Россиян все меньше: маткапитал не помогает

Количество семей, получивших материнский капитал в 2017 году, сократилось на 21,7% по отношению к предыдущему году. Если в прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) выдал 725 тыс. государственных сертификатов, то годом ранее речь шла о 924,8 тыс. таких документов, привели статистику в ПФР.

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При этом если сравнивать показатель с объемами выдачи 2007 года, когда стартовала программа, количество оформленных сертификатов увеличилось в 2,3 раза. По итогам первого года было выдано всего 313,8 тыс. сертификатов на получение семейного сертификата. Пиковым стал 2015 год, когда маткапитал оформили более 1 млн семей.

Сегодняшнее снижение является незначительным и не говорит об уменьшении интереса людей к программе материнского капитала, считают в Пенсионном фонде.

Там же отметили, что высокие показатели 2016 года можно объяснить тем, что владельцы материнского капитала могли обратиться в ПФР за получением единовременной выплаты из средств материнского капитала.

«Для этого у семьи должно быть не только право на материнский капитал, но и сертификат. Поэтому семьи, которые до этого не получили сертификат, но имели на него право, активно обращались в ПФР за получением сертификата на материнский капитал для получения единовременной выплаты», - прокомментировали «Газете.Ru» в фонде.

Напомним, что в 2015 году можно было получить 20 тыс. рублей с сертификата маткапитала, а годом ранее - 25 тыс. рублей. В прошлом году такая опция была отменена. Именно это могло простимулировать россиян быстрее обращаться за получением такой поддержки, считает научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. Ломоносова Валерий Елизаров.

Собеседник «Газеты.Ru» видит в сегодняшней тенденции спада выдачи семейного капитала несколько причин, одна из которых кроется в отмене единовременной выплаты.

«Сертификаты получают не день в день. Дело в том, что в 2015 и в 2016 годы действовали антикризисные меры, которые давали возможность использовать часть материнского капитала наличными. Причина, по которой люди старались быстрее получить свой сертификат, это получение наличные. В 2017 году, этого нет, и стимулов меньше», - объясняет эксперт.

Он также обращает внимание, что кто-то, возможно, решил и подождать, пока сумма сертификата увеличится.

В 2018 году сумма материнского капитала не будет индексироваться. Она будет равна прошлогоднему размеру– 453 тысячи рублей. Индексация предусматривается с 2020 года. Тогда семьи смогут рассчитывать на 471 тысячу, о чем ранее говорил глава Минтруда Максим Топилин.

Заведующий центром анализа социальных программ и рисков института социальной политики НИУ ВШЭ Сергей Смирнов отметил, что выжидательная тактика, возможно кого-то и побуждает, но экономия очень небольшая.

Еще одна причина сокращения выдачи сертификатов на маткапитал обусловлена демографической ситуацией в стране, поскольку снизилось число рождений, в том числе и вторых детей.

Согласно статистике Росстата за девять месяцев 2017 года, рождаемость упала на 11,5%. Если в 2016 году в аналогичный период на свет появилось 1,4 млн малышей, то в прошлом – 1,2 млн детей.

Как ранее отметили в Минтруде, «ключевым фактором снижения рождаемости является сокращение численности женщин активного фертильного возраста». Эксперты полагают, что тенденция продолжится.

Смирнов обратил внимание, что объем выдачи сертификатов может продолжить снижаться, поскольку «кривая рождаемости идет вниз, и никаким материнским капиталом ее не исправить».

Есть еще одно объяснение прошлогоднему спаду, добавил Елизаров. Дело в том, что право на маткапитал имеют семьи, в которых рождается второй и последующие дети. Сегодня уменьшается число сертификатов, которые получены на третьего ребенка.

В 2017 году могла сложиться такая ситуация, что второй ребенок родился до начала программы – до 1 января 2007 года, и семья не получила сертификат, а в прошлом году в ней появился третий ребенок, и появилась возможность воспользоваться правом на его получение. «Таких семей становится очень и очень мало. Если в первые годы маткапитал получали и на третьего ребенка, интервал между детьми был 2-4 года, то сегодня речь идет о разнице в 10 лет», - сказал эксперт.

По его словам, нельзя говорить о том, что выдача маткапитала снижается из-за того, что падает интерес россиян к программе. Он полагает, что как только у человека появляется возможность подать заявление на получение выплаты от государства, он идет и получает ее.

Кроме того, с 2018 года, у семей появилась дополнительная возможность, в том числе и получать каждый месяц живые деньги в течение полутора лет. «Наоборот, интерес появится», - высказал мнение Елизаров.

Напомним, что в конце прошлого года были приняты новые демографические меры, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным и призваны сыграть на повышение рождаемости в стране. Среди прочих возможность для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй ребенок, получать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка. Правда, если на первенца будут выплачивать через органы соцзащиты, то на второго – из материнского капитала.

Согласно закону, размер материнского капитала будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

На пособие от государства смогут рассчитывать только те семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, которая установлена в регионе. При этом средний размер выплаты составляет порядка 10,5 тыс. рублей в месяц.

«Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату», - напомнили в Пенсионном фонде.

На 2019 и 2020 годы потребуется 63,4 млрд рублей и 78,2 млрд рублей соответственно, ранее уточнили в Минтруде.

По данным ПФР, за все время действия программы количество заявлений на получение материнского сертификата превысило 8,5 млн.

«Полностью распорядились средствами материнского капитала 58% владельцев сертификата. За все время действия программы было выплачено 2 млрд средств материнского капитала», - отметили в фонде.

Там же уточнили, что чаще всего российские семьи предпочитают направлять средства материнского капитала на улучшение своих жилищных условий. Это смогли сделать более 5 млн семей смогли, из которых 3,3 млн сертификатов было направлено на частичное или полное погашение жилищных кредитов.

«Еще более 1,9 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», - добавили в фонде.

Программа материнского капитала в соответствии с президентскими поручениями продлена до 31 декабря 2021 года.

По словам Смирнова, в дальнейшем будет востребован не единый сертификат на получение маткапитала, а ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, которые предлагается брать из семейного капитала.