Борьба с суррогатом: рубль спасают от криптовалют

Наиболее подробно в законопроекте Минфина прописана часть эмиссии токенов (Initial Coin Offering, ICO) — цифрового актива, который выпускается с целью привлечения финансирования. Эта тема нашла отражение в законопроекте о краудфандинге, который подготовило Минэкономразвития (на момент подготовки данного материала текст документа еще не был опубликован).

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«Минэкономразвития является разработчиком законопроекта о краудфандинге. Документ проходит согласование и после этого будет опубликован для публичного обсуждения на regulation.gov.ru», - пояснили «Газете.Ru» в МЭР.

При этом ведомство Антона Силуанова имеет разногласия с Банком России по поводу жесткости регулирования рынка цифровых активов, признает Минфин.

«По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество». По мнению Банка России, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования», — говорится в сообщении Минфина.

«В этой связи Минфин России отмечает, что в настоящее время сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение и установление законодательного запрета на совершение таких сделок приведет к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», — полагают в финансовом ведомстве.

Криптовалюты и токены Минфин хочет признать имуществом в электронной форме. Законопроект разрешает сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на другой «и/или обмену цифровых финансовых активов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество».

Сделки можно проводить только через «операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям».

Операторами обмена цифровых финансовых активов могут быть только юридические лица, которые осуществляют виды деятельности, указанные в законе «О рынке ценных бумаг», или юридические лица, являющиеся организаторами торговли в соответствии с законом «Об организованных торгах».

Необходимо подчеркнуть, что использование криптовалют на территории Российской Федерации в качестве средства платежа не предполагается.

Минфин сообщает, что в завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, вводящий понятие «денежные суррогаты» и устанавливающий ответственность за их использование в качестве средства платежа.

«Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью сохранения конституционного статуса рубля в качестве единственного законного платежного средства и обеспечения стабильности финансовой системы РФ», — подчеркивает ведомство.

В Банке России спустя несколько часов подготовили ответ Минфину. Регулятор считает, что наиболее востребованной услугой в рамках ICO является привлечение инвестирования под эмиссию токенов. Поэтому ЦБ поддерживает позицию финансового ведомства в части разрешения обмена токенов на деньги или иное имущество через уполномоченного оператора «только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России».

При этом ЦБ отмечает, что выпуск и обращение криптовалют, которые ничем не обеспечены и не гарантируются ни одним государством, «высокорискованы как для потребителей, так и для инвесторов».

«Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена», — говорится в сообщении пресс-службы Банка России, которое поступило в «Газету.Ru».

По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, проведенные ранее. Это открывает новые возможности для недобросовестных участников и создает значительные риски для стабильности финансовой системы.

Законопроект разрабатывался в рамках рабочей группы, в которую входили представители Банка России и Минфина, указывает регулятор. «В связи с этим

все положения законопроекта, за исключением вопроса в части возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество, в целом согласованы», — резюмирует он.

Минфин теперь собирается отследить реакцию общественности на свой законопроект.

«Мы должны посмотреть на реакцию. Он (законопроект — «Газета.Ru») сегодня только три часа провисел на сайте. Посмотрим, что скажет общественность», — сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Сроков внесения документа в Госдуму пока нет, добавил он.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков говорит, что планы по внесению законопроекта в феврале с тем, чтобы он был принят окончательно в мае, сохраняются. Но пока непонятно, законопроект будет внесен правительством или конкретно депутатами.

Концептуально Аксаков поддерживает законопроекты Минфина и Минэкономразвития, но их необходимо дорабатывать. Нужно обсуждение с экспертным сообществом и юристами, считает он.

Представленный законопроект не отражает существующих реалий, сложившихся в криптосообществе, но он может выступать базисом, который можно корректировать и дополнять, полагает Павел Матвеев, сооснователь криптобанка Wirex.

Минфин, по его словам, обратил внимание на узкую, но самую животрепещущую отрасль криптоэкономики — краудинвестинг (выпуск токенов, ICO).

«В целом, как нам видится, этот законопроект направлен на регулирование организации и проведения ICO, и он довольно детально прописывает документацию и прочее. Остается самый важный вопрос: какие проекты соблазнятся отечественной юрисдикцией? Или как государство будет привлекать эти проекты? Нет описание налогообложения и других моментов», — считает Матвеев.

Такое впечатление, что Минфин, обнародовав свой вариант законопроекта, хотел лишь отчитаться о выполнении поручения президента, говорит советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

«Если криптовалюты не деньги, то что? Имущество? Тогда должен быть налог на имущество. Продукция? Тогда внутри намайненного должен быть НДС. И если компания продает криптокоины за рубеж, то это экспорт. И что нам скажет ФНС? Будет возвращать НДС? В коинах?», — задает вопросы Клименко.

Никто в мире еще не предложил способа введения в правовое поле криптовалют таким образом, чтобы в национальную банковскую систему не попадали черные деньги, подчеркивает он. Юридическое сообщество разделилось на две части. У первой мозг полностью «завирусован» блокчейном и нет никаких конкретных предложений, кроме лозунгов, а вторая часть юристов уходит в глухой отказ при попытке обсудить введение в легальный оборот криптовалют, они считают такой подход юридической ересью.

Пока от юридического сообщества не поступало предложений, обеспечивающих целостность банковской системы, недопущение в оборот черных денег, при этом вводящих в коммерческий оборот криптовалюты, оформленные в виде законопроекта.

«Текущее предложение Минфина ничего не решает в области криптоиндустрии и не решает основных противоречий между криптоденьгами и классическими денежными расчетами», — полагает советник президента.

Как итог, в качестве работающего закона проект слишком сырой и совершенно точно не работающий, даже для регулирования ICO, полагает Матвеев. Но для обсуждения и доработки — хороший базисный вариант, резюмирует он.