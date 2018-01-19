Паралич власти: кто решится «выключить» Трампа

Принятие законопроекта о временном финансировании правительства позволит избежать приостановки работы правительства до 16 февраля 2018 года. Законопроект был принят 230 голосами «за». Против высказались 197 конгрессменов.

Смысл документа в том, что правительству обеспечивается временное финансирование, пока не будет согласован полноценный бюджет. Теперь документ отправлен на рассмотрение в сенат. Срок согласования истекает 19 января в полночь по местному времени.

Как отмечает The Washington Post, документ был одобрен нижней палатой американского парламента благодаря тому, что сторонники президента США Дональда Трампа из числа республиканцев «смогли преодолеть внутренний бунт» в палате представителей.

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Республиканская партия имеет большинство и в верхней палате — сенате, — однако лидеры демократов заявили, что сделают все возможное, чтобы остановить дальнейшее прохождение законопроекта.

Их противодействие вызвано тем, что, по их мнению, бюджет не содержит важных статей, касающихся либерализации миграционных законов и социальных выплат. Демократы также недовольны тем, что Белый дом желает прекратить финансирование программы DACA (программа отложенной депортации для детей мигрантов). Согласно ей, дети нелегальных мигрантов, привезенные родителями в США, могут оставаться в стране и не подвергнуться депортации.

Жесткие разногласия возникли также из-за ситуации вокруг финансирования расходов на оборону. Другая проблема связана со строительством заградительной стены на границе с Мексикой, которая была главным предвыборным детищем Трампа. Белый дом заявил, что закон о «мечтателях» может быть сохранен, если конгрессмены выделят ассигнования на стену.

Теоретически демократы действительно могут помешать республиканцам принять закон, поскольку голосование за проект в сенате — это двухступенчатый процесс.

Сначала республиканцам необходимо 60 голосов (всего сенаторов 100), чтобы начать процедуру голосования. В сенате этого созыва у республиканцев над демократами небольшое преимущество — 51 против 49. Именно поэтому им нужны голоса 9 соперников, чтобы запустить голосование.

Правда, когда процедура запущена, республиканцам уже не нужны «помощники», чтобы принять закон. Столь сложная процедура должна обеспечить «консенсус» по принятию важного финансового документа. Положение, правда, осложняется тем, что три сенатора-республиканца, среди которых два довольно влиятельных — Рэнд Пол и Линдси Грэм, — довольно скептически настроены по отношению к закону.

По мнению главы российского отделения центра Карнеги в Вашингтоне Дмитрия Тренина, компромисс, скорее всего, удастся найти по политическим причинам: демократы «не будут «наносить себе поражение» в год, когда должны пройти промежуточные выборы, рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Возможность остановки работы американского правительства — или в просторечии «его выключение» (shutdown) — не редкость в США и периодически происходит из-за баталий вокруг принятия бюджета. В случае если бюджет, за который голосует конгресс, не будет принят, это приведет к прекращению финансирования работы правительственных служб и агентств. А это, в свою очередь, ведет к остановке работы всего федерального правительства.

Что будет, если случится shutdown

На краю коллапса в связи с угрозой закрытия правительства Белый дом уже оказывался в сентябре 2013 года во времена президентства Барака Обамы. Тогда заартачились республиканцы, отказавшись повысить лимит госдолга США.

Если бы не был найден компромисс, Штатам грозил бы дефолт. В то время госдолг США составлял $16,7 трлн.

Из-за угрозы прекращения финансирования в Белом доме уже всерьез готовились работать при резервных генераторах, есть принесенную из дома еду и сократить число советников. Все это — следствие того, что за все эти услуги нельзя было бы заплатить из-за сокращения бюджета.

Тогда возможности «выключения» правительства способствовали республиканцы, которые противостояли реформе здравоохранения, которую хотел провести Обама. Речь шла о реформе, получившей название Obamacare, — обеспечение американцев недорогой медстраховкой, которая должна была стать обязательной.

Тогда Обама сделал республиканцам серьезное предупреждение: «Республиканцы должны решить за три дня, хотят они оставить правительство работающим или нет, потому что они не добьются своего в вопросе, который не имеет ничего общего с бюджетным дефицитом».

При этом Белый дом заранее стал готовиться к возможному сокращению работ всех ведомств в случае прекращения финансирования. Все подразделения представили резервный план действий на случай форс-мажора. Так, планировалось сократить треть персонала из 1701 человек.

Британская газета The Telegraph в то время даже составила список на тему что бы случилось, если правительство прекратит работу. Так, издание отмечало, что 700 тыс. госслужащих будут вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска, что негативно скажется на их финансовом благополучии и функционировании различных отделов.

Не будут выдаваться федеральные кредиты на покупку жилой недвижимости. Льготы пенсионерам и ветеранам могут задерживаться из-за недостатка сотрудников, которые занимаются обработкой данных. Затруднится процесс покупки и продажи оружия, так как пришлось бы сократить сотрудников соответствующего комитета.

Военные должны оставаться на своих местах по указу президента, однако зарплату в эти дни начислять не будут. Прекратится вывоз мусора в столице, так как округ Колумбия находится под контролем конгресса. Закрылись бы американские национальные парки, например, Гранд-Каньон, музеи и зоопарки, были бы сокращены возможности центра по контролю и профилактике заболеваний. Правда, было кое-что и приятное — прекратила бы работу американская налоговая служба IRS, которую так не любят многие американцы.

Кто затевает, тот проиграет

Стоит отметить, что в новейшей истории США «закрытия» федерального правительства уже встречались.

Во времена президентства демократа Билла Клинтона в США произошли сразу два таких эпизода — в 1995 и 1996 году. Причем, если в первом случае это длилось пять дней, то во второй — 21 день.

Причиной обоих «выключений» стали республиканцы, которые требовали от администрации Клинтона соблюдения баланса бюджета и сокращения трат.

При этом считается, что причиной стала личная борьба за власть спикера нижней палаты Ньюта Гингрича с Клинтоном. Для Республиканской партии оба эпизода привели к негативному сценарию и способствовали поражению кандидата-республиканца на выборах президента 1996 года и резкому увеличению популярности Клинтона.

По данным социологической службы Pew Research, c 1995 по 1996 годы рейтинг президента увеличился на 7%. Правда, как писал в те времена обозреватель издания The Guardian Джонатан Фридланд, последнее «закрытие» впоследствии поставило под удар само президентство Клинтона. Тогда и произошло, как пишет обозреватель, сближение Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Именно она в то время, когда работники кухни были отправлены в отпуск из-за отсутствия средств, бегала в магазин за пиццей для Клинтона и болтала с ним «за жизнь» в замершем и почти безлюдном Белом доме.