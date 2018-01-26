Новые санкции США: репетиция судного дня

«Силовые машины», «Технопромэкспорт» (входит в структуру ГК «Ростех»), глава последней Сергей Топор-Гилка, замминистра энергетики Андрей Черезов и глава профильного департамента Минэнерго Евгений Воробчак попали в немилость к Минфину США за историю с поставками турбин Siemens в Крым. Такое пояснение дала сама пресс-служба американского ведомства после опубликования расширенного «украинского» санкционного списка.

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«Сегодняшние действия являются частью сохраняющейся приверженности Министерства финансов США сохранению санкционного давления на Россию до полной имплементации обязательств в рамках Минских соглашений. Этот шаг подчеркивает противодействие американского правительства оккупации Крыма Россией и твердый отказ признавать попытку аннексии полуострова.

Санкции вводятся после недавнего продления Европейским союзом срока действия [собственных] ограничительных мер и подчеркивают наше сохраняющееся единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины»,

— заявило американское финансовое ведомство (цитата по ТАСС).

В прошлом году, 4 августа, Евросоюз ввел санкции против компаний «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика», связанных с поставкой турбин в Крым, а также внес в свой санкционный список Андрея Черезова, Евгения Грабчака и Сергея Топор-Гилку.

Напомним, что четыре турбины, которые были произведены на совместном предприятии Siemens и «Силовых машин», вместо электростанции на Тамани попали в Крым. Германский концерн подал иск против ООО «Технопромэкспорт», с которым подписывал контракт, и АО «Технопромэкспорт», которое в итоге поставляло турбины на полуостров.

Но Арбитражный суд Москвы в январе этого года отказал в истребовании турбин у ответчиков. «В удовлетворении исковых требований отказать», — сказала судья Аюна Цыдыпова, которую цитирует РИА «Новости».

В Ростехе «Газете.Ru» заявили, что включение в санкционный список связывают «с реконструктивной позицией наших западных и американских партнеров». «Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог», — подчеркнули в госкорпорации.

В «Силовых машинах» оперативно включение в санкционный список США прокомментировать не смогли. Помимо указанных компаний и двух чиновников, «украинская» часть пополнилась еще 19 гражданами РФ и Украины и новыми юридическими лицами. В частности, «дочками» «Сургутнефтегаза». В нефтяной компании не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Всего в санкционный список были включены девять компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.

При попадании в санкционный список компании должны будут в ряде случаев искать новых контрагентов, так как большинство из существующих может отказаться от дальнейшего взаимодействия, отмечает партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Для кредитных организаций это автоматически исключает возможность работать с рядом зарубежных банков, а в некоторых случаях — и с определенной валютой, добавляет эксперт.

Аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко считает, что последствия для попавших под санкции компаний, в частности, для «Силовых машин», могут быть значительными. Хотя опасений что им придется полностью остановится «мы бы не высказывали», говорит он. Также ввод санкций против подконтрольных «Сургутнефтегазу» структур не стал открытием, это самая богатая нефтегазовая компания России и пошатнуть ее финансовое здоровье для США «скорее принцип, чем задача», добавляет он.

Текущие ограничительные меры не последние. Офис по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США планирует 29 января представить Конгрессу «кремлевский доклад» со списком высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, против которых будет предложено ввести санкции.

Этого требует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act), который был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года и вступает в силу в феврале 2018 года.

Доклад должен будет включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей).

Отдельный документ будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг.

«Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов», – говорил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Власти России проработали необходимые меры предосторожности на случай введения со стороны США нового санкционного списка. Об этом заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков», — подчеркнул он.

Так, недавно было принято решение создать специальный банк для работы с «оборонкой» на базе Промсвязьбанка, Минфин РФ выпустит еврооблигации для россиян, имеющих зарубежные счета, уже функционирует аналог расчетной системы SWIFT и пр.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что в основе санкций США была попытка убрать Россию с европейского рынка.

«В основе этих решений лежит попытка выдавить нас с рынков, особенно с европейского», — говорил глава нижней палаты парламента на межрайонном совещании депутатов городских сельских поселений Саратовской области.

Володин отметил, что экономика Европы терпит убытки от санкций, которые объявлены в отношении России: сокращаются производства, рабочие места.

Любые дополнительные антироссийские санкции со стороны США нанесут вред всей мировой экономике, считает глава ВТБ Андрей Костин. «Ни один бизнесмен, которого я знаю, по крайней мере, не говорит, что это правильно и хорошо», — сказал Костин в интервью Fox News на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

В ответ на вопрос, был ли он приглашен на встречу президента Трампа с международными бизнес-лидерами, Костин ответил, что россияне приглашены не были.