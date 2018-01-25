Сбербанк позвал к себе роботов

Немногочисленная российская делегация, которая все-таки отправилась в швейцарский Давос на форум, проходящий с 23 по 26 января, встречает различный прием. Так, возглавляющий российскую делегацию вице-премьер правительства Аркадий Дворкович накануне пожаловался, что американцы избегают представителей российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить»,

— цитирует Дворковича РИА «Новости».

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По его словам, представители делегации США прячутся от реальных обсуждений.

Однако от делового завтрака 25 июля с главой Сбербанка Германом Грефом никто не прятался. Темой традиционного мероприятия крупнейшего госбанка стала одна из любимых тем Грефа — «искусственный интеллект» и то, как он «меняет компанию и экономику».

При этом с иностранными гостями на деловом завтраке Сбербанка проблем не наблюдалась: Греф пригласил, в частности, своих давних друзей и единомышленников, которые также грезят о цифровом будущем или уже живут в нем. С этой же темой — искусственного интеллекта и новых цифровых технологий — Герман Греф выступал на прошлой неделе на Гайдаровском форуме.

Для цифрового будущего и тех, кто о нем рассуждает, оказался совсем не важен ни приезд в этот день на форум в Давос Дональда Трампа, ни возможное расширение санкций против России — эти пункты никак не фигурировали в повестке на деловом завтраке. Эксперты сплотились, обсуждая угрозы со стороны цифрового будущего.

Началось мероприятие с необычного знакомства.

Герман Греф, посещающий в костюме инвалиде отделения Сбербанка, и на этот раз нашел чем удивить. Возможно, глава Сбербанка нашел пару роботу Гоше. Уже два года как Сбербанк возит его с собой на экономический форум в Санкт-Петербург. К Гоше все давно привыкли: известно, что Гоша знает шутки про русских писателей и байки про поведение русских в неположенных местах, и никого это не удивляет.

На форуме в Давосе Герман Греф познакомил присутствующих с роботом Софией.

София выглядит как модная молодая девушка в белой блузке, которая в числе других приглашенных восседала за столом. Вы прекрасно выглядите, сделал ей Греф комплимент.

В отличие от других гостей, София не пила ни кофе, ни сок и вообще не интересовалась пищей, а только скромно улыбалась и закатывала глаза. Впрочем, на вопросы Грефа на английском языке она отвечала весьма охотно.

«Вы доказали, что человек и робот могут вести значимый и продуктивный диалог», — сказала София в ответ на приглашение президента Сбербанка Германа Грефа к дискуссии и поблагодарила его. При этом глава Сбербанка спросил девушку, что больше в роботизации, на ее взгляд, плохого или хорошего. Робот София не колебалась и дала универсальный ответ: «Технология — это инструмент, который можно использовать в любых целях». По ее словам, роботизация открывает возможности для радикального улучшения качества жизни людей, но человечество должно правильно распоряжалось новыми технологиями.

«Может быть, если бы было меньше фильмов о Терминаторе, это помогло бы улучшить общественное мнение о нас», — отметила София.

Ответы робота порадовали Германа Грефа. Он даже пригласил ее покататься на горных лыжах.

«Да, Герман, увидимся на склонах», — пообещала София.

После этого Греф показал видео, которое должно было окончательно убедить собравшихся, что будущее именно за искусственным интеллектом. В нем делался вывод о том, что компании бизнес-лидеры должны адаптироваться к новым изменениям. «Сейчас не время паниковать, время действовать», — вещал голос с экрана.

Слово взял Доминик Бартон, главный управляющий директор McKinsey & Company. Он обратился сразу к Софии.. «София, извините, я не робот, хотя говорю, как робот», — начал он. При этом он сделал ей комплимент. По его словам, машины более точные и гораздо менее предвзято, чем в целом люди, относятся к женщинам. Также Доминик Бартон поделился успехами при использовании искусственного интеллекта для подбора кадров. Машины уже предсказывают, кто из сотрудников уйдет, и в целом помогают эффективно использовать HR-ресурсы, отметил он.

Другие приглашенные на деловой завтрак спикеры также говорили о том, каких результатов смогли достичь с помощью искусственного интеллекта. Например, по фотографиям кожи машины уже могут с большой точностью, на которую не способны люди, определить рак кожи и составить план лечения, говорил один из спикеров.

Как оказалось, именно в медицине использование искусственного интеллекта в России очень важно. Присутствующий на деловом завтраке Сбербанка министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в России, учитывая размеры страны, очень важно предоставлять обслуживание в сфере здравоохранения на всей территории, и цифровые технологии тут могут помочь, позволив получать медицинское обслуживание удаленно где угодно.

Однако для большинства присутствующих на завтраке более важным оказался другой вопрос — в частности, как увеличить прибыль компаний с помощью новых технологий.

Alibaba и Amazon с помощью искусственного интеллекта так составляют предложения, что за один день в преддверии праздника им удается сделать рекордные продажи, отмечали эксперты.

Вы можете стать единственным, доминирующим игроком на рынке с помощью искусственным технологий и управлять лояльностью клиентов, обобщил президент EMC в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Адриан Макдональд.

Однако тревожат собравшихся угрозы со стороны искусственного интеллекта. Среди рисков они называли как выполнение требований Женевской конвенции по безопасности, так и замена людей искусственным интеллектом. Так, Герман Греф привел одно из исследований компании McKinsey. Согласно ему, уже к 2030 году 800 млн человек потеряют работу. Сейчас в мире около 200 млн безработных, привел цифры Греф. Это исследование «меня впечатлило», признался сам глава Сбербанка.

При этом представитель Huawei поделился, что в компании собираются сократить персонал колл-центров на 50%. А по словам Андриана Макдональда, искусственный интеллект может заменить и менеджмент, поскольку он сможет лучше управлять клиентским опытом и лояльностью.

Впрочем, завтрак все же завершился на позитивной ноте. Так, Герман Греф успокоил, что, параллельно сокращениям, к 2030 году планируется создание около 890 млн новых рабочих мест.