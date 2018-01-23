Лодырей все больше: безработных в России не сосчитать

Международная организация труда обнародовала доклад, согласно которому количество безработных в мире в прошлом году достигло рекордных 192,7 млн человек. Это 5,6% трудоспособного населения планеты. По сравнению с 2016-м количество безработных увеличилось на 2,6 млн человек.

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В течение 2018 года уровень безработицы в мире, как полагают аналитики МОТ, снизится минимально — на 0,1 п.п. А уже в 2019 же году количество безработных в мире снова вырастет, как полагают в МОТ, — до 193,6 млн человек.

Но уровень безработицы среди молодежи (в возрасте до 25 лет) снизится. Сейчас он составляет 13%, что, по мнению экспертов, представляет собой «серьезную, глобальную проблему».

Наиболее актуальна проблема безработицы для стран Северной Африки. Там безработными являются почти треть молодых людей. Причем проблему, по мнению аналитиков, усугубляет гендерное неравенство.

По два доллара на члена семьи

Авторы доклада ожидают также увеличения «уязвимой» занятости, которая охватывает индивидуальную трудовую деятельность и ее семейные формы. Сейчас к этой категории относятся 1,4 млрд человек. В течение нынешнего и будущего года их количество может увеличиться на 35 млн человек.

Медленно, по мнению МОТ, уменьшается количество «работающих бедных», прежде всего в развивающихся странах.

В 2017 году более 300 млн человек зарабатывали в день не более $1,9 в пересчете на каждого члена их семьи.

В 2018 году их количество, по прогнозам, уменьшится на 10 млн человек, и на столько же в 2019 году.

По прогнозам МОТ,

несмотря на продолжающееся численное увеличение «мировой рабочей силы», этого недостаточно для покрытия быстро растущего числа пенсионеров.

Средний возраст работников вырастет к 2030 году с нынешних 40 лет до 41 года. Авторы доклада говорят о необходимости разработки государствами программ «пожизненного обучения», что позволит расширить возможности для обеспечения занятости людей старшего возраста и снизит риск бедности среди пожилых.

Благотворное влияние российской занятости

Россия идет своим путем. Количество безработных в России уменьшится с нынешних 3,9 млн человек до 3,8 млн в 2018 году и до 3,6 млн — в 2019 году. Причем ситуация по занятым в России повлияла на статистику всей Восточной Европы по этому показателю.

В ежегодном докладе МОТ отмечается, что в регионе Восточной Европы экономический рост «в значительной степени стал следствием возвращения экономики к росту в Российской Федерации после двух лет рецессии, а также укрепляющегося спроса в странах-членах Евросоюза».

«Более устойчивый рост в Российской Федерации вкупе с увеличением инфраструктурных инвестиций и укреплением внутреннего спроса содействовал также существенному улучшению экономической ситуации в Центральной и Западной Азии», — указывают эксперты МОТ.

При этом подчеркивается, что вследствие «существенного экономического роста в Восточной Европе» безработица, согласно прогнозам, снизится в регионе с 5,5% трудоспособного населения в 2017 году до 5,3% в 2018 году.

В Минэкономразвития считают, что безработица в России находится вблизи исторически минимального уровня. В прогнозе социально-экономического развития России на 2018—2020 годы, говорится, что экономика будет расти, тогда как безработица — сокращаться.

«Уровень безработицы станет постоянно снижаться. Этому будут способствовать фундаментальные тренды. Это изменение структуры населения в сторону уменьшения доли молодежи. У нас молодежная безработица самая высокая в структуре безработицы. Доля молодого поколения будет уменьшаться», — объяснил ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Он также отмечал снижение структурного уровня безработицы в ряде регионов. «Будет продолжаться долгосрочный тренд снижения безработицы на Северном Кавказе. Там безработица еще остается двузначной. И мы ожидаем снижения безработицы в Сибирском регионе», — считает министр.

Подсчитать реальную безработицу в России сложно из-за отсутствия достоверных данных о количестве самозанятых. Серый сектор экономики составляет в России порядка 15-20 млн человек. При этом достоверно не известно, что там происходит, работают ли все эти люди?

Если верить опросу ВЦИОМ, безработица в России вдвое превышает официальные данные и составляет не 5,1% (последние данные Росстата), а 11%.

Согласно последним данным Минтруда России, с 10 по 17 января 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 3% и составила 747 040 человек. «По оперативным данным, на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1 % от численности экономически активного населения (на 1 января 2017 года – 1,2 %)», — привели данные в ведомстве.

Годовая динамика тоже показывает снижение. Так, если на 1 января 2017 года речь шла о 894,6 тыс. официально зарегистрированных безработных, о чем говорится в статистике Роструда, то на 1 января 2018 года показатель опустился до 775,6 тыс. человек. Надо сказать, что рекордным стал 2015 год — на первое число января 2016 года численность безработных превысила миллион. За пять лет же количество официально безработных снизилось на 16,8%, с 931 тыс. человек на 1 января 2014 года.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида полагает, что в ближайшее время не стоит ждать какого-то резкого снижения численности безработных в России, скорее всего, показатели останутся в пределах сегодняшних значений.

При этом, по его словам, нужно учитывать еще и скрытую безработицу. Дело в том, что люди, которые находятся в поисках работы, не стремятся поставить себя на учет, в том числе из-за волокиты с процедур подачи документов, считает эксперт. Вопросы вызывает и пособие по безработице, которое не позволяет людям долго оставаться в таком состоянии, — от 850 до 4900 рублей.