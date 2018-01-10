Путин примерил роль вагоновожатого

Президент Владимир Путин продолжает поездки по крупным промышленным предприятиям страны. После того, как он объявил о своем выдвижении на четвертый президентский срок в декабре прошлого года на ГАЗе, от визита на Тверской вагоностроительный завод все также ждали сюрпризов. И Путин не подвел.

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На ТВЗ (входит в Трансмашхолдинг, выпускает железнодорожные вагоны, в том числе для скоростных поездов, вагоны для метро и трамваев) Владимир Путин уже бывал в 2009 году. И тогда разговор получился жесткий. Девять лет назад на встрече с президентом рабочие жаловались, что во времена СССР в год выпускалось 9 тысяч вагонов, вклад Тверского завода — порядка 1200 вагонов в год. В 2009 году заказов было собрано на 500 вагонов.

Николай Соколов, кузовной электросварщик, заявил Путину, что завод «не выживет на 500 вагонах. 500 вагонов для завода — это крах». «Вагонный завод, крупнейший в Европе, не может работать и выпускать 500 вагонов в год. Он будет потихоньку умирать. Нам нужно 900 вагонов», — говорил рабочий. Путин обещал помочь, и вскоре РЖД сделали тверскому предприятию заказ на 3,1 млрд рублей.

Сейчас, как пояснил «Газете Ru» гендиректор завода Андрей Соловей, у завода контракт на производство 300 вагонов для РЖД на три года. Госзакупки оживились после того, как правительство сначала снизило, а потом и решило обнулить НДС на дальние перевозки с 1 января 2018 года. И руководство завода радо: гендиректор хвалил правительство за поддержку.

Завод даже набирает рабочих и инженеров. Как пояснил Андрей Соловей, в этом году потребуется еще 800-1000 специалистов. К уже имеющимся 6200.

На вопрос «Газеты.Ru», какую помощь от Путина ждут в этот раз, гендиректор Соловей дипломатично ответил, что просить ничего не будет.

Позднее все-таки выяснилось, что Соловей обратится к президенту с просьбой. Но ему был задан еще один вопрос: за кого он и рабочие завода будут голосовать на президентских выборах? Этот вопрос тоже не застал гендиректора врасплох. «Я, конечно, за Путина. За всех не скажу, каждый сам решит. Но никакого административного давления оказывать не собираемся», — ответил гендиректор, и этот ответ ввел в задумчивое состояние некоторых журналистов.

В этот раз Путин осмотрел на заводе городской электропоезд «Иволга» и низкопольный трамвай. Ему все понравилось. «Красивые, мощные, современные!» — так Путин охарактеризовал тверские вагоны. Он отметил, что производство практически не содержит импортных комплектующих, «все собственной разработки». Эти слова произвели впечатление на гендиректора компании «Транспортные системы» Феликса Винокура. Он выделялся галстуком, буквально усыпанным кристаллами Сваровски.

До приезда Путина на завод Винокур пытался доказать «Газете.Ru», что колесные пары, которые производит его компания – лучшие в мире, таких нет ни в одной стране, и в подтверждение своих слов показал дюжину патентов.

Лучшие колесные пары или самые лучшие – это достоверно не известно, но то, что ни в одной европейской стране они пока не используются, это точно. Пока продукция востребована только на пространстве СНГ. Тем не менее, на очередной юбилей топ-менеджеры компании получили в подарок швейцарские часы стоимостью не менее 10 тыс. евро.

Завершив осмотр продукции, Путин встретился с заводчанами. Некоторые из них признались, что помнят 2009 год и его приезд на завод. «Невеселая была тогда встреча», — сказал Путин и предложил рабочим подойти поближе. Рабочие подошли. Были оглашены еще несколько просьб: построить еще один мост через Волгу, отменить ЕГЭ, вернуться к бесплатному образованию в вузах.

Но Путин сделал неожиданный ход. Отвечая на вопрос одного из рабочих о зарплате, президент сказал, что встречался с главой профсоюзов Шмаковым, и тот попросил ускорить доведение минимального размера оплаты труда (9,5 тыс. руб) до уровня прожиточного минимума для работающих граждан (11,1 тыс. руб). Правительство намеревалось сделать это с 1 января 2019 года.

«Сколько я себя помню, все время говорили, что необходимо хотя бы уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Но вопрос всегда упирался в недостаток бюджетных средств. Но это, как минимум, несправедливо», — посетовал Путин.

Чтобы провести такое выравнивание, нужна растущая экономика, отметил Путин. И вспомнил еще одну встречу — с главой Минфина Антоном Силуановым. И тот убедил Путина, что экономика России растет и продолжит рост. Из всего это следует, что уравнять МРОТ и прожиточный минимум государству под силу уже сейчас — с 1 мая этого года.

А работникам завода он пообещал еще активнее поработать над загрузкой заказами. После этого гендиректор Соловей сказал: «Разрешите воспользоваться, Владимир Владимирович?» Даже не спросив, что имеет в виду гендиректор, Путин согласился. Соловей попросился стать доверенным лицом Путина на выборах.

Путин в ответ скромно поинтересовался, поддержат ли эту идею работники завода? Работники радостно закивали в знак согласия. Только тогда Путин сказал «да». Союз закрепили коллективным фото на память.