Ответ на санкции: деньги оборонки уйдут в Промсвязьбанк

Основным кандидатом, на платформе которого будет создан опорный банк для гособоронзаказа‍, является Промсвязьбанк, который в настоящее время проходит процесс оздоровления. Об этом рассказал «Газете.Ru» источник, знакомый с ходом проработки вопроса. По его словам, регулятор и Минфин обсуждают именно это решение.

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Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков считает такое развитие ситуации вполне логичным: Промсвязьбанк обладает разветвленной сетью по всей стране и находится под контролем государства. «Это самый здоровый из всех взятых ЦБ на санацию банков (ЦБ санирует с использованием Фонда консолидации активов банковского сектора Бинбанк, банк «Открытие» и Промсвязьбанк — «Газета.Ru»).

К тому же это универсальный банк и он работал с гособоронзаказом. Я сам ранее в качестве возможного кандидата на эту роль называл банк «Глобэкс», однако, очевидно, что кадровый потенциал Промсвязьбанка выше, чем у «Глобэкса», — пояснил Аксаков «Газете.Ru».

В четверг Минфин выпустил сообщение о создании «опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам».

«В рамках проводимой работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов правительством Российской Федерации принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам», — говорится в заявлении ведомства.

Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование.

«Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов», — сообщает Минфин.

Очевидно, что банк будет создан не с нуля, поскольку ведомство анонсировало, что в ближайшее время будут «завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации».

Ранее информагентства писали, что банк для работы с оборонкой может быть создан на базе банка «Глобэкс» или «Связь-банка», которые принадлежат государственному Внешэкономбанку. В «шорт-лист» входили также Российская финансовая корпорация (РФК), принадлежащая Рособоронэкспорту, и Новикомбанк, входящий в Ростех.

Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» считает, что создание такого банка на базе уже существующей кредитной организации выглядит достаточно логичным шагом.

«Использован для этой цели одного из санируемых банков, обладающего релевантным опытом работы, позволит достаточно быстро переориентировать потоки, относящиеся к гособоронзаказу, на эту кредитную организацию», — полагает он.

При этом у Промсвязьбанка за счет развитых сервисов обслуживания частных и корпоративных клиентов будет возможность зарабатывать средства с использованием стандартных механизмов.

«Отметим, что данный банк, скорее всего, будет проводить достаточно консервативную политику по размещению денежных средств в свете компаний не относящихся к оборонным предприятия», считает эксперт.

Впрочем, пока никаких официальных сообщений с указанием того, какой банк выбран, от Минфина, ЦБ или ВЭБа не было. Не комментируют ситуацию и в самом Промсвязьбанке.

Выступая на гайдаровском форуме 17 января, глава ЦБ Эльвира Набиулина сказала, что у регулятора есть намерение «как можно быстрее вывести на рынок» финансовые институты, которые сейчас находятся в процессе оздоровления. Впрочем, глава ЦБ говорила не о создании военного банка, а о развитии конкуренции на финансовом рынке.

«Конкуренция — это равенство правил игры. И мы не считаем, что конкуренция в финансовом секторе противоречит, в том числе, временному огосударствлению некоторых финансовых институтов в процессе финансового оздоровления», — сказала она.

В качестве примера Эльвира Набиулина привела пример скандинавских стран, которые в 90-е годы провели оздоровление банковского сектора через «временное владение государством». «Это дало хороший эффект: мы видим, что кризисы 2008 – 2009 годов и 2014 — 2015 годов скандинавские страны прошли лучше благодаря тому, что финансовая система та была хорошо капитализирована и без проблем, которые убрали в 90-е годы», – сказала Эльвира Набиулина.

Банк для оборонки понадобился российским властям, чтобы полностью контролировать деньги гособоронзаказа, а также продолжать кредитование предприятий ВПК в условиях ожидаемого ужесточения санкций со стороны США.

«Мы недавно изучали опыт Татарстана, где их казначейство вместе с банком «Ак Барс» осуществляет контроль за прохождением денежных средств по всей цепочке от выдачи до «гвоздя», что называется. Поэтому хотим задействовать возможности использования кредитной организации для отслеживания прохождения средств, не только авансов, как это сейчас делает Казначейство, но и более глубокую кооперацию. Для этого нам необходимо привлечь коммерческий банк, и мы над этим работаем», — говорил в декабре прошлого года министр финансов Антон Силуанов.

Контролировать новый банк будет очень большие деньги. Размер ГОЗа составил в прошлом году около 1,4 трлн руб., говорил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Правительство РФ в конце декабря 2017 года утвердило ГОЗ на 2018 год, его размер не раскрывался. Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем микроблоге Twitter, «это будет первый год реализации новой Программы вооружения на 2018-2027 годы, проект которой представлен на подпись президенту РФ». Стоимость новой программы, по неофициальным данным, оценивается в 19 трлн руб.

В минувшую пятницу на праздновании 296-летия российской прокуратуры Дмитрий Рогозин заявил, что новая госпрограмма вооружения «скоро будет введена в действие». По его словам, коллегией Военно-промышленной комиссии совместно с Генпрокуратурой организован контроль за выполнением гособоронзаказа.

В конце декабря УК РФ пополнился двумя статьями, закрепляющими уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями исполнителями и заказчиками гособоронзаказа. Максимальное наказание по ним составит 10 лет лишения свободы. «По сути дела, это в полной мере отражает то, что любые хищения, связанные с государственным оборонным заказом, по вопросам укрепления оборонной способности страны, сродни измене», — предупредил Рогозин.

Посол США в России Джон Хантсман 16 января в кулуарах Гайдаровского форума сообщил, что доклад о новых санкциях в отношении России будет опубликован до 29 января.

«Насколько я понимаю, крайний срок публикации доклада — 29 января. Но это доклад, а не новые санкции. Некоторые сообщают о новых санкциях, но нет. Речь идет о законе, который был принят шесть месяцев назад. Так что это просто выполнение закона, принятого полгода назад. Ничего нового», — уточнил посол (цитата по РИА «Новости»).

Закон «О противодействии противникам Америки» был принят в США в августе 2017 года. Документ направлен также против Ирана и КНДР, но в большей степени — против России.

В октябре прошлого года Госдеп опубликовал список из 39 компаний ВПК и госорганов, с которыми запрещено совершать значимые сделки.

Банк для гособоронзаказа нужен, потому что часть ОПК под санкциями. В настоящее время санкции усилились, банкам и так сложно, а если их уличат в сотрудничестве с компаниями под санкциями, станет трудно вдвойне, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. По его словам, у государства достаточно ресурсов и для создания банка с нуля в регулируемой отрасли, которой остаётся ОПК. «Идеально, если это будет банк, обособленный от остальной финансовой системы», - полагает эксперт.

В свете санкций США, согласно которым негативные последствия могут наступить для любых российских компаний, сотрудничающим с предприятиями из определенного списка, куда входят и крупнейшие оборонные предприятия РФ, очень логично создание отдельного банка, который будет работать со сферой обороны, соглашается финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов.

Это обезопасит другие крупные банки РФ от негативных последствий, самому же банку санкции не будут страшны, так как он будет иметь очень узкую сферу деятельности, отмечает эксперт.