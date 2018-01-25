Доходы россиян: четыре года непрерывного падения

Зарплата в плюс, доходы в минус

Реальные располагаемые доходы жителей России в январе — декабре 2017 года снизились, сообщает Росстат.

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«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились на 1,7%, в декабре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 1,8%», — говорится в докладе.

При этом номинальная среднемесячная заработная плата выросла в 2017 году на 7,2% до 39 085 рублей. Реальная зарплата выросла за год на 3,4%. В декабре уровень зарплаты составил 50 500 рублей (+7,2% к декабрю 2016 года)

«При растущих зарплатах реальные доходы населения снижаются. Мы проваливаемся по другим источникам, в том числе социальным и иным выплатам, а также получению доходов от предпринимательской деятельности и собственности»,

— указывает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Источниками доходов считаются фонд оплаты труда, предпринимательская деятельность, объем пенсий и социальных выплат, ведение финансовой деятельности, получение доходов по акциям и вкладам, а также ряд других компонентов, напоминает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков.

За исключением оплаты труда, которая распространяется на 43 млн работников и денежное довольствие военнослужащих, а также пенсий, по остальным пунктам наблюдалось в прошлом году снижение. Например, объем социальных пособий был на 3-4% ниже, чем в 2016 году, указывает Поляков.

Примерно такое же снижение в ЦМАКП видят и по доходам от предпринимательской деятельности. Примерно на 15% снизились доходы от собственности, добавил Поляков, уточнив, что вес таких источников незначителен.

«Ненаблюдаемые доходы, скорее всего, тоже снизились, и все это вылилось в снижение реальных доходов на 1,7% по итогам 2017 года», — полагает он.

Напомним, что, таким образом,

снижение реальных располагаемых доходов населения продолжается четвертый год подряд. В 2016 году падение составило 5,9%, за 2015-й — 3,2%, за 2014-й — 0,7%.

«Пока спасает то, что это не обвальное снижение. Происходит некая адаптация людей к экономической ситуации, поэтому падение не так ощутимо. Но если оно будет продолжаться еще несколько лет, вопрос станет более серьезным», — считает Николаев.

Не стоит ждать приличного плюса

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич предполагает, что в этом году реальные доходы населения могут вернуться к росту.

Она напоминает, что пенсии для неработающих пенсионеров проиндексированы на 3,7%. При этом социальные пенсии выросли на 4,1%. По словам эксперта, это может дать положительную динамику, но вопрос в том, сохранится ли она до конца текущего года.

«В начале года выйдем точно на какой-то плюс, но ожидать какого-то приличного плюса я бы не рисковала», — заметила Зубаревич.

В начале прошлого года показатели поддержала единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. руб. За счет этого реальные доходы населения выросли в январе на 8,8%.

Николаев согласен, что в этом году реальные доходы, наконец, могут вернуться к росту, в частности, за счет индексации заработных плат госслужащим, бюджетникам, а также военным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости снизить уровень бедности и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан.

Напомним, что глава Минфина Антон Силуанов заявил, что с января 2018 года зарплаты работников бюджетной сферы в среднем будут увеличены на 23%. Кроме того, по сообщению Министерства обороны РФ, на 4% проиндексированы военные пенсии, а также денежное довольствие военнослужащих.

«Экономическое состояние позволяет индексировать выплаты либо в рамках инфляции, либо чуть выше», — сказал Николаев. В конце 2017 года Банк России уточнил прогноз по инфляции в 2,4-2,6% по итогам прошлого года.

Несмотря на то, что сумма материнского капитала не будет индексироваться и останется на уровне 453 тыс. рублей, поддержку окажут ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, которые с этого года будут начисляться семьям через органы социальной защиты и Пенсионный фонд России. Но и здесь обольщаться не стоит, поскольку речь идет о семьях, размер среднедушевого дохода в которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на ребенка, которая установлена в регионе. Средний размер выплаты составляет порядка 10,5 тыс. рублей в месяц.



Если экономика будет расти, то и доля доходов от предпринимательской деятельности будет увеличиваться, как и доходы от собственности. Тогда заработают все источники получения доходов, и их рост будет поддержан, считают эксперты.

В 2018 году рост реально располагаемых доходов населения может вырасти в пределах 2%,

прогнозирует Поляков.

«Ускорение экономического роста вряд ли будет существенными, прогнозы находятся в районе 2%, думаю, можно говорить о низких темпах восстановления доходов. Возможно, в этом году сыграет роль именно бюджетной поддержки», — считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Он напомнил, что рост цен на нефть является комфортным уровнем для бюджета, так как это приводит к появлению дополнительных доходов и дает больше возможностей для поддержки социальной сферы.

В ноябре прошлого года глава правительства Дмитрий Медведев во время своего интервью российским телеканалам отметил, что можно констатировать «рост реальных доходов населения, рост реальной зарплаты», которая по итогам года, по всей вероятности, «прирастет приблизительно на 3%» и на 7%, если говорить о номинальном росте. И здесь прогноз сбылся только в отношении заработной платы, правда, остается вопрос, ощущают ли «прибавку» сами россияне.

Многочисленные исследования в течение прошлого года показывали, что, судя по всему, не очень. Почти 40% россиян, опрошенных исследовательским центром «Ромир», признавались, что вынуждены экономить на продуктах питания. По информации ВЦИОМ, около 10% респондентов не хватает денег даже на продукты, а 29% — на одежду.