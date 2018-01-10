Праздник трудящихся: МРОТ поднимут к Первомаю

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума (ПМ) раньше запланированного — с 1 мая 2018 года вместо 1 января 2019 года. Об этом заявил 10 января президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — пообещал президент, уточнив, что сейчас МРОТ составляет всего 9489 руб, между тем как прожиточный минимум в среднем по стране уже превышает 11 тысяч рублей.

Задачу постепенно уровнять МРОТ и ПМ президент поставил перед правительством в третьем квартале 2017 года. Предполагалось, что повышение МРОТ будет проходить поэтапно и займет около двух лет. Соответствующий закон Путин подписал в конце декабря.

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В целом по России в третьем квартале 2017 года прожиточный минимум составил 11 160 рублей для трудоспособного населения, 8 496 рублей для пенсионеров и 10 181 рубль для детей. Согласно подписанному президентом закону, МРОТ с 1 января установлен на уровне 9 489 рублей в месяц.

В связи с этими изменениями Минтруда в сентябре предложило на три года заморозить состав потребкорзины, объяснив это тем, что «изменение методики исчисления прожиточного минимума в связи с пересмотром корзины не позволит спланировать средства на повышение МРОТ в течение трехлетнего периода как для бюджетной сферы, так и для реального сектора экономики».

«Я могу сказать — вчера только встречался с министром финансов — у нас позитивная динамика российской экономики сохраняется: меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется»,— отметил Путин.

Решение ускорить рост МРОТ — это политический жест, который не вредный и, возможно, поможет многим людям, но не избавит от бедности,

отмечает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. С ней согласны большинство экспертов, опрошенных «Газетой.Ru».

«Политический эффект от такого хода действительно весьма заметный, – обращает внимание аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, --В ыравнивание прожиточного минимума и МРОТ лишает оппозиционеров возможности педалировать эту разницу, пользуясь тем, что население реально не понимает, что такое МРОТ на практике и на что он влияет».

По мнению эксперта, выравнивание прожиточного минимума и МРОТ не потребует финансовых затрат, но принесет доход, а государство одномоментно превратится в страну, где формально больше не существует людей, получающих зарплату ниже порога бедности.

Еще в марте вице-премьер Ольга Голодец отмечала, что в России есть уникальное явление — работающие бедные.

«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — говорила Голодец.

По ее подсчетам, на уровне МРОТ в стране работают 4 млн 900 тысяч человек. В целом, по словам главы Минтруда Максима Топилина, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, сохраняется на уровне 20 млн — это около 13,5% от всего населения страны.

Как заявляла ранее «Газете.Ru» профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич, повышение МРОТ «очень слабо работает на задачу по снижению уровня бедности».

«Такое крошечное повышение не выводит из бедности работающих с низкими зарплатами, оно просто сокращает глубину бедности. Это предвыборная мера — пиар есть, результат минимален», — резюмирует эксперт.

«Президент готовится к выборам, это будет одно из его обещаний, но не главный пункт. Проблема минимальной зарплаты не так остра, как проблема маленьких зарплат», — подчеркивает замдиректора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер.

Татьяна Малева также обратила внимание на то, что «любой заработок облагается налогом, и так или иначе, но МРОТ не сравняется с прожиточным минимумом».

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» отмечал, что «расходы по обязательным платежам и сборам учитываются при исчислении величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, то есть включаются в его величину».

Размер прожиточного минимума устанавливается правительством на основании состава потребительской корзины, статистических данных о ценах на продукты питания, продукцию народного потребления и услуги, а также данных статистики о суммах обязательных платежей и сборов.

Прожиточный минимум используется для оценки качества жизни граждан в целом и по отдельным категориям, а так же для расчета сумм социальных пособий и выплат.

В каждом субъекте федерации сумма прожиточного минимума устанавливается отдельно.

По данным Международной организации труда, по уровню зарплат Россия занимает 51 место среди 71 страны, находясь между Китаем и Бразилией. По оценке международной организации, средняя зарплата в России в 2016 году составляла $570.