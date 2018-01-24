Доллар упал: россиянам это не поможет

Министр финансов США Стивен Мнучин сыграл во вторник на понижение валюты своей страны. Выступая в на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Америке выгоден слабый доллар.

«Очевидно, ослабление доллара хорошо для нас, поскольку оно благоприятствует торговле и возможностям», – сказал он.

Министр считает, что краткосрочные колебания валюты не представляют проблемы. При этом он отметил, что налоговая реформа, которую инициировал президент Дональд Трамп, позитивно встречена бизнесом (она предполагает снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%).

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«Мы видим, что многие компании готовят инвестиции в экономику США в объеме сотен миллионов долларов», — заявил Мнучин.

Рынок отреагировал на слова министра финансов витком ослабления американской валюты. В результате курс доллара к корзине шести ведущих валют упал до минимума с декабря 2014 года. По информации портала MarketWatch, соответствующий индекс DXY во вторник опустился на 0,5%, до 89,666.

Американский доллар находится под давлением уже достаточно длительный период – индекс доллара падает четвертую неделю подряд, отмечает Сергей Королев, начальник отдела по работе с клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

Он связывает текущее падение с выступлением Стивена Мнучина и напоминает, что о своем стремлении к ослаблению доллара не раз заявлял и президент США Дональд Трамп, который выступает в Давосе в четверг. Но движение к ослаблению доллара намечалось уже достаточно давно, так как эта валюта была сильно переоценена по отношению к остальным.

«Курс доллара падает из-за наличия больших инвестиционных возможностей в других регионах мира, например в Европе или Японии»,

— полагает Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

По его мнению, благодаря проведенной в США налоговой реформе, ситуация для доллара должна улучшиться, поскольку из-за смягчения налогового законодательства в США будет репатриирован большой объем средств, соответственно в экономике появятся дополнительные деньги.

«Впрочем, евро и иена сохранят преимущество перед долларом, но по отношению к другим валютам американская будет расти», — считает он.

Сергей Королев считает, что объективно понять картину с будущим доллара не так просто, так как «Федеральная резервная система планирует повышать ставки в этом году «ястребиными» темпами, и как это связать с желанием Мнучина ослабить доллар мне не понятно».

Многое будет зависеть от монетарной политики ФРС, которая, как мне кажется, будет чуть более жесткой, чем ожидается, ставка будет повышаться агрессивнее, также полагает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко.

Он напоминает, что через неделю, 30-31 января состоится очередное заседание Федрезерва, на котором будет решаться вопрос по ставке. Проводить заседание в качестве главы ФРС будет Джанет Йеллен, это может привести к чуть более резкому комментарию, чем обычно, считает Яковенко.

Срок полномочий Йеллен истекает 3 февраля, на днях сенат утвердил на этой должности бывшего замминистра финансов США Джерома Пауэлла, которого считают «человеком Трампа».

Скорее всего, политика Федрезерва сильно не изменится, но точный ответ на этот вопрос пока неизвестен. А значит непонятно, что будет с курсом доллара.

Рубль по отношению к доллару чувствует себя весьма неплохо. Во вторник он укрепился к 19:00 мск до 56,25. Но расти дальше у него скорее всего не получится, считают аналитики.

«На мой взгляд, пара рубль-доллар подошла к мощному уровню поддержки, 56-57 рублей за доллар, ниже которого находится большое количество заявок на покупку, поэтому котировки вряд ли уйдут ниже в ближайшее время»,

— говорит Кирилл Яковенко.

Есть множество макроэкономических факторов, которые будут способствовать росту курса доллара и ослаблению рубля, и один из ключевых — это планы Минфина покупать доллар в резервы, добавляет он.

Минфин опубликовал параметры покупки валюты в январе-феврале. «Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет +257,1 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд руб. С покупками такого объема Минфин на рынок еще не выходил.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркивал, что «мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу».

«Думаю, вряд ли найдутся спекулянты, которые захотят играть против маркетмейкера в лице Минфина, тем более, что не только Минфин проводит интервенции на рынке: полномочия выходить на валютные рынок недавно получило Казначейство, а также там всегда присутствует ЦБ. Он проводит как бы невидимую линию своими заявками на покупку, ниже которой ни один здравомыслящий спекулянт в текущих условиях волатильности пробиться не пытается», — резюмирует Кирилл Яковенко.