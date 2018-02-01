Надо быть мягче: Банк России меняет политику

Банк России может перейти к нейтральной денежно-кредитной политике раньше, чем планировал. Центробанк видит ослабление внешних девальвационных рисков и может ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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«Мы видим пространство для смягчения ДКП. И, конечно, размер шага будем рассматривать на следующей неделе и на заседании совета директоров (очередное заседание состоится 9 февраля – «Газета.Ru»). Но сейчас мы видим, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, ослабли, поэтому не исключаем, что перейдем, будем переходить к нейтральной ДКП чуть быстрее, чем предполагали раньше», — сказала Набиуллина, напомнив, что уровень нейтральной ставки при инфляции вблизи 4% составляет 6-7%.

В 2017 году инфляция составила 2,5%, оказавшись не только лучше всех оптимистичных ожиданий экономистов, но и опустилась значительно ниже целевого уровня ЦБ в 4%, что позволило регулятору активно снижать ключевую ставку денежного рынка в течение года.

При этом эксперты соглашаются, что вероятность дефляции в ближайшее время довольно низкая.

«Минусовая инфляции возможна только в отдельные периоды по причине сезонного изменения ценовой конъюнктуры, но она никак не будет связана с системными годовыми значениями. Основные причины, по которым она невозможна: смягчение экономической политики со стороны ЦБ, а также наличие очевидных признаков девальвации рубля.

Кроме того, монетарные власти априори не могут допустить дефляции, поскольку, как показывает опыт развитых стран, именно она становится основным тормозом экономики, подавляя потребительский спрос. Куда эффективнее придерживаться нейтральной денежно-кредитной политики, при которой внутренний рынок в достаточной степени обеспечен ликвидностью, а розничная активность домохозяйств вносит определенный вклад в темпы экономического роста страны», — говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Как отмечают эксперты Росбанка в своем обзоре, после успешного укрепления в 2017 году ожидаемая негативная динамика курса рубля в 2018 году начнет вновь увеличивать значимость валютного курса для инфляции (до 0,1 п.п. на каждый 1% движения курса). При этом слишком сильно разогнаться ценам не даст «инфляционная инерция из-за низких значений инфляции прошлого года, которые уже нашли отражение в более низких ставках индексации тарифов в 2018 году», отмечают эксперты.

В смене ориентиров и желании достичь ранее установленного ЦБ таргета в 6-7% эксперты заподозрили российский Центробанк во время прошлого оглашения решения по ключевой ставке.

На последнем заседании совета директоров в декабре Банк России удивил рынок, неожиданно снизив ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 7,75%. При этом большинство экспертов ожидали более мягкого снижения — на 0,25 п.п.

С прошлогогода инфляция замедлилась до 2,2%.

«Мы не можем сказать, что мы будем двигаться одинаковыми темпами каждое заседание. Мы отслеживаем все факторы, все текущие тенденции, уточняем свои прогнозы и не исключаем на будущее ни пауз, ни шага больше, ни шага меньше, потому что мы все-таки во многом зависим от данных, которые поступают, и главное — от уточнения наших прогнозов, и в том числе, от инфляционных ожиданий», — предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Впрочем, исходя из данных о росте цен, эксперты предполагают, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка денежного рынка будет снижена на 50 пунктов. О такой возможности, в частности, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

«Вряд ли Банк России снизит ставку больше, чем на 50 базисных пунктов просто исходя из консерватизма. При этом достижение целевого показателя «нейтральной» денежно-кредитной политики ЦБ может достичь уже на следующем заседании, которое состоится 23 марта», — предполагает эксперт.

Действовать более консервативно при принятии решения по ставке на заседании 9 февраля Центробанк может заставить в том числе решение Вашингтона об ограничении международных инвесторов по вложениям в российские ОФЗ. Его публикация ожидается 2 февраля. Эксперты ранее высказывали опасение, что полный запрет на такие вложения может привести к росту курса доллара на 5 рублей.

Так, Владимир Тихомиров считает, что на заседании 9 февраля Банк России поступит весьма консервативно и снизит ставку на 25 базисных пунктов.

При этом более ранний, чем планировалось, переход к «нейтральной» денежно-кредитной политике, по словам Тремасова, может запустить рост экономики. Изначально рынок рассчитывал о переходе на этот режим только в середине 2019 года, отмечает он.

«По сути во втором квартале прошлого года наблюдалась рецессия в экономике, а более мягкая денежно-кредитная политика может запустить экономический рост. Это позволит, в частности, активизировать кредитование»,

— говорит Тремасов.

По последним данным Росстата, в 2017 году ВВП в России вырос всего на 1,5%. При этом рост не дотянул 0,6 п.п. до официального прогноза правительства, который равнялся 2,1%.

Однако заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов отмечает, что «нейтральная» ДКП может повлиять только на рост кредитования, поскольку стимулирует домохозяйства больше занимать. Другие факторы, которые ограничивают рост экономики, — это неопределенная экономическая стратегия правительства, падение внутреннего инвестиционного спроса, а также отсутствие квалифицированных кадров.

«С этими причинами нейтральная ДКП ничего не сделает», — резюмирует Миронов.