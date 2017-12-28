США готовят новый санкционный удар

Пока в Москве приходили в себя после десятидневных новогодних каникул, в Вашингтоне продолжала кипеть работа над новым пакетом санкций в отношении России.

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Пока точного перечня новых ограничительных мер нет, но известно, что предполагается расширить список россиян, в отношении которых будут введены санкции.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что уже скоро американские власти объявят свое решение.

«Мы работаем над этим, работа идёт прямо сейчас. Список будет опубликован в ближайшем будущем. Это вопрос, над которым мы работаем очень внимательно», — заявил он.

В прессе этот список называют «Кремлевский доклад», а его потенциальные фигуранты - «олигархи» и чиновники, приближенные к Владимиру Путину и члены их семей. Число новых «врагов Америки» может достичь 300 человек. Ограничения разрабатываются в рамках принятого в августе 2017 года закона «О противодействии противникам Америки», в которые попали Россия, Иран и КНДР.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что в основе российской реакции будет лежать принцип взаимности.

«Будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России», — сказал также Песков.

Ранее, он, комментируя информацию о новых санкциях, отмечал, что «это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность».

«Мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие достаточно в жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Разного рода источники также сообщают, что только новым стоп-листом для «олигархов» дело не ограничится.

Вероятен запрет на покупку американскими инвесторами российских долговых бумаг. Кроме того, возможны ограничения (заморозка) на движение активов, принадлежащих российским бизнесменам.

По-прежнему наблюдатели обсуждают вероятность новых секторальных санкций и еще большего ужесточения на предоставление финансирования российским компаниям и банкам, отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.

О том, что новые санкции будут иметь негативные последствия для России (и российско-американских отношений) ранее говорил британскому изданию Financial Times глава Сбербанка Герман Греф.

«Один из главных банкиров России сказал, что потенциальные новые санкции США могли бы «сделать так, что холодная война покажется детской забавой», — сообщает издание.

Россия начала готовиться к американским недружественным действиям. Так, вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил на днях, что в коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России создан оперативный штаб для развития оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций.

«В Коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (Гособоронзаказа. — «Газета.Ru») в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред Коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев», — написал Рогозин в твиттере.

В октябре прошлого года Госдеп США уже опубликовал список 39 российских предприятий ВПК и госструктур, с которыми запрещено совершать «существенные сделки» с конца января 2018 года.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «Коммерсанту» признал, что санкции негативно влияют на бизнес компании. «Мы потеряли ряд рынков, в том числе американский, если говорить о продукции «Калашникова», - отметил он, подчеркнув при этом, что «Ростеху» удалось найти «другие точки сбыта». В скорую отмену санкций он не верит.

Другим шагом «на встречу» санкциям стали инициативы президента Владимира Путина по облегчению возврата капиталов на родину.

Дмитрий Песков охарактеризовал это так: президент хочет защитить российских бизнесменов от «брутальных и нерыночных посягательств» на их собственность в западных странах.

Президентские инициативы включают в себя продление срока амнистии капитала, освобождение от подоходного налога предпринимателей, которые перерегистрируют бизнес в Россию, а также выпуск специальных евробондов для возврата капитала.

Минфин РФ уверяет, что при выпуске облигаций не будет подстраиваться под сроки объявления американских санкций. Он также пояснил, что евробонды будут выпускаться через отечественную финансовую инфраструктуру, а не через Euroclear, соответственно, другие страны не получат к ним доступ. Замминистра финансов Илья Трунин говорил, что будет предусмотрена налоговая льгота на сумму курсовой разницы при сделках с этими бумагами.

К возможному отключению SWIFT в России начали готовиться еще после введения первых санкций в 2014 году.

«Внутри страны российский аналог системы денежных переводов уже работает, все готово, сейчас скорее всего идет «тонкая настройка» системы. Однако российский аналог не сможет помочь с международными переводами», - пояснил «Газете.Ru» Анатолий Аксаков, председатель финансового комитета Госдумы.

Впрочем, Аксаков не думает, что SWIFT может отключить Россию от переводов. «Это все-таки независимый орган, и Россия – один из крупных учредителей, так что «вес» России вряд ли будет игнорировать», - считает он.

«В целом расширение со стороны США санкционного списка за счет включения в него новых физических и юридических лиц, как показывает практика последних 3 лет, имеет крайне слабое влияние на экономику России», - считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Единственное, что действительно может негативно сказаться на российской экономике, так это введение ограничений на совершение операций нерезидентами с ОФЗ, при этом речь идет как о новых выпусках, так и о долговых обязательствах, размещенных ранее, добавляет он.

Доля нерезидентов в российских ОФЗ, по данным ЦБ, составляла в ноябре прошлого года 32,7% (2,184 трлн руб. по номиналу).

Илья Жарский полагает, что введение ограничений со стороны США на покупку ОФЗ может привести к тому, что иностранные инвесторы начнут в массовом порядке сбрасывать российские долги, которые, в конечном счете, будут адсорбированы в основном отечественными банками.

«Но на это может уйти время, а в моменте это может привести к росту волатильности на финансовых рынках», - говорит он.

Массовый выход из российских ОФЗ может спровоцировать ослабление курса рубля. Диапазон ожиданий аналитиков – от 60 до 65 рублей за доллар. Сейчас за американскую валюту дают 56,7 руб.

Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития, программный директором клуба «Валдай», отмечает, что санкции станут новым импульсом давления на российские активы.

«Один из негативных моментов новых санкций – усложнение процедуры due diligence, то есть сложность оценки российских активов. В результате инвесторам потребуется больше времени, чтобы оценить, подпадают под санкции российские активы или нет», - говорит экономист.

Однако, будет ряд смягчающих обстоятельств, говорит Лисоволик. «Когда ввели предыдущие санкции, так совпало, что упали цены на нефть. Возможно, из-за падения цен на нефть и были такие ощутимые негативные последствия. А сейчас цены на нефть растут», - поясняет он.

В январе этого года цены на нефть закрепились на максимуме за последние три года – баррель Brent стоит больше $69. Такая цена по предварительной оценке Минфина, позволит пополнить резервы на 2-2,8 трлн рублей и сверстать бюджет с минимальным дефицитом.

Новый санкционный список позволит в дальнейшем властям США оказывать определенное давление на бизнес-структуры его фигурантов, полагает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко.

Но в целом большая часть мировых экспертов склоняется к мысли что экономический эффект от действия этого списка в деле достигнут не будет, добавляет он.

«Скорее он носит политизированный характер и направлен на ослабление политической поддержки действующего президента на грядущих выборах в марте. По сути, через этот список США попытаются как-то воздействовать на выборы в России, а не на ее экономику», - полагает аналитик.