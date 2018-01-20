Шатдаун Трампа: как правительство США осталось без денег

Президент США Дональд Трамп, пришедший в Белый дом с намерением изменить американскую политику коренным образом, спустя год и один день после своего вступления на должность привел страну к правительственному кризису. 20 января в США был объявлен шатдаун (Shutdown) — остановилась работа федерального правительства, его служб и агентств, финансируемых конгрессом.

Шатдаун продолжается уже более 14 часов.

До полуночи 19 января (08.00 мск) конгресс США должен был принять бюджет на 2018 год, однако сторонникам законопроекта о временном финансировании правительства так и не удалось договориться о полноценном бюджете на 2018 год. В итоге 60 необходимых голосов не было набрано. Законопроект набрал только 50 голосов за, 49 сенаторов высказались против.

Реклама

Трамп все испортил

В администрации США в кризисе предсказуемо обвинили демократов. У республиканцев всего 51 голос, поэтому без поддержки демократов они не могут принять законопроект. Демократы «поставили политику выше интересов национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Это поведение обструкционистских лузеров, а не законодателей», — отрезала она.

Естественно, досталось демократам и от Дональда Трампа, который написал по этому поводу уже несколько твитов.

«У меня как раз годовой юбилей на посту президента, и демократы решили преподнести мне прекрасный подарок», — возмутился американский президент.

«Подарок» уже стоил Трампу пропущенной в честь него вечеринки в Мар-а-Лаго, под вопросом его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе на следующей неделе.

«Из-за желания демократов получить неконтролируемую незаконную миграцию военный бюджет оказался в заложниках . Я не могу этого допустить!», — заявил глава государства.

Одно из главных требований демократов — гарантия защиты от депортации примерно 700 тысячам нелегальных иммигрантов, которых привезли в США в детстве. В прошлом году Трамп отменил программу Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), позволявшую им оставаться в США. При этом до последнего времени республиканцы давали понять, что они могли бы согласиться на эти меры, надеясь в обмен получить согласие демократов с законопроектом о дополнительном финансировании охраны границы и строительстве стены вдоль границы с Мексикой. Однако переговоры недавно прекратились после скандального заявления президента США о мигрантах.

11 января в Белом доме в ходе обсуждения проблем иммиграции сенатор Дик Дурбин упомянул Гаити. Тогда президент США вдруг спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали мигранты с Гаити и из стран Африки, назвав их «вонючими дырами» («shithole countries»). После обвинений в расизме администрация Белого дома распространила официальное заявление. В нем говорилось, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, «которые смогут внести свой вклад в наше общество».

Как объяснил лидер демократов в сенате США Чак Шумер, вина за закрытие федеральных ведомств, которые остались без финансирования из-за провала законопроекта, лежит полностью на президенте Дональде Трампе.

«Это будет названо шатдауном Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за то, что мы в таком положении, больше, чем президент Трамп», — заявил он.

Впрочем, несмотря на шатдаун, часть госпредприятий в США продолжит работать. Например, это касается Госдепартамента, который имеет на счетах неизрасходованные средства. Кроме того, обработка паспортов и виз в значительной степени финансируется за счет сборов с заявителей, поэтому проблем с выдачей американских виз в России быть в ближайшее время не должно. Впрочем, как пишут американские СМИ, все представительства Госдепа, а также почти 300 посольств и дипломатические миссии должны будут составить списки «несущественных сотрудников», которых отправят в отпуск.

В специальном режиме будут функционировать службы, ответственные за безопасность и обеспечение жизнедеятельности особых объектов, объясняет американский телеканал CNN. При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил, что, несмотря на остановку работы правительства, его ведомство продолжит свою миссию по защите американцев, союзников США, а также интересов страны по всему миру.

Также частично продолжат работать администрация транспортной безопасности США и служба социального обеспечения. Будут работать и все службы, имеющие дополнительные источники финансирования — например, почта. Федеральные и местные суды во время прекращения работы правительства имеют право использовать для продолжения своей деятельности средства, полученные от уплаты штрафов и различных пошлин.

Но американцы в происходящем, скорее всего, все равно обвинят Трампа. Согласно данным опросов общественного мнения NBC /WSJ, сейчас у президента США самый низкий рейтинг после года президента из современных президентов США. По данным на 19 января, почти половина респондентов заявила о том, что не одобряет политику Трампа. Всего 39% его поддерживают.

Первый после Обамы

Переговоры между республиканцами и демократами будут вестись в течение выходных, и стороны заявляют о надежде прийти к согласию к 22 января.

Это не первый правительственный кризис в США.

Временное прекращение деятельности правительства уже случалось 18 раз, продолжаясь в среднем от одного дня до трех недель. В последний раз финансовый шатдаун из-за отсутствия бюджета случился в 2013 году, когда президентом США был Барак Обама.

Тогда республиканцы отказались проголосовать за повышение 16,7 триллионного «потолка» госдолга. Основной проблемой стали разногласия по поводу реформы здравоохранения Барака Обамы. Республиканцы требовали ее отмены или переноса сроков вступления в силу. За два часа до 17 октября, когда в американской казне могло не остаться средств на внешние обязательства, был принят компромиссный вариант о временном возобновлении финансирования госучреждений и повышении лимита госдолга.

16-дневный шатдаун, по оценкам экспертов, стоил казне около $24 млрд.

Тогда около 800 тысяч федеральных служащих ушли в отпуска, а около миллиона работали без зарплаты. Сейчас федеральных служащих также вызывают на работу только в самых экстренных случаях. По сообщению агентства Reuters, в частности, в отпуск без зарплаты отправлены многие из работников Белого дома.

Впрочем, в отличие от 2013 года, администрация Дональда Трампа заявила, что в этот раз национальные парки будут открыты. В прошлый шаутдаун закрытие национальных парков и Смитсоновского музея американского искусства в Вашингтоне опечалило многих туристов и привело к потерям около $500 млн от туризма, пишет Reuters.

При этом реакцию рынков на шатдаун сложно предсказать. В 2013 году фондовые рынки реагировали достаточно неожиданно. Индексы акций выросли и в США, и в Азии. Игроки действовали по принципу «чем хуже, тем лучше», надеясь, что «закрытие» правительства отсрочит сворачивание стимулов от Федрезерва. В частности, по итогам первого торгового дня, после как в США начался шаутдаун (данные на 2 октября — «Газета.Ru»), рост индекса Dow Jones составил 0,4%, 0,8% у S&P500, 1,2% у NASDAQ. Тогда волна даже перекинулась на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Однако, как отмечают аналитики CNBC,

в среднем индекс S&P 500 падает на 0,3% через неделю после шатдауна.

России легче не станет

Россия вряд ли может радоваться американскому шатдауну.

Расследование по возможному российскому вмешательству к выборам в США продолжится, несмотря на закрытие федеральных ведомств.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер и его команда не подпадают под закрытие федеральных ведомств, оставшихся без финансирования из-за провала законопроекта.

Вряд ли повлияет шатдаун и на принятие санкций против России. Предполагается, что США опубликуют новый документ о санкциях против России в феврале, и он может включать ограничения на операции с российскими государственными облигациями. При этом, как заявил американский посол в России Джон Хантсман в кулуарах Гайдаровского форума, прошедшего на этой неделе, администрация США выпустит так называемый «кремлевский доклад» уже к 29 января.