«Хотим как Германия»: Польша сбивает цену на российский газ

Польша слегка изменила свою позицию по поводу российского газа. Теперь она не против углеводородов из Сибири, а против высоких цен на них.

«Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия», — заявил 26 января президент Польши Анджей Дуда на Экономическом форуме в Давосе. «Почему мы платим за газ больше, чем Германия?», — недоумевает он.

Более низкие цены на газ для Германии связаны с тем, что эта страна намного более крупный потребитель — объем импорта российского газа почти в пять раз больше по сравнению с Польшей. Такие правила игры существовали в предыдущие годы во время заключения долгосрочных контрактов с этими странами, отмечает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко.

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По данным «Газпрома», Германия импортировала в прошлом году 53,4 млрд куб. м газа, В настоящее время ежегодно Польша потребляет 15 млрд кубометров газа, из них около 10 млрд кубометров поставляет «Газпром» по газопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию. Долгосрочный контракт между сторонами заключен до 2022 года.

Ранее Варшава неоднократно заявляла о намерении бороться за свою энергобезопасность и постепенно уходить от закупок российских углеводородов. Как свидетельствуют данные самого «Газпрома», в 2016 году Польша закупила у российского поставщика 11,1 млрд куб м газа, став шестым по значимости импортером российского газа в Европе. Однако в 2017 году закупки в России Польша начала сокращать – за январь-сентябрь они снизились на 7,28%.

PGNiG и польские власти допускали, что к 2022 году вообще откажутся от российского газа, однако с оговоркой, что они готовы пересмотреть свое решение, если получат от «Газпрома» предложения с «нормальными» рыночными условиями.

Если новый контракт на поставку российского газа в Польшу будет подписан или текущий пересмотрен, то условия в нем будут в минимальной степени отличаться от цен на газ для Германии, отмечает аналитик Собко.

Сейчас ситуация на газовом рынке ЕС меняется — взят курс на создание единой цены, напоминает эксперт.

Еще в марте «Газпром» в рамках урегулирования спора с Еврокомиссией пообещал привязать цены на газ в Польше к котировкам европейских хабов, а также ценам на свой газ для Западной Европы.

Развитие интерконнекторов и перетоков газами между странами ЕС также снижает разницу в цене, а кроме того, сейчас в Евросоюзе разрешен так называемый виртуальный реверс, когда Польша, по согласованию с немецкими импортерами, может отбирать часть предназначающегося в Германию газа уже на границе Польши и Белоруссии.

Все это в перспективе, по идее, должно привести к единой цене на газ для европейских стран. Об этом говорит вся логика развития европейского рынка газа, эти правила игры фактически уже принял «Газпром», резюмирует Собко.

Экспортные контракты «Газпрома» не являются достояниям общественности, и информация о них носит очень отрывочный характер. Цены, по которым Польша закупает газ, по-прежнему привязаны к нефтяной корзине, в то время как Германия, судя по всему, имеет возможность закупать газ по ценам, более или менее привязанных к споту, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

«Газпрому», действительно, может быть выгодно пересмотреть цены, чтобы не потерять свою долю рынка в ЕС, полагает Маринченко. К тому же это стало бы дополнительным козырем в любых переговорах, которые «Газпром» ведёт с Еврокомиссией, добавляет эксперт.

В ноябре прошлого года PGNiG подписала пятилетний контракт на поставки СПГ с британской Centrica. В планах Варшавы закупать американский СПГ и норвежский газ по строящемуся газопроводу через Данию.

При этом Польша активно выступает против строительства газопровода «Северный поток-2». 25 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM заявил, что намерен говорить об этом в пятницу с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном.

Он признал, что Польша пытается использовать США для оказания влияния на «Газпром». «Мы с американской администрацией в постоянном контакте, для того, чтобы уменьшить монополию «Газпрома», уменьшить ценовой диктат России в отношении Европы», - сказал он. «Мы этому способствуем и мы хотим, чтобы другие партнеры также этому способствовали», - добавил он.

Эксперты неоднократно отмечали, что пока по ценовым параметрам российский газ для Польши гораздо выгоднее американского СПГ.

При этом объемы, которые закупает Польша, «Газпрому» пристроить будет не сложно. Еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин заявил, что если контракт с Польшей не будет продлен, после его окончания «Газпром» предложит объемы газа, поставляемые сегодня в эту страну, другим партнерам.