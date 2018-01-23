Аргентина — Россия: газ в обмен на арахис

Президент Аргентины Маурисио Макри провел в Москве два дня с официальным визитом. Хотя и не скрывалось, что конечная точка его заокеанского вояжа – это Давосский экономический форум и последующая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встречая Макри в Кремле, президент России Владимир Путин назвал Аргентину «одним из приоритетных партнёров в Латинской Америке». Хотя и признал, что общий объём товарооборота между странами «не такой уж большой».

Товарооборот между странами в 2016 году составил $847 млн, в том числе российский экспорт — $163 млн. В январе-октябре 2017-го товарооборот между странами, по данным Кремля, немного подрос к аналогичному периоду 2016 года – почти на 6% и составил $782 млн.

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При этом российский экспорт в Аргентину вырос почти на 34%, достигнув почти $200 млн, а импорт уменьшился до $582,5 млн.

Спасибо за заботу о наших

На самом деле эти цифры более чем скромные и не отвечают потенциалу двух стран. Макри, возможно, по этой причине, и вовсе не стал педалировать тему экономического сотрудничества, а предпочел сделать акцент на гуманитарных контактах. Он горячо поблагодарил российского коллегу за помощь в поиске затонувшей субмарины.

«После Вашего звонка с российской стороны была оказана поддержка по такому трагическому случаю, как спасательная экспедиция, поиск субмарины «Сан-Хуан». Это ещё раз показывает любовь, которую Россия проявляет к Аргентине», — сказал аргентинский президент.

Путин в долгу не остался и сделал еще одно приятное заявление. Он напомнил, что В Аргентине проживает «самая большая в Латинской Америке диаспора наших соотечественников – 300 тысяч человек». И поблагодарил Макри «за очень тёплое отношение к нашим соотечественникам». И не забыл пригласить Макри и всех болельщиков на ЧМ-2018.

Днем ранее по приезду в Москву Макри вместе с супругой открыли возле посольства Аргентины сквер Аргентинской Республики. Президент торжественно снял государственный флаг с мемориального камня, установленного в центре сквера. Сквер символизирует дружбу между российским и аргентинским народами. В сентябре прошлого года в Буэнос-Айресе появилась площадь, названная в честь России.

Чернобурка, ларец и дружба навек

Так традиционно складывалось, что между Аргентиной и Россией почти всегда были дружеские отношения. Дипотношения были установлены еще в 1885 году, приостанавливались с 1917 по 1946 годы.

Владимир Путин дважды бывал в Аргентине, в 2010-м и 2014-м. По итогам визита тогдашнего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в Россию в 2015 году было подписано 20 двусторонних документов, в том числе План действий по всеобъемлющему стратегическому партнерству.

И некоторые пункты плана 2015 года Путин и Макри обсуждали в 2016 году при личной встрече на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу. Заметим при этом, что Макри – из другого политического лагеря. На президентских выборах он – с небольшим перевесом во втором туре – победил ставленника Киршнер. Но и он готов ставить на дружбу с Россией.

С госпожой Киршнер у Путина были дружеские отношения. Во время визита в Буэнос-Айрес Путин подарил президенту Аргентины серебряный ларец ручной работы. А она вручила ему бандонеон — музыкальный инструмент, который используется при исполнении танго. С Кристиной Киршнер встречался и Дмитрий Медведев, когда был президентом и подарил ей зимнюю шапку из чернобурой лисицы.

Выкроить денег на подарок Путину аргентинскому президенту было не просто. Внешний долг страны на тот момент составлял $60 млрд, или 13,1% ВВП. Страна несколько лет находилась в состоянии технического дефолта.

О состоянии госбюджета говорит, например, такой факт. Во время визита Путина в Аргентину его принимали в Доме правительства, он же дворец Каса Росада — Розовый дом (он и вправду имеет цвет выцветшего красного кирпича и является памятником архитектуры XVI века). Так вот этот памятник, когда начался тропический ливень, потек.

Крыша правительственной резиденции оказалась худая. В коридоре, рядом с залом для пресс-конференций и в пресс-центре, поставили пластиковые ведра. Судя по тому, как оперативно охрана установила ведра и тазики, текло здесь не первый год. Емкости всегда держали наготове.

Несмотря на предбанкротное состояние этой страны Россия была готова позвать аргентинских товарищей в БРИКС. Но, судя по всему, не нашла поддержки у партнеров. Когда страну возглавил Макри, такие широкие жесты уже стали невозможны. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Аргентина теперь проводит более взвешенную внешнюю политику, предпочитает дружить со всеми, но в первую очередь, с США.

Уран и сланец под носом у Америки

Между тем, визит аргентинского президента в Россию не ограничился всего лишь обменом любезностями. Как выяснилось, «Росатом» заинтересован в проекте по сооружению в Аргентине АЭС российского дизайна, и в сотрудничестве в сфере ядерной медицины и ядерного топливного цикла.

Уже сейчас свыше 20% электроэнергии в Аргентине вырабатывается на российском оборудовании. ПАО «Силовые машины» ранее поставило агрегаты на аргентинские электростанции.

Кроме того, Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и разработке урана. Плановые инвестиции оцениваются в $250 млн.

Правда, не очень понятно, когда этим проектам суждено реализоваться. И суждено ли вообще. Но это не все. В декабре прошлого года стало известно, что «Газпром» согласовывает условия вхождения в аргентинский проект «Эстасион Фернандес Оро» — по добыче сланцевого газа. И, похоже, это самый реальный из возможных совместных проектов двух стран.

«Газпром» планирует войти в этот проект совместно с YPF – крупнейшей нефтегазодобывающей компанией Аргентины. Контрольный пакет корпорации принадлежит правительству. Компания управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами, а также сетью из более чем 1,5 тыс. заправочных станций.

Зампредправления «Газпрома» Александр Медведев по итогам завтрака с президентом Аргентины Маурисио Макри во вторник заявил, что холдинг планирует подписать договор по проекту добычи в Аргентине.

«Надеемся в ближайшее время выйти на подписание. Хороший проект», — оценил Медведев.

Проект может действительно оказаться «хорошим», то есть, коммерчески успешным, а не просто политически мотивированным. Но необходимо узнать параметры сделки, предусматривающей сдачу части месторождения в концессию, считает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Рынок Аргентины испытывает дефицит в энергоресурсах. И когда добыча газа в стране падала, правительство было вынуждено импортировать его, уточняет эксперт. То есть, «Газпром» в случае подписания проекта мог бы продавать добытый газ на внутреннем рынке Аргентины.

Впервые о возможном участии «Газпрома» в концессии стало известно еще в 2015 году на Восточном экономическом форуме. Как предполагается, параметры сделки будут окончательно согласованы к Петербургскому международному экономическому форуму в июне.

Наконец, Аргентина хороша для России еще и тем, что не вводила санкции и готова наращивать поставки продовольствия. Структура импорта из Аргентины – яблоки и груши, мясо крупного рогатого скота, арахис, табак, молочные продукты, вино, соя.

Стоит также отметить, что в декабре в Буэнос-Айресе состоится саммит G20 и Аргентина в нем председательствует. «Разделяем аргентинские приоритеты в «Двадцатке» и настроены на практическое взаимодействие в их продвижении», — пообещал Путин.

Россия планирует обсуждать на саммите такие темы, как «укрепление многосторонней торговой системы, реформу международной финансовой архитектуры, вопросы развития рынка труда в условиях технологических изменений и соответствующих вызовов в области образования, финансирование инфраструктуры».

Продвижение этих тем должно осуществляться с учетом «принципов инклюзивности, открытости и недискриминации». По этой части Путин и Макри тоже договорились дружить. И поставили свои подписи под соглашением.