воплощать свои обещания в жизнь. И привел несколько примеров. Первым делом осмотрел с вертолета стадион «Ростов-Арена», который примет чемпионат мира по футболу 2018 года, и прилегающую инфраструктуру — гребной канал и акваторию для водных видов спорта, ледовый и гандбольный комплексы, конноспортивную школу.

Затем глава государства в режиме видеоконференции дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС.

Псевдоним «Платов» — назло врагам

Третий объект в списке президентских интересов на ростовской земле – аэропорт «Платов».

Связь с этим инфраструктурным объектом у Путина, без преувеличения, ментальная. Свое название новый аэропорт Ростова-на-Дону получил в честь атамана Донского казачьего войска, героя войны 1812 года Матвея Платова. Имя аэропорту было выбрано в 2016 году в ходе народного голосования. Но, по совпадению, таким же – «Платов» — был и псевдоним Путина во время учебы в разведшколе, о чем он сам рассказывал прошлым летом на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус».

Аэропорт, в 30 км от Ростова-на-Дону, был построен с нуля и открыт 7 декабря прошлого года одновременно с закрытием старого ростовского аэродрома. Он рассчитан на обслуживание 2 тыс. пассажиров в час.

После этого Путин направился в сторону завода «Ростсельмаш». В соцсетях накануне приезда президента иронизировали, что при минусовой температуре рабочие докрашивали во втором часу ночи 1 февраля фасадную часть одного из мостов напротив входа в «Ростсельмаш». По приезду, прилегающая к заводу территория, действительно, производила впечатление свежеокрашенной.

В одном из цехов собирается флагман «Ростсельмаша», новая модель комбайна TORUM 785. До того, как Путин прибыл на место, в воротах находились Антон Силуанов и Денис Мантуров, министры финансов и промышленности соответственно, в сопровождении гендиректора и акционера завода Константина Бабкина.

У последнего корреспондент «Газеты.Ru» решил поинтересоваться, насколько отечественный флагман состоит из отечественных комплектующих. Бабкин ответил, что примерно на треть – это зарубежная часть. «Двигатель у комбайна, например, импортный», — уточнил совладелец «Ростсельмаша».

Но можно ли считать продукцию отечественной, если двигатель – сердце любой транспортной единицы – американское или, к примеру, немецкое? Именно с немцами и американцами «Ростмельмаш» конкурирует на глобальных рынках в первую очередь, уточнил «Газете.Ru» начальник цеха Виктор Жученко.

Из Канады с любовью

Примечательно, что Бабкин два года назад по поручению президента проанализировал, где условия для бизнеса лучше? В России или в Канаде, в которой у «Ростсельмаша» есть дочерняя структура. Детальный «Анализ возможности переноса производства тракторов в Россию» он выложил в одной из соцсетей.

Как следует из проведенного анализа, перенос производства тракторов из Канады в Россию экономически нецелесообразен, так как либо ведет к прямым убыткам, либо к росту цены на продукцию. В пользу такого решения – 10 пунктов: сравнение налоговой нагрузки, стоимости кредитов, стоимость трудовых ресурсов, оборотные налоги, обеспечение стабильного внутреннего спроса на сельхозтехнику. Сравнению подверглись даже «Атмосфера ведения бизнеса в Канаде и в РФ». Вот что по этому пункту написал Бабкин:

«Отсутствие пробок в городах (Канады – «Газета. Ru») позволяет осуществлять поставки материалов и комплектующих на завод по системе JIT (Just in Time – точно вовремя), вследствие чего происходит значительная экономия средств на содержании складов и оплате персонала».

Кроме того, «система аэропортов и обилие авиакомпаний позволяет быстро и дешево перемещаться по североамериканскому континенту, что значительно упрощает ведение бизнеса».

Также чиновники любого уровня находятся в постоянном доступе и «открыты для диалога, благодаря чему возможно разрабатывать индивидуальные программы поддержки модернизации и НИОКР».

Существует масса механизмов по повышению финансовой дисциплины контрагентов, отмечал Бабкин. Например, при заморозке средств в сделках с использованием аккредитивов, в случае срыва контракта, виновная сторона должна компенсировать упущенные процентные платежи по замороженным средствам.

Итог благоприятного бизнес–климата в Канаде и в России: там производство выросло в 1,7 раза (с $219 млн в 2008 году до $361 млн в 2012 году). В России — рост на 5% (с $512 млн в 2008 году до $539 млн в 2012 году), говорилось в отчете.

Тем не менее акционеры завода приняли решение переносить постепенно производство комбайнов и тракторов из Канады в Россию. Объяснил это решение «Газете.Ru» гендиректор завода так: «С тех пор многое изменилось. Рубль ослаб и стало выгоднее здесь производить».

А министр промышленности Мантуров дал свою версию переноса части производства: «В России господдержка предприятий теперь значительно выросла». Министр финансов Антон Силуанов предпочел на этот счет не высказываться.

А раньше он был никому не нужен

После членов правительства в цех прибыл Путин.

Президент, возможно, был бы и не против посидеть за рулем флагмана АПК, помня о дате 18 марта.

В ходе осмотра Путин познакомился с работой симулятора комбайна и даже виртуально произвел «сбор» урожая. «Если что, после 18 марта могу пойти работать комбайнером», — сказал Путин.

Комбайн в самом деле смотрелся эффектно, и работники цеха наверняка готовы были поклясться на зарплатной ведомости, что их комбайн по эксплуатационным характеристикам не уступит западным конкурентам. Но в цеху Путина засыпали вопросами и благодарностями. Так что встреча проходила в интенсивном формате и закончилась традиционно – коллективным фото на память.

Тема, вынесенная на президиум Госсовета, — развитие промышленного потенциала регионов России. В 2018-2022 годах в субъектах РФ планируется реализация свыше 3,5 тысяч инвестпроектов на сумму около 18 трлн рублей. И Путин призвал власти регионов оперативно решать вопросы промышленников, в том числе в части выделения земельных участков и обеспечения их инженерной инфраструктурой, развития дорожной сети, ввода в строй энергомощностей.

В прошлом году, похоже, власти были не слишком расторопны.

«По итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может», — сказал Путин.

В целом президент остался доволен итогами Госсовета. Во-первых, оптимизм излучали всего участники, выступившие с докладами. Это и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и министры Мантуров, Силуанов и Максим Орешкин, министр экономического развития, чье министерство как раз обещало рост промпроизводства в прошлом году в 2%.

Вердикт Путина: было время, когда комбайны «Ростсельмаша» никто покупать не хотел даже в России, завод работал на склад в 2008-2009 годах, а теперь российскую сельхозтехнику раскупают в 37 странах мира. «В 3,3 раза, не на проценты, а в разы, вырос сбыт и производство переносится из-за границы, потому что здесь выгоднее производить. И если так пойдет, через лет пять минимум в 60 стран будет продавать», — резюмировал Путин.

Электорату такие сравнения должны понравиться.