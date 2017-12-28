Пособие на детей: демография в законе

Согласно принятому Госдумой законопроекту «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на получение выплаты получают граждане России в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка после 1 января 2018 года.

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который ранее представлял в Госдуме «демографический» пакет, отметил, что средний размер выплаты в стране составит 10,5 тыс. руб. Получить выплату смогут семьи с ежемесячным доходом не более полутора региональных прожиточных минимумов.

Размер выплаты зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Соответственно, он будет колебаться в диапазоне от 8 до 20 тысяч рублей, пояснял министр. Самые большие пособия получат жители Чукотки и Ненецкого автономного округа.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева рассказала, что предполагается, что программа охватит более 339 тысяч детей.

Выплата на первого ребенка будет идти напрямую из федерального бюджета, на второго — из средств материнского капитала. Программа материнского или семейного капитала продлена до конца 2021 года. Соответствующий закон также подписал президент Владимир Путин.

«Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года», — напоминают в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами не ограничены временными рамками.

Кроме того, новые поправки снимают трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей. Оплачивать ясли и иные дошкольные учреждения можно будет до достижения ребенком возраста 3 лет.

По словам Тамары Плетневой, в законе не предусматривается оплата семейным капиталом услуг нянь.

«Нельзя на няню тратить, потому что это частный предприниматель, средства можно будет направляться только на то, чтобы платить за детский садик», — сказала депутат.

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же, отмечают в ПФР: Это улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

По данным ПФР, за 11 месяцев 2017 года выдано 667 тыс. сертификатов на материнский капитал. В целом же за десять лет действия программы граждане получили более 8,2 млн сертификатов, а заявление на получение подало свыше 8,5 миллионов.

Основная часть материнского капитала направляется семьями на улучшение жилищных условий. Это более 91% от семей, подавших заявление. С 2007 года благодаря программе 5 млн российских семей улучшили жилищные условия. «Из них 3,2 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», — рассказали в Пенсионном фонде.

Там же уточнили, что было принято 492 тыс. заявок на обучение детей, 3,8 тыс. заявок на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы и 122 поступили заявки на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

«Полностью распорядились средствами материнского капитала 58% владельцев сертификата», — добавили в фонде.

Ранее в Минтруде отмечали, что в 2018 году маткапитал индексироваться не будет. Сумма не изменится и составит 453 тысячи рублей. Индексация предусматривается с 2020 года. Тогда семьи смогут рассчитывать на 471 тысячу, ранее говорил министр труда.

Историческим моментом в программе можно считать внесение в рамках «демографического пакета» дополнения, разрешающего семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Необходимо подчеркнуть, что размер материнского капитала будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

Таким образом, у малоимущих семей появляется возможность воспользоваться средствами сертификата, получая реальные деньги на ребенка. Речь идет именно о втором ребенке, уточнили в фонде.

Для выплат на второго ребенка Пенсионному фонду России будет выделено из федерального бюджета 24,6 миллиарда рублей на следующий год. Соответствующий трансферт будет выделен Пенсионному фонду России. На 2019 и 2020 годы потребуется 63,4 млрд рублей и 78,2 млрд рублей соответственно, ранее говорил Максим Топилин.

На ежемесячные выплаты в случае появления первого ребенка в 2018 году предусмотрено 21,4 миллиарда рублей, в 2019 году — 55,1 миллиарда рублей, в 2020 году — 68 млрд руб.

Регионы получат бюджеты на выплату пособий на рождение первого ребенка уже в первую неделю после новогодних праздников. Москве выделят 2,4 млрд руб., а самый маленький объем средств назначен российским жителям города Байконур.