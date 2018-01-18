Новый побор: чиновники залезут в карман к туристам

В Совете Федерации задумались о введении курортного сбора для малых исторических поселений. Инициатива прозвучала на этой неделе в рамках Форума малых городов и исторических поселений в Коломне.

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«Мы ввели сбор курортный. Может, посмотреть, как этот механизм завязан на сбор туристический для малых исторических городов? В рамках парламентских слушаний, обсуждений мы должны выработать механизмы реальной поддержки малых исторических городов», — сказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. По его словам, очень важно, чтобы малые исторические города не потерялись, потому что при посещении их туристами нагрузка на инфраструктуру возрастает.

По предварительным оценкам, турпоток по стране вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом. «По отношению к 2014 году внутренний турпоток увеличился более чем на 30%, а к 2013 году — на 75%», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Общее число туристов, путешествующих по стране, превысило 56,5 млн человек.

Кроме того, за три квартала 2017 года на 14% увеличился поток иностранных туристов в Россию.

Мнения по введению курортного сбора для малых городов разошлись. Так, главы некоторых таких городов выступают «за». Исполняющий полномочия главы администрации Плесского городского поселения Николай Захаров считают, что дополнительные средства на облагораживание территорий нужны.

«Я вас скажу очень просто. Город Плес размером примерно километр на километр. При этом на чистку набережных и туристских маршрутов мы тратим не менее 10 млн рублей в год. Это минимум», — говорит он. По его словам, в год Плес посещают 300-500 тыс. человек.

«По 10 рублей в день с туриста — турист не обеднеет же.

Сумма небольшая — 10,20,50 рублей, но она поможет, потому что то, чем мы занимаемся, это для туристов», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Между тем сегодня в России уже работает приоритетный проект по созданию комфортной городской среды, по которой на благоустройство российских городов направляются, в том числе федеральные средства. В 2017 году, по словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, было направлено из федерального и региональных бюджетов 42 млрд рублей. Программу решено продолжить, и до 2020 года на благоустройство территорий будет ежегодно направляться по 25 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями малых городов в рамках форума.

«Я с удивлением узнал, что руководители регионов распределили деньги, но до малых городов и до исторических поселений они практически не дошли. Это очень странно», — сказал глава государства и распорядился выделить из бюджета на их благоустройство дополнительные 5 млрд рублей.

Как пояснили «Газете.Ru» главы администраций Плеса и Углича, они получили все деньги в рамках прошлогоднего этапа проекта по благоустройству и намерены участвовать в новых конкурсах.

При этом чиновники настаивают, что даже если средства по программе до них доходят, то «от турпотока они ничего не имеют», хотя нагрузка на инфраструктуру очень велика.

«Муниципальное образование от роста туристического потока пока не получает законно ничего», — сказал Сергей Сахаров, глава Суздаля,

в который ежегодно приезжают по полтора миллиона туристов.

«В Суздале есть рабочие места, есть предприниматели, которые построили гостиницы, музеи. Чего хочет Суздаль и города, которые принимают туристов? Речь идет о ситуации, чтобы деньги, которые они так или иначе заработали, оставались в городе, а не уходили в общий центр, в данном случае во Владимир», — объяснил «Газете.Ru» заместитель декана Финансового университета при правительстве РФ Юрий Щегольков.

В то же время противоположную позицию высказал губернатор Московской обрасти Андрей Воробьев: «Мы получаем от роста туристического потока. У нас работает малый бизнес, открываются рестораны, у нас работают музеи, инвестируются деньги в малые гостиницы».

Туроператоры предупреждают, что если добавить к цене тура какую-то дополнительную плату за проживание, то цена не будет конкурентной. Кроме того, возможны имиджевые потери.

«Туристы видят, что в каких-то городах им не рады — пытаются «срубить денег» за все.

Приезжая в город, например, Ярославль, турист оставляет там минимум тысячу рублей в день. Не думаю, что ему кто-то сможет объяснить, почему он должен платить из своего кошелька какой-то дополнительный сбор, поскольку он и так покупает гостиницу, сувениры, питается в кафе или ресторане», — рассуждает гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, все заведения, которые тем или иным образом рассчитаны на туриста, уже платят налоги. Турист со всеми уже расплатился, а задача чиновников — организовать из собранных денег какой-то механизм финансирования туристической отрасли в своем городе.

Вопрос введения курортного сбора в малых исторических поселениях требует аккуратности, обращает внимание гендиректор компании «Випсервис» Дмитрий Горин.

Курортные сборы могут быть эффективны на тех территориях, куда приезжают миллионы туристов, но малые города довольствуются небольшим турпотоком, поэтому в этом случае такой сбор может нанести больший вред.

«Кто зачастую может быть потребителем таких туров? Это, конечно, пенсионеры, школьники, студенты, и добавление 100-150 рублей к стоимости путевки будет ощутимой», — поделился мнением Горин.

Ромашкин отметил, что в прошлом году при принятии законопроекта о проведении эксперимента в четырех регионах по установлению курортного сбора основным вопросом было именно его администрирование, и здесь стояла проблема, не обойдется ли это дороже, чем будет собрано денег с отдыхающих. «Поэтому прежде чем вводить какой-то новый сбор, надо разобраться со старым и посмотреть, работает схема или нет, будет ли эффект», - сказал Ромашкин.

Согласно закону, эксперимент по курортному сбору стартует «не ранее 1 мая 2018 года» и продлится до 31 декабря 2022 года

В конце декабря прошлого года глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк говорил, что в Республике Крым могут перенести сроки старта эксперимента на 2019 год. Как пояснили «Газете.Ru» в местном министерстве туризма, пока вопрос обсуждается властями.

На сегодня все четыре региона определились с размером курортного сбора. Как ранее «Газете.Ru» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, самая высокая ставка в 50 руб. за день с человека установлена в Ставропольском крае, но только для четырех курортов Кавказских минеральных вод: Железноводска, Ессентуков, Кисловодска и Пятигорска. В Алтайском крае путешественники должны будут заплатить 30 руб. за день в первый год действия эксперимента, а в последующие годы планируется поднять ставку до 50 руб. в сутки. Минимальный размер курортного сбора в России установлен в Республике Крым и Краснодарском крае. Здесь в рамках пятилетнего эксперимента планируется взимать 10 руб. с человека в день.